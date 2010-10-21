[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Мини-футбол

Встреча с легендой

В рамках корпоративного экологического марафона «Норникеля» «ПонесЛось!» в Доме спорта БОКМО прошёл товарищеский матч с участием легенды отечественного футбола Андрея Тихонова и воспитанников спортивной школы № 6.

Андрей Тихонов высоко оценил подготовку юных норильских футболистов Андрей Тихонов из числа тех футболистов, которых уважают болельщики, независимо от клубных пристрастий. Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака», находясь на пике своей карьеры, был признан лучшим футболистом страны и являлся одним из лидеров национальной сборной. Сегодня Тихонов по праву считается символом московского клуба, при этом профессиональную карьеру игрока он завершил около восьми лет назад в возрасте 40 лет, в последний раз выйдя на поле в официальном матче, и именно в футболке «Спартака». Однако долго без дела прославленному футболисту сидеть не пришлось: под его руководством красноярский «Енисей» завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги (вторая по значимости лига страны), а самарские «Крылья Советов», за которые Андрей в своё время также выступал, в прошлом сезоне оформили выход в Премьер–лигу, финишировав на втором месте ФНЛ. Поэтому не удивительно, что приезд Тихонова в Норильск привлёк внимание любителей футбола и, конечно же, в первую очередь красно–белой торсиды. Развернув баннер с символикой любимого клуба, представители норильского филиала Всероссийского фанатского объединения спортивного общества «Спартак» Fratria своей активной поддержкой придали товарищескому матчу праздничный настрой и дух настоящего соперничества. Всю игру они гнали вперёд своего кумира, скандировали фанатские речёвки и пели песни, делясь зарядом энергии с молодыми ребятами, для которых эта встреча стала поистине уникальной и запоминающейся. Основное время поединка завершилось боевой ничьей со счётом 3:3, при этом сам Тихонов провёл на площадке всю игру, отыграв по одному тайму за каждую из команд и отдав две голевые передачи. Для выявления победителя была назначена серия послематчевых пенальти, однако после пятого или шестого по счёту реализованного удара с каждой из сторон судьи решили, что в этот вечер побеждённых не будет, и завершили поединок. После игры Тихонов ещё долго раздавал автографы и общался с болельщиками и игроками, а в беседе с «Заполярной Правдой» поделился, что юные норильские мини–футболисты произвели на него приятное впечатление: – Несмотря на то что футбол и мини–футбол родственные виды спорта, всё же они отличаются. Тем не менее я получил огромное удовольствие от игры. Уверен, что и ребятам понравилось. Я надеюсь, в будущем кто–то из них сможет заявить о себе на самом высоком уровне, ведь у многих из них довольно хорошая техника владения мячом, равно как и умение действовать в связке с партнёрами по команде. Прославленный футболист не обошёл своим вниманием и поддержку трибун: – Болельщики «Спартака» есть в любом уголке страны, и тот, кто когда–то проникся духом этой команды, навсегда останется преданным ей. Добавим, что из Норильска Андрей Тихонов отправился в Мончегорск, где в рамках марафона «Норникеля» также провёл товарищескую встречу с местными футболистами.

Михаил Туаев Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Андрей Тихонов из числа тех футболистов, которых уважают болельщики, независимо от клубных пристрастий. Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака», находясь на пике своей карьеры, был признан лучшим футболистом страны и являлся одним из лидеров национальной сборной. Сегодня Тихонов по праву считается символом московского клуба, при этом профессиональную карьеру игрока он завершил около восьми лет назад в возрасте 40 лет, в последний раз выйдя на поле в официальном матче, и именно в футболке «Спартака». Однако долго без дела прославленному футболисту сидеть не пришлось: под его руководством красноярский «Енисей» завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги (вторая по значимости лига страны), а самарские «Крылья Советов», за которые Андрей в своё время также выступал, в прошлом сезоне оформили выход в Премьер–лигу, финишировав на втором месте ФНЛ.Поэтому не удивительно, что приезд Тихонова в Норильск привлёк внимание любителей футбола и, конечно же, в первую очередь красно–белой торсиды. Развернув баннер с символикой любимого клуба, представители норильского филиала Всероссийского фанатского объединения спортивного общества «Спартак» Fratria своей активной поддержкой придали товарищескому матчу праздничный настрой и дух настоящего соперничества. Всю игру они гнали вперёд своего кумира, скандировали фанатские речёвки и пели песни, делясь зарядом энергии с молодыми ребятами, для которых эта встреча стала поистине уникальной и запоминающейся.Основное время поединка завершилось боевой ничьей со счётом 3:3, при этом сам Тихонов провёл на площадке всю игру, отыграв по одному тайму за каждую из команд и отдав две голевые передачи. Для выявления победителя была назначена серия послематчевых пенальти, однако после пятого или шестого по счёту реализованного удара с каждой из сторон судьи решили, что в этот вечер побеждённых не будет, и завершили поединок.После игры Тихонов ещё долго раздавал автографы и общался с болельщиками и игроками, а в беседе с «Заполярной Правдой» поделился, что юные норильские мини–футболисты произвели на него приятное впечатление:– Несмотря на то что футбол и мини–футбол родственные виды спорта, всё же они отличаются. Тем не менее я получил огромное удовольствие от игры. Уверен, что и ребятам понравилось. Я надеюсь, в будущем кто–то из них сможет заявить о себе на самом высоком уровне, ведь у многих из них довольно хорошая техника владения мячом, равно как и умение действовать в связке с партнёрами по команде.Прославленный футболист не обошёл своим вниманием и поддержку трибун:– Болельщики «Спартака» есть в любом уголке страны, и тот, кто когда–то проникся духом этой команды, навсегда останется преданным ей.Добавим, что из Норильска Андрей Тихонов отправился в Мончегорск, где в рамках марафона «Норникеля» также провёл товарищескую встречу с местными футболистами.

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