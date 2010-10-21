[Индекс номера 73 (21.05.2019)]

 Экология 
Снова в деле

В четвёртый раз добровольцы проведут в Норильске экологические акции марафона «ПонесЛось!».
Экомарафон стал частью программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра». Его участники каждый год, с мая по сентябрь, проводят разные акции по экологичному образу жизни: сажают деревья, организуют субботники, устраивают фестивали и мастер–классы, соревнуются друг с другом. В этом году команды, занявшие призовые места, получат от компании «Норникель» сертификаты на суммы до 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
На IV экомарафон, который стартовал 17 мая, в Норильске заявилось 29 команд — 248 человек. Во всех регионах присутствия компании — 64 команды и более 600 участников. По традиции марафон будет состоять из нескольких этапов, направленных как на популяризацию экознаний, так и на конкретные экодела.
– В этом году в Заполярном филиале мы отмечаем большой прирост числа команд. С 2017 года в «ПонесЛось!» участвуют не только работники компании, но и горожане, и в этот раз они откликнулись особенно активно: заявилось сразу 22 НКО (год назад их было 15). Значит, станет и больше добрых дел, — считает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля».
Серьёзной мотивацией для добровольцев служит и поддержка амбассадоров экомарафона. В этом году в роли посла выступил легендарный советский и российский футболист Андрей Тихонов. Утром он посетил с экскурсией медный завод, а вечером делился с волонтёрами впечатлениями:
– Все ребята понимают важность экологии для жизни каждого человека. Добрые дела, которые они делают, полезны и хороши. Я рад выступать на их стороне.
В заключение встречи для участников провели презентацию онлайн–платформы «ПонесЛось!» и мастер– класс по smm–технологиям.

Татьяна Зачупейко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Мастер-класс 
1 июня в Норильске пройдёт Чудо–Чадо–карнавал. Стать участником шествия может каждый. Достаточно изготовить костюм и заявиться в красочной акции, а также побывать на мастер–классах с теми, кто приехал учить нас создавать уличное шоу.

 
Этим летом норильский аэропорт будет работать в обычном режиме – его масштабная реконструкция подходит к концу.

Ремонты 
Специалисты управления «Норильскавтодор» рассказали о планах на лето: в этом году будет отремонтировано 118 тысяч квадратных метров улично–дорожной сети. На это потратят 181,6 миллиона рублей из дорожного фонда.

Актуально 
Проезд в норильских автобусах подорожает на 4 рубля и составит 30 рублей внутри районов, 44 — на межрайонных маршрутах.

Экология 
В четвёртый раз добровольцы проведут в Норильске экологические акции марафона «ПонесЛось!».

Хранители истории 
Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков. Истории о героях предваряет хроника событий главных этапов войны. Сегодня речь пойдёт о Курской битве.

Резонанс 
С таянием снега вскрываются всё новые проблемы. На этот раз в зоне внимания норильчан — последствия выгула собак.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили учащимся школы № 28 отразить в рисунках опасности, подстерегающие на пешеходных переходах. Лучшие работы стали основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда.

И я там был 
Ночь музеев на сей раз совпала с Днём музеев, который отмечают во всём мире 18 мая. А ещё в этом году наш норильский музей стал юбиляром: 1 октября он отметит 80 лет. Так что праздник нынче был особым, раскрывшим посетителям тайны запасников и хранилищ.

Мини-футбол 
В рамках корпоративного экологического марафона «Норникеля» «ПонесЛось!» в Доме спорта БОКМО прошёл товарищеский матч с участием легенды отечественного футбола Андрея Тихонова и воспитанников спортивной школы № 6.

Новости:
 21 мая 2019 
17:53 На сессии Норильского горсовета одобрено включение в программу приватизации на этот год бывшей гостинки на ул. Таймырской, 6.
17:25 «Перемена начинается с тебя». В Норильске прошла сессия нового образовательного проекта «Перемена».
17:10 В аппарате правительства края стажировку пройдут 130 студентов.
16:23 Кромка льда на Енисее, судя по снимкам со спутника, в 832 километрах от Дудинки.
16:18 В Дудинке всё готово к старту этапа мирового тура по кёрлингу Arctic Curling Cup.
15:37 В течение этого и следующего годов на модернизацию библиотек в Красноярском крае планируется потратить 50 миллионов рублей.
12:03 Монтаж временной водопропускной трубы на автодороге Норильск-Алыкель завершён в сжатые сроки.
12:02 Очисткой Арктики от мусора занимается Министерство обороны страны.
11:30 Норильск в числе первых городов края, в сферу горхозяйства которых планируют внедрить цифровые технологии.
10:20 Современные тенденции развития гостиничного бизнеса обсудили в Агентстве развития Норильска.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх