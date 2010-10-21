[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Хранители истории

Курская битва

Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков. Истории о героях предваряет хроника событий главных этапов войны. Сегодня речь пойдёт о Курской битве.

Первый победный салют После разгрома немецких войск под Сталинградом и на Кавказе Красная Армия начала наступление на юго–западе. События весны 1943 года показали, что немцы располагают достаточными силами для ведения активного контрнаступления. 16 марта войска фельдмаршала Э. Майнштейна нанесли контрудар: ситуация на юго–западном направлении крайне ухудшилась. Наступление противника удалось остановить в конце марта после проведения ряда операций, благодаря которым образовался так называемый Курский выступ. Курская дуга входила в расположение немецких войск на 200 километров по фронту и на 120 километров в глубину. Северную часть выступа оборонял Центральный фронт под командованием генерала К. К. Рокоссовского, южную — Воронежский фронт под командованием генерала Н. Ф. Ватутина. В глубине обороны располагался Степной фронт под командованием генерала И. С. Конева. В середине апреля 1943 года Гитлер одобрил и подписал план наступательных действий на Курской дуге под кодовым названием «Цитадель». Группе армий «Центр» приказали создать ударную группировку южнее Орла, а группе армий «Юг» — подтянуть танковые резервы севернее Харькова. Маршал Жуков в своих дневниках напишет, что в ставке 12 апреля ещё не было выработано конкретного решения о способах действий наших войск в весенне–летний период 1943 года в районе Курской дуги. В этот день Сталин вызвал в ставку Жукова и начальника Генштаба Василевского. После их настоятельных объяснений Верховный главнокомандующий принял решение сосредоточить главные силы в районе Курска. Всего под Курском советское командование собрало более 1,3 миллиона солдат, порядка 3,3 тысячи танков и самоходно–артиллерийских установок, около 20 тысяч орудий и миномётов, 2900 самолётов. Только Степной фронт насчитывал 580 тысяч человек, 1,5 тысячи танков, около 7,5 тысячи орудий и миномётов. Наши превосходили немецкие войска в живой силе и технике. Под Курском немцы сосредоточили 900 тысяч человек, около 100 тысяч орудий и миномётов, 2700 танков и штурмовых орудий (в том числе тяжёлые танки Т–IV «тигр», средние танки T–V «пантера», самоходные установки «Фердинанд»), более 2000 самолётов (в том числе новые истребители «Фокке–Вульф 190А» и штурмовики «Хейнкель–129»). Кадровое пополнение войск немцы произвели за счёт тотальной мобилизации. В ночь на 5 июля были захвачены немецкие сапёры, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление назначено на три часа утра, немецкие войска заняли исходное положение. Командованием Центрального фронта Красной Армии была запланирована артподготовка, на неё выделялось до половины боевого комплекта снарядов и мин. 5 июля в 3.20 грянул гром. Немецко–фашистские войска были застигнуты врасплох. Противнику потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои силы: только в 4.30 он смог начать артподготовку, а в 5.30 группировка немецких войск перешла в наступление. На орловско–курском направлении (Центральный фронт) противник ввёл в бой 500 танков, а на белгородско–курском направлении (Воронежский фронт) — 700 танков. На южном фланге дуги немцам удалось к 11 июля вклиниться вглубь на 30–35 километров. Чтобы ликвидировать угрозу прорыва, ставка, по предложению Василевского, усилила Воронежский фронт своими резервами (сначала двумя танковыми корпусами, затем общевойсковой и танковой армиями). 12 июля в районе деревни Прохоровки произошло крупное танковое сражение. С обеих сторон на небольшом пространстве столкнулись 1700 танков и самоходных орудий. Битва шла до позднего вечера и закончилась победой наших танкистов. 12 июля наши перешли в контрнаступление и 5 августа овладели Белгородом и Орлом. Москва в честь этого события салютовала 12 залпами из 120 орудий. Это был первый за годы войны победный салют. 20 августа войска Воронежского и Степного фронтов перешли в наступление и 23 августа в результате ночного штурма освободили город Харьков. Битва на Курской дуге продолжалась 50 дней, с обеих сторон в ней участвовали громадные силы — около 300 дивизий (свыше 4 миллионов человек). В итоге была сорвана последняя попытка Германии развернуть крупное стратегическое наступление. На братских могилах Братская могила, в которой похоронен Иван Десяев • родился в 1901 году в селе Старое Шайгово (республика Мордовия) • призван на фронт 17 сентября 1941 года • погиб в боях на Курской дуге в июле 1943 года Сергей Тувишов из норильской гимназии № 4 рассказал о своём деде Иване Фёдоровиче Десяеве, который участвовал в том числе и в Курской битве: – Деду было 40 лет, когда его призвали на фронт. У него была большая семья — жена и четверо детей. Воевал дед в 328–й стрелковой дивизии. Она окончательно сформировалась к концу октября, а 17 сентября 1941 года в неё был направлен мой дед. До места назначения он добрался быстро: из города Саранска, столицы Мордовии, до Пензы — всего несколько часов езды. В январе 1942 года дивизия вела боевые действия по уничтожению окружённой группировки фашистов у города Сухиничи Калужской области. В мае 1942 года дивизию преобразовали в 31–ю гвардейскую стрелковую. Красноармеец Десяев был пулемётчиком. Насколько я знаю, это одна из смертельных должностей в годы войны. Пулемёт — наиболее страшное оружие для пехоты противника. Именно поэтому пулемётные точки уничтожались немцами в первую очередь. Как мой дед выжил и дошёл до Курской дуги — непонятно. Наверное, Бог его хранил. В феврале 1943 года 31–я гвардейская дивизия начинает бои под Жиздрой, затем передислоцируется. В первые недели битвы советские войска вели тяжелейшие оборонительные бои с превосходящими силами вермахта. Нашим частям была поставлена задача нанести фашистам как можно больший урон в живой силе и технике. Задачу они выполнили, и это был первый этап Курской битвы, а следующий — наступление и разгром фашистских захватчиков. В июне 1943 года дивизия переходит в наступление на Орловском направлении, где ведёт бои до 6 сентября 1943 года. Именно здесь, в этой мясорубке, и погиб мой дед Иван Десяев. Точной даты его смерти нет, известно лишь, что это было в июле 1943 года. А битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый салют. Но об этом моему деду уже не суждено было узнать. Вот что написано о его подвиге в наградном листе: «...в бою 12.7.1943 года за высоту 210,4 в районе деревни Дудино Орловской области в рукопашной схватке совместно с красноармейцами Зюзиным и Симановым штыками заколол одиннадцать немецких солдат»... Одиннадцать фашистов в одном бою! В рукопашной... Разве ж может кто–то победить таких воинов?! За тот бой мой дед награждён медалью «За отвагу». Вероятнее всего, эту награду он получить не успел. В Ульяновском районе Калужской области, в селе Дудоровский на улице Ленина находится братская могила, в которой лежат около трёх тысяч красноармейцев. Среди них — и мой дед. Из официальных источников: «В братской могиле посёлка Дудоровский Ульяновского района Калужской области покоятся останки военнослужащих Красной Армии, погибших и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны (1941–1943). Могила возникла ещё в годы войны. В 50–х годах прошлого века было произведено её первое укрупнение. В 1956–м могилу впервые реконструировали. Далее производилось перезахоронение останков из одиночных и небольших братских могил Восхода, Выгона, Дудоровского, Кудияра, Мартышки и др. В день 70–летия освобождения Ульяновского района от немецко–фашистских оккупантов произведено укрупнение братской могилы с переносом останков из братской могилы села Брусны с численностью 1892 человека, из них 49 — неизвестных».

Марина Хорошевская Фото с сайта fomametelkin.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда После разгрома немецких войск под Сталинградом и на Кавказе Красная Армия начала наступление на юго–западе. События весны 1943 года показали, что немцы располагают достаточными силами для ведения активного контрнаступления. 16 марта войска фельдмаршала Э. Майнштейна нанесли контрудар: ситуация на юго–западном направлении крайне ухудшилась. Наступление противника удалось остановить в конце марта после проведения ряда операций, благодаря которым образовался так называемый Курский выступ.Курская дуга входила в расположение немецких войск на 200 километров по фронту и на 120 километров в глубину. Северную часть выступа оборонял Центральный фронт под командованием генерала К. К. Рокоссовского, южную — Воронежский фронт под командованием генерала Н. Ф. Ватутина. В глубине обороны располагался Степной фронт под командованием генерала И. С. Конева.В середине апреля 1943 года Гитлер одобрил и подписал план наступательных действий на Курской дуге под кодовым названием «Цитадель». Группе армий «Центр» приказали создать ударную группировку южнее Орла, а группе армий «Юг» — подтянуть танковые резервы севернее Харькова. Маршал Жуков в своих дневниках напишет, что в ставке 12 апреля ещё не было выработано конкретного решения о способах действий наших войск в весенне–летний период 1943 года в районе Курской дуги. В этот день Сталин вызвал в ставку Жукова и начальника Генштаба Василевского. После их настоятельных объяснений Верховный главнокомандующий принял решение сосредоточить главные силы в районе Курска.Всего под Курском советское командование собрало более 1,3 миллиона солдат, порядка 3,3 тысячи танков и самоходно–артиллерийских установок, около 20 тысяч орудий и миномётов, 2900 самолётов. Только Степной фронт насчитывал 580 тысяч человек, 1,5 тысячи танков, около 7,5 тысячи орудий и миномётов. Наши превосходили немецкие войска в живой силе и технике.Под Курском немцы сосредоточили 900 тысяч человек, около 100 тысяч орудий и миномётов, 2700 танков и штурмовых орудий (в том числе тяжёлые танки Т–IV «тигр», средние танки T–V «пантера», самоходные установки «Фердинанд»), более 2000 самолётов (в том числе новые истребители «Фокке–Вульф 190А» и штурмовики «Хейнкель–129»). Кадровое пополнение войск немцы произвели за счёт тотальной мобилизации.