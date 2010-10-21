[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Резонанс

...Люби и убираться

С таянием снега вскрываются всё новые проблемы. На этот раз в зоне внимания норильчан — последствия выгула собак.

В нашу редакцию пришло письмо от читателя, который жалуется, что хозяева животных во время прогулок с домашними питомцами не заботятся об уборке их экскрементов: «Складывается такое ощущение, что мы живём в городе, улицы которого сплошь покрыты фекалиями. Особенно это заметно, когда наступает весна. Повсюду — собачьи кучи, загажены тротуары, дворы. Больше всего беспокоит территория вокруг стадиона «Заполярник», которую владельцы собак облюбовали для выгула своих любимцев — там просто ступить негде. Это омерзительный пейзаж, и требуется определённая сноровка, чтобы лавировать между органическими отходами собак. А каково мамам с малышами?.. Разве можно допускать подобное безобразие». За ответом мы обратились к Марине Чирич, и. о. начальника отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска. – Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными» владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов их жизнедеятельности в местах общего пользования, а также не допускать выгул вне специально отведённых для этого мест. Нарушение влечёт за собой штраф в размере от 1 до 4 тысяч рублей для частных лиц; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических — от 30 до 100 тысяч рублей, — пояснила она. Контролирует соблюдение закона и правил благоустройства полиция — в рамках исполнения 498–ФЗ, а также административная комиссия. За механизированной очисткой территории (тротуаров и проезжей части), прилегающей к стадиону «Заполярник», следит «Норильскавтодор». Внутри периметра — зона ответственности самого учреждения. В Центральном районе оборудованы две площадки для выгула животных — на ул. 50 лет Октября, недалеко от детской больницы, и на ул. Хантайской. Конечно, этого недостаточно. Однако для того, чтобы содержать улицы и дворы в чистоте, горожанам надо просто убирать за своими питомцами. И это — вопрос личной ответственности норильчан.

На территории Центрального района Норильска оборудованы две площадки для выгула животных — на ул. 50 лет Октября, недалеко от детской больницы, и на ул. Хантайской.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В нашу редакцию пришло письмо от читателя, который жалуется, что хозяева животных во время прогулок с домашними питомцами не заботятся об уборке их экскрементов: «Складывается такое ощущение, что мы живём в городе, улицы которого сплошь покрыты фекалиями. Особенно это заметно, когда наступает весна. Повсюду — собачьи кучи, загажены тротуары, дворы. Больше всего беспокоит территория вокруг стадиона «Заполярник», которую владельцы собак облюбовали для выгула своих любимцев — там просто ступить негде. Это омерзительный пейзаж, и требуется определённая сноровка, чтобы лавировать между органическими отходами собак. А каково мамам с малышами?.. Разве можно допускать подобное безобразие».За ответом мы обратились к Марине Чирич, и. о. начальника отдела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска.– Согласно Закону «Об ответственном обращении с животными» владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов их жизнедеятельности в местах общего пользования, а также не допускать выгул вне специально отведённых для этого мест. Нарушение влечёт за собой штраф в размере от 1 до 4 тысяч рублей для частных лиц; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических — от 30 до 100 тысяч рублей, — пояснила она.Контролирует соблюдение закона и правил благоустройства полиция — в рамках исполнения 498–ФЗ, а также административная комиссия.За механизированной очисткой территории (тротуаров и проезжей части), прилегающей к стадиону «Заполярник», следит «Норильскