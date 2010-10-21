[Индекс номера 73 (21.05.2019)]

Финальный аккорд

Этим летом норильский аэропорт будет работать в обычном режиме – его масштабная реконструкция подходит к концу.
В аэропорту состоялось заседание оперативного штаба при правительстве Красноярского края, на котором обсуждались вопросы, касающиеся завершающего этапа реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта — ремонта посадочных перронов.
– Этим летом мы будем летать по привычному расписанию, без каких–либо подвижек по времени. Единственной особенностью работы аэропорта станет то, что на время проведения ремонтных работ на перроне в районе телетрапов их необходимо вывести из эксплуатации. То есть норильчан на посадку будут подвозить автобусами к воинскому перрону, находящемуся на расстоянии полутора километров от здания аэровокзала. Дорога займет 5–7 минут, — пояснил Андрей Никифоров, генеральный директор аэропорта «Норильск».
В этом сезоне планируется в полном объёме завершить работы по реконструкции перрона с водо-
отводной системой и очистными сооружениями, строительство новой аварийно–спасательной станции и реконструкцию магистральных сетей электроснабжения аэропорта. Будут закончены работы по обустройству патрульной автодороги и аэродромного ограждения с техническими средствами охраны и системой видеонаблюдения. Также будут осуществлены строительство очистных сооружений поверхностного стока со взлетно–посадочной полосы, реконструкция электрических магистральных сетей аэропорта и строительство топливохранилища для котельной. Материалы и оборудование уже завезены, подрядчики готовы приступить к работам 1 июня. Закончить ремонт планируют к 15 сентября.
Глава Норильска Ринат Ахметчин, комментируя важность проекта для города, сказал:
– Я хочу сказать огромное спасибо всем подрядчикам за то, что работа была организована очень грамотно и чётко. Четыре года пролетели практически незаметно, для жителей города неудобства были минимальными, а пассажирский трафик удалось сохранить.
Леонид Мохов, генеральный директор авиакомпании NordStar, говоря о реконструкции ВПП, отметил её высочайшее качество:
– В стране не так много аэропортов, расположенных за Полярным кругом, и я могу уверенно сказать, что наш самый лучший из них — и по мощности огней высокой интенсивности на ВПП, и по обеспечению. Норильчане, которые летают на материк, наверняка уже на себе испытали разницу между посадкой на «стиральную доску» и приземлением на гладкую, ровную поверхность.
Напомним, что масштабная реконструкция аэропорта «Норильск» на условиях государственно–частного партнерства началась в 2016 году, после более чем тридцатилетней бесперебойной работы взлетной полосы. Проект находится под контролем президента РФ и имеет важное значение для развития Арктической зоны Красноярского края и для всей страны.
После реконструкции аэропортовый комплекс «Норильск» будет отвечать всем современным нормативным требованиям. Финансирование ведется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Общий объём инвестиций в реконструкцию составляет более 12,5 миллиардов рублей. Из них 7,6 миллиардов поступает из федерального бюджета и более 5 миллиардов — доля компании «Норникель».

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Этим летом норильский аэропорт будет работать в обычном режиме – его масштабная реконструкция подходит к концу.

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