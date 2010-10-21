[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Мастер-класс

Артисты не врут

1 июня в Норильске пройдёт Чудо–Чадо–карнавал. Стать участником шествия может каждый. Достаточно изготовить костюм и заявиться в красочной акции, а также побывать на мастер–классах с теми, кто приехал учить нас создавать уличное шоу.

Танцующие «лампочки» зададут тон шествию Гостями мероприятия в этот раз стали профессионалы карнавального движения из Санкт–Петербурга, в том числе уличный театр господина Пэжо — театр гротеска и буффонады. Актёры черпают вдохновение в Барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах, цирке Феллини и прочем. Театр господина Пэжо не то что бы играет в карнавал — он из него рождается. И он не спектакли разбирает на игры и номера, а, наоборот, импровизируя, создает свои постановки, причём буквально сходу, «на ровном месте». За 24 года существования в нём выработалась своя система анимации маски и интерактивного взаимодействия с публикой. Кроме того, это первый профессиональный театр маски в России. Мы побывали на мастер–классе от профессионалов уличных шоу. О подробностях будущей феерии с участием горожан попросили рассказать Алекс, режиссёра и продюсера театра, преподавателя и вдохновителя оригинального вида искусства на протяжении последних 15 лет. – Ещё в детстве я чётко поняла, что хочу дарить людям праздник, — рассказывает Алекс. — В театре господина Пэжо есть две труппы, играющие разные спектакли. Первая — «Странствующие куклы господина Пэжо», они мастера статичного действия. Вторая, «Пэжо арт–групп» — это мы, наша специализация — перформанс–шествие, иными словами, спектакль в движении. Точно знаю, что образование уличному артисту нигде не дают: единственный факультет был когда–то в Иране, но его закрыли, даже не доведя до финальной точки набранный курс. Нашему искусству можно научиться только у мастеров, таких как испанский шоумен Локо Бруско например. Движение пришло из Европы, но его традиции есть и в нашей стране. Уличный театр никак не пересекается с драматическим, это отдельный жанр, включающий в себя и жонглирование, и ходули — всё что угодно. Специфика жанра — интерактив и маска, но уличный артист универсален: он должен уметь всё, хотя бы понемногу. Мы используем микс, всё здесь игра и море эмоций. Наша методика существует автономно, она вне системы Станиславского, персонаж тут рождается из того, что есть у актёра внутри. В этом смысле уличный театр — самый правдивый. Он никогда не врёт. Из норильчан, пожелавших участвовать в карнавале (а среди них есть студенты и пенсионеры, офисные работники и производственники), Алекс и её партнёр хореограф Кирилл выбрали две группы: одна из них условно называется «маски», другая — «костюмы». За две недели обе получили от Алекс максимальный курс, с тренировок уходят, что называется, «в десятом поту» и в полном счастье. Алекс учит их двигаться, смешить других, вырабатывать и дарить энергию — в общем, заряжает по полной. Она говорит, что некоторым добровольцам–комедиантам изначально не хватало физической подготовки. Но она исправила и это. – В целом все великие молодцы! Главное, их объединяет желание стать уличным артистом хотя бы на час, на день. Люди выплёскивают позитив и твёрдо усвоили правило: если ты честно отдал, к тебе придёт обратная волна. Алекс исходила из того, что позитив — это поток энергии, поэтому придумала для персонажей норильского карнавала образы «лампочек»: они у неё танцуют, выстраиваются в пирамиды, чудят. Так же как и носители масок: все они должны уметь вживаться в образ, двигаться и вести себя по–особенному. В карнавальном шествии 1 июня, в котором заявлено уже 40 команд от разных организаций Норильска, команда театра господина Пэжо будет задавать тон колоннам, создавать весёлое настроение. К слову, все их костюмы сделаны, как говорится, «под улицу»: на случай ветра и дождя, а уж на солнце — так вообще засияют! Шествие начнется в 14.00. Оно пройдёт по главной улице города. Карнавал стартует от Комсомольской площади — именно здесь состоится построение праздничных колонн, а его апогей с массой придумок и сюрпризов случится на Театральной площади. Напомним, в рамках акции до 30 мая проходит фотоконкурс, победителей которого определит голосование в Instagram. Участвовать в нём может любая норильская семья. Принимаются сюжетные, постановочные работы в соответствии с тематикой «В городе — Театр!».

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Гостями мероприятия в этот раз стали профессионалы карнавального движения из Санкт–Петербурга, в том числе уличный театр господина Пэжо — театр гротеска и буффонады. Актёры черпают вдохновение в Барочной опере, историческом фехтовании, восточных боевых искусствах, средневековых миниатюрах, цирке Феллини и прочем.Театр господина Пэжо не то что бы играет в карнавал — он из него рождается. И он не спектакли разбирает на игры и номера, а, наоборот, импровизируя, создает свои постановки, причём буквально сходу, «на ровном месте». За 24 года существования в нём выработалась своя система анимации маски и интерактивного взаимодействия с публикой. Кроме того, это первый профессиональный театр маски в России.Мы побывали на мастер–классе от профессионалов уличных шоу. О подробностях будущей феерии с участием горожан попросили рассказать Алекс, режиссёра и продюсера театра, преподавателя и вдохновителя оригинального вида искусства на протяжении последних 15 лет.– Ещё в детстве я чётко поняла, что хочу дарить людям праздник, — рассказывает Алекс. — В театре господина Пэжо есть две труппы, играющие разные спектакли. Первая — «Странствующие куклы господина Пэжо», они мастера статичного действия. Вторая, «Пэжо арт–групп» — это мы, наша специализация — перформанс–шествие, иными словами, спектакль в движении.Точно знаю, что образование уличному артисту нигде не дают: единственный факультет был когда–то в Иране, но его закрыли, даже не доведя до финальной точки набранный курс. Нашему искусству можно научиться только у мастеров, таких как испанский шоумен Локо Бруско например. Движение пришло из Европы, но его традиции есть и в нашей стране.Уличный театр никак не пересекается с драматическим, это отдельный жанр, включающий в себя и жонглирование, и ходули — всё что угодно. Специфика жанра — интерактив и маска, но уличный артист универсален: он должен уметь всё, хотя бы понемногу. Мы используем микс, всё здесь игра и море эмоций. Наша методика существует автономно, она вне системы Станиславского, персонаж тут рождается из того, что есть у актёра внутри. В этом смысле уличный театр — самый правдивый. Он никогда не врёт.Из норильчан, пожелавших участвовать в карнавале (а среди них есть студенты и пенсионеры, офисные работники и производственники), Алекс и её партнёр хореограф Кирилл выбрали две группы: одна из них условно называется «маски», другая — «костюмы». За две недели обе получили от Алекс максимальный курс, с тренировок уходят, что называется, «в десятом поту» и в полном счастье.Алекс учит их двигаться, смешить других, вырабатывать и дарить энергию — в общем, заряжает по полной. Она говорит, что некоторым добровольцам–комедиантам изначально не хватало физической подготовки. Но она исправила и это.– В целом все великие молодцы! Главное, их объединяет желание стать уличным артистом хотя бы на час, на день. Люди выплёскивают позитив и твёрдо усвоили правило: если ты честно отдал, к тебе придёт обратная волна.Алекс исходила из того, что позитив — это поток энергии, поэтому придумала для персонажей норильского карнавала образы «лампочек»: они у неё танцуют, выстраиваются в пирамиды, чудят. Так же как и носители масок: все они должны уметь вживаться в образ, двигаться и вести себя по–особенному.В карнавальном шествии 1 июня, в котором заявлено уже 40 команд от разных организаций Норильска, команда театра господина Пэжо будет задавать тон колоннам, создавать весёлое настроение. К слову, все их костюмы сделаны, как говорится, «под улицу»: на случай ветра и дождя, а уж на солнце — так вообще засияют!Шествие начнется в 14.00. Оно пройдёт по главной улице города. Карнавал стартует от Комсомольской площади — именно здесь состоится построение праздничных колонн, а его апогей с массой придумок и сюрпризов случится на Театральной площади.Напомним, в рамках акции до 30 мая проходит фотоконкурс, победителей которого определит голосование в Instagram. Участвовать в нём может любая норильская семья. Принимаются сюжетные, постановочные работы в соответствии с тематикой «В городе — Театр!».

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