[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Ремонты

Дорожная карта

Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году будет отремонтировано 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети. На это потратят 181,6 миллиона рублей из дорожного фонда.

На ремонт тротуаров и бордюров потратят 46 миллионов рублей В Центральном районе обновят асфальтовое покрытие на улице Талнахской (на нечётной стороне — от ул. Павлова до ул. Бегичева, и на чётной — от Павлова до Московской), а также участок от улицы 50 лет Октября до хлебозавода. В Кайеркане планируют отремонтировать проезжую часть улиц Строительной и Первомайской. На автотрассе Норильск – Алыкель восстановят дорожное полотно на участке от выездных стел до реки Амбарной, на дороге Норильск – Талнах — участки от юго–восточного въезда в город до ГРС и от перекрёстка с объездной Талнаха до въезда в район. Кроме того, на отрезке от объездной до самого въезда начнутся работы по устранению провалов. На 48 объектах во всех районах города отремонтируют 14,5 тысячи квадратных метров тротуара и почти 6 км бордюров. На это потратят 46 миллионов рублей. Также в ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы. С 1 июня на 23–м километре автодороги Норильск – Алыкель начнётся ремонт водопропускной трубы. Уже сейчас идёт монтаж временной трубы на 32–м километре. Ко 2 сентября планируется закончить ремонт моста на второй протоке через реку Норильскую. Работы здесь велись в течение двух лет. На аукционной площадке размещена документация на реконструкцию моста на улице Октябрьской, за дамбой, ближе к Старому городу. Контракт планируется подписать в июне и сразу же начать работы. Общий объём расходов за два года составит 204 миллиона рублей. Ведётся разработка проектно–сметной документации на строительство моста на Октябрьской улице, ближе к улице 50 лет Октября. Его возведением планируют заняться во второй половине 2020 года; дорога в Старый город будет закрыта до осени 2021 года. На улично–дорожной сети установят новые светофорные системы: на перекрёстках улиц Кирова и Советской и улиц Талнахской и Пушкина. Разрабатывается проект капитального ремонта светофорного объекта на перекрёстке Кирова — Павлова. Запланирован ремонт опор освещения на улице Нансена и автодороге в сторону городской свалки твёрдых бытовых отходов и снегоотвала. Сейчас опоры находятся в плохом состоянии, а часть их вообще отсутствует. Дополнительно готовятся проектно–сметные документы на устройство наружного освещения на Юго–Западной объездной дороге с подъездом к Норильску, протяжённость трассы — 6124 метра.

119 миллионов рублей предусмотрено на асфальтировку дворов. Всего заасфальтируют более 63 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Центральном районе обновят асфальтовое покрытие на улице Талнахской (на нечётной стороне — от ул. Павлова до ул. Бегичева, и на чётной — от Павлова до Московской), а также участок от улицы 50 лет Октября до хлебозавода. В Кайеркане планируют отремонтировать проезжую часть улиц Строительной и Первомайской.На автотрассе Норильск – Алыкель восстановят дорожное полотно на участке от выездных стел до реки Амбарной, на дороге Норильск – Талнах — участки от юго–восточного въезда в город до ГРС и от перекрёстка с объездной Талнаха до въезда в район. Кроме того, на отрезке от объездной до самого въезда начнутся работы по устранению провалов.На 48 объектах во всех районах города отремонтируют 14,5 тысячи квадратных метров тротуара и почти 6 км бордюров. На это потратят 46 миллионов рублей.Также в ходе летней ремонтной кампании в Норильске построят мосты и отремонтируют водопропускные трубы. С 1 июня на 23–м километре автодороги Норильск – Алыкель начнётся ремонт водопропускной трубы. Уже сейчас идёт монтаж временной трубы на 32–м километре.Ко 2 сентября планируется закончить ремонт моста на второй протоке через реку Норильскую. Работы здесь велись в течение двух лет.На аукционной площадке размещена документация на реконструкцию моста на улице Октябрьской, за дамбой, ближе к Старому городу. Контракт планируется подписать в июне и сразу же начать работы. Общий объём расходов за два года составит 204 миллиона рублей.Ведётся разработка проектно–сметной документации на строительство моста на Октябрьской улице, ближе к улице 50 лет Октября. Его возведением планируют заняться во второй половине 2020 года; дорога в Старый город будет закрыта до осени 2021 года.На улично–дорожной сети установят новые светофорные системы: на перекрёстках улиц Кирова и Советской и улиц Талнахской и Пушкина. Разрабатывается проект капитального ремонта светофорного объекта на перекрёстке Кирова — Павлова.Запланирован ремонт опор освещения на улице Нансена и автодороге в сторону городской свалки твёрдых бытовых отходов и снегоотвала. Сейчас опоры находятся в плохом состоянии, а часть их вообще отсутствует. Дополнительно готовятся проектно–сметные документы на устройство наружного освещения на Юго–Западной объездной дороге с подъездом к Норильску, протяжённость трассы — 6124 метра.

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