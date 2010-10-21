[Индекс номера 73 (21.05.2019)]

 Ремонты 
Дорожная карта

Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году будет отремонтировано 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети. На это потратят 181,6 миллиона рублей из дорожного фонда.
На ремонт тротуаров и бордюров потратят 46 миллионов рублей
В Центральном районе обновят асфальтовое покрытие на улице Талнахской (на нечётной стороне — от ул. Павлова до ул. Бегичева, и на чётной — от Павлова до Московской), а также участок от улицы 50 лет Октября до хлебозавода. В Кайеркане планируют отремонтировать проезжую часть улиц Строительной и Первомайской.
На автотрассе Норильск – Алыкель восстановят дорожное полотно на участке от выездных стел до реки Амбарной, на дороге Норильск – Талнах — участки от юго–восточного въезда в город до ГРС и от перекрёстка с объездной Талнаха до въезда в район. Кроме того, на отрезке от объездной до самого въезда начнутся работы по устранению провалов.
На 48 объектах во всех районах города отремонтируют 14,5 тысячи квадратных метров тротуара и почти 6 км бордюров. На это потратят 46 миллионов рублей.
Также в ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы. С 1 июня на 23–м километре автодороги Норильск – Алыкель начнётся ремонт водопропускной трубы. Уже сейчас идёт монтаж временной трубы на 32–м километре.
Ко 2 сентября планируется закончить ремонт моста на второй протоке через реку Норильскую. Работы здесь велись в течение двух лет.
На аукционной площадке размещена документация на реконструкцию моста на улице Октябрьской, за дамбой, ближе к Старому городу. Контракт планируется подписать в июне и сразу же начать работы. Общий объём расходов за два года составит 204 миллиона рублей.
Ведётся разработка проектно–сметной документации на строительство моста на Октябрьской улице, ближе к улице 50 лет Октября. Его возведением планируют заняться во второй половине 2020 года; дорога в Старый город будет закрыта до осени 2021 года.
На улично–дорожной сети установят новые светофорные системы: на перекрёстках улиц Кирова и Советской и улиц Талнахской и Пушкина. Разрабатывается проект капитального ремонта светофорного объекта на перекрёстке Кирова — Павлова.
Запланирован ремонт опор освещения на улице Нансена и автодороге в сторону городской свалки твёрдых бытовых отходов и снегоотвала. Сейчас опоры находятся в плохом состоянии, а часть их вообще отсутствует. Дополнительно готовятся проектно–сметные документы на устройство наружного освещения на Юго–Западной объездной дороге с подъездом к Норильску, протяжённость трассы — 6124 метра.

119 миллионов рублей предусмотрено на асфальтировку дворов. Всего заасфальтируют более 63 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Мастер-класс 
1 июня в Норильске пройдёт Чудо–Чадо–карнавал. Стать участником шествия может каждый. Достаточно изготовить костюм и заявиться в красочной акции, а также побывать на мастер–классах с теми, кто приехал учить нас создавать уличное шоу.

 
Этим летом норильский аэропорт будет работать в обычном режиме – его масштабная реконструкция подходит к концу.

Ремонты 
Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году будет отремонтировано 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети. На это потратят 181,6 миллиона рублей из дорожного фонда.

Актуально 
Проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля и составит 30 рублей внутри районов, 44 — на межрайонных маршрутах.

Экология 
В четвёртый раз добровольцы проведут в Норильске экологические акции марафона «ПонесЛось!».

Хранители истории 
Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков. Истории о героях предваряет хроника событий главных этапов войны. Сегодня речь пойдёт о Курской битве.

Резонанс 
С таянием снега вскрываются всё новые проблемы. На этот раз в зоне внимания норильчан — последствия выгула собак.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили учащимся школы № 28 отразить в рисунках опасности, подстерегающие на пешеходных переходах. Лучшие работы стали основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда.

И я там был 
Ночь музеев на сей раз совпала с Днём музеев, который отмечают во всём мире 18 мая. А ещё в этом году наш норильский музей стал юбиляром: 1 октября он отметит 80 лет. Так что праздник нынче был особым, раскрывшим посетителям тайны запасников и хранилищ.

Мини-футбол 
В рамках корпоративного экологического марафона «Норникеля» «ПонесЛось!» в Доме спорта БОКМО прошёл товарищеский матч с участием легенды отечественного футбола Андрея Тихонова и воспитанников спортивной школы № 6.

Новости:
 21 мая 2019 
17:53 На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6.
17:25 «Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».
17:10 В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов.
16:23 Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.
16:18 В Дудинке всё готово к старту этапа мирового тура по кёрлингу Arctic Curling Cup.
15:37 В течение этого и следующего годов на модернизацию библиотек в Красноярском крае планируется потратить 50 миллионов рублей.
12:03 Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки.
12:02 Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30 Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии.
10:20 Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.
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