В ночь на 5 июля были захвачены немецкие сапёры, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление назначено на три часа утра, немецкие войска заняли исходное положение. Командованием Центрального фронта Красной Армии была запланирована артподготовка, на неё выделялось до половины боевого комплекта снарядов и мин. 5 июля в 3.20 грянул гром. Немецко–фашистские войска были застигнуты врасплох. Противнику потребовалось около двух часов, чтобы привести в порядок свои силы: только в 4.30 он смог начать артподготовку, а в 5.30 группировка немецких войск перешла в наступление.На орловско–курском направлении (Центральный фронт) противник ввёл в бой 500 танков, а на белгородско–курском направлении (Воронежский фронт) — 700 танков. На южном фланге дуги немцам удалось к 11 июля вклиниться вглубь на 30–35 километров. Чтобы ликвидировать угрозу прорыва, ставка, по предложению Василевского, усилила Воронежский фронт своими резервами (сначала двумя танковыми корпусами, затем общевойсковой и танковой армиями). 12 июля в районе деревни Прохоровки произошло крупное танковое сражение. С обеих сторон на небольшом пространстве столкнулись 1700 танков и самоходных орудий. Битва шла до позднего вечера и закончилась победой наших танкистов.12 июля наши перешли в контрнаступление и 5 августа овладели Белгородом и Орлом. Москва в честь этого события салютовала 12 залпами из 120 орудий. Это был первый за годы войны победный салют. 20 августа войска Воронежского и Степного фронтов перешли в наступление и 23 августа в результате ночного штурма освободили город Харьков.Битва на Курской дуге продолжалась 50 дней, с обеих сторон в ней участвовали громадные силы — около 300 дивизий (свыше 4 миллионов человек). В итоге была сорвана последняя попытка Германии развернуть крупное стратегическое наступление.Сергей Тувишов из норильской гимназии № 4 рассказал о своём деде Иване Фёдоровиче Десяеве, который участвовал в том числе и в Курской битве:– Деду было 40 лет, когда его призвали на фронт. У него была большая семья — жена и четверо детей. Воевал дед в 328–й стрелковой дивизии. Она окончательно сформировалась к концу октября, а 17 сентября 1941 года в неё был направлен мой дед. До места назначения он добрался быстро: из города Саранска, столицы Мордовии, до Пензы — всего несколько часов езды.В январе 1942 года дивизия вела боевые действия по уничтожению окружённой группировки фашистов у города Сухиничи Калужской области. В мае 1942 года дивизию преобразовали в 31–ю гвардейскую стрелковую.Красноармеец Десяев был пулемётчиком. Насколько я знаю, это одна из смертельных должностей в годы войны. Пулемёт — наиболее страшное оружие для пехоты противника. Именно поэтому пулемётные точки уничтожались немцами в первую очередь. Как мой дед выжил и дошёл до Курской дуги — непонятно. Наверное, Бог его хранил.В феврале 1943 года 31–я гвардейская дивизия начинает бои под Жиздрой, затем передислоцируется. В первые недели битвы советские войска вели тяжелейшие оборонительные бои с превосходящими силами вермахта. Нашим частям была поставлена задача нанести фашистам как можно больший урон в живой силе и технике. Задачу они выполнили, и это был первый этап Курской битвы, а следующий — наступление и разгром фашистских захватчиков. В июне 1943 года дивизия переходит в наступление на Орловском направлении, где ведёт бои до 6 сентября 1943 года. Именно здесь, в этой мясорубке, и погиб мой дед Иван Десяев. Точной даты его смерти нет, известно лишь, что это было в июле 1943 года. А битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года.В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый салют. Но об этом моему деду уже не суждено было узнать.Вот что написано о его подвиге в наградном листе: «...в бою 12.7.1943 года за высоту 210,4 в районе деревни Дудино Орловской области в рукопашной схватке совместно с красноармейцами Зюзиным и Симановым штыками заколол одиннадцать немецких солдат»... Одиннадцать фашистов в одном бою! В рукопашной... Разве ж может кто–то победить таких воинов?!За тот бой мой дед награждён медалью «За отвагу». Вероятнее всего, эту награду он получить не успел.В Ульяновском районе Калужской области, в селе Дудоровский на улице Ленина находится братская могила, в которой лежат около трёх тысяч красноармейцев. Среди них — и мой дед.Из официальных источников: «В братской могиле посёлка Дудоровский Ульяновского района Калужской области покоятся останки военнослужащих Красной Армии, погибших и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны (1941–1943).Могила возникла ещё в годы войны. В 50–х годах прошлого века было произведено её первое укрупнение. В 1956–м могилу впервые реконструировали. Далее производилось перезахоронение останков из одиночных и небольших братских могил Восхода, Выгона, Дудоровского, Кудияра, Мартышки и др. В день 70–летия освобождения Ульяновского района от немецко–фашистских оккупантов произведено укрупнение братской могилы с переносом останков из братской могилы села Брусны с численностью 1892 человека, из них 49 — неизвестных».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















