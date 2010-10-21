[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Экология

Снова в деле

В четвёртый раз добровольцы проведут в Норильске экологические акции марафона «ПонесЛось!».

Экомарафон стал частью программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра». Его участники каждый год, с мая по сентябрь, проводят разные акции по экологичному образу жизни: сажают деревья, организуют субботники, устраивают фестивали и мастер–классы, соревнуются друг с другом. В этом году команды, занявшие призовые места, получат от компании «Норникель» сертификаты на суммы до 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. На IV экомарафон, который стартовал 17 мая, в Норильске заявилось 29 команд — 248 человек. Во всех регионах присутствия компании — 64 команды и более 600 участников. По традиции марафон будет состоять из нескольких этапов, направленных как на популяризацию экознаний, так и на конкретные экодела. – В этом году в Заполярном филиале мы отмечаем большой прирост числа команд. С 2017 года в «ПонесЛось!» участвуют не только работники компании, но и горожане, и в этот раз они откликнулись особенно активно: заявилось сразу 22 НКО (год назад их было 15). Значит, станет и больше добрых дел, — считает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Серьёзной мотивацией для добровольцев служит и поддержка амбассадоров экомарафона. В этом году в роли посла выступил легендарный советский и российский футболист Андрей Тихонов. Утром он посетил с экскурсией медный завод, а вечером делился с волонтёрами впечатлениями: – Все ребята понимают важность экологии для жизни каждого человека. Добрые дела, которые они делают, полезны и хороши. Я рад выступать на их стороне. В заключение встречи для участников провели презентацию онлайн–платформы «ПонесЛось!» и мастер– класс по smm–технологиям.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Экомарафон стал частью программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра». Его участники каждый год, с мая по сентябрь, проводят разные акции по экологичному образу жизни: сажают деревья, организуют субботники, устраивают фестивали и мастер–классы, соревнуются друг с другом. В этом году команды, занявшие призовые места, получат от компании «Норникель» сертификаты на суммы до 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов.На IV экомарафон, который стартовал 17 мая, в Норильске заявилось 29 команд — 248 человек. Во всех регионах присутствия компании — 64 команды и более 600 участников. По традиции марафон будет состоять из нескольких этапов, направленных как на популяризацию экознаний, так и на конкретные экодела.– В этом году в Заполярном филиале мы отмечаем большой прирост числа команд. С 2017 года в «ПонесЛось!» участвуют не только работники компании, но и горожане, и в этот раз они откликнулись особенно активно: заявилось сразу 22 НКО (год назад их было 15). Значит, станет и больше добрых дел, — считает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля».Серьёзной мотивацией для добровольцев служит и поддержка амбассадоров экомарафона. В этом году в роли посла выступил легендарный советский и российский футболист Андрей Тихонов. Утром он посетил с экскурсией медный завод, а вечером делился с волонтёрами впечатлениями:– Все ребята понимают важность экологии для жизни каждого человека. Добрые дела, которые они делают, полезны и хороши. Я рад выступать на их стороне.В заключение встречи для участников провели презентацию онлайн–платформы «ПонесЛось!» и мастер– класс по smm–технологиям.

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