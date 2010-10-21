[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



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Передайте за проезд

Проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля и составит 30 рублей внутри районов, 44 — на межрайонных маршрутах.

Рост цен прокомментировал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска: – У нас тарифы на проезд в общественном транспорте не повышались уже три года, а стоимость горючего за это время существенно возросла, как и цена на запчасти. Необходимо индексировать и заработную плату сотрудников. Перевозчики Норильска обратились в правительство края с инициативой повысить предельно допустимый тариф. Однако вступление в силу постановления о повышении не обязывает перевозчиков начать в этот же день работать по новым ценам. – Коммерческие фирмы должны за 10 дней уведомить о повышении тарифа администрацию города и разместить объявления об этом в автобусах. Если говорить об НПОПАТ, муниципальном перевозчике, то должно быть издано и опубликовано в СМИ постановление администрации города. Предварительная дата начала работы по новым тарифам — 1 июля 2019 года.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рост цен прокомментировал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска:– У нас тарифы на проезд в общественном транспорте не повышались уже три года, а стоимость горючего за это время существенно возросла, как и цена на запчасти. Необходимо индексировать и заработную плату сотрудников.Перевозчики Норильска обратились в правительство края с инициативой повысить предельно допустимый тариф. Однако вступление в силу постановления о повышении не обязывает перевозчиков начать в этот же день работать по новым ценам.– Коммерческие фирмы должны за 10 дней уведомить о повышении тарифа администрацию города и разместить объявления об этом в автобусах. Если говорить об НПОПАТ, муниципальном перевозчике, то должно быть издано и опубликовано в СМИ постановление администрации города.

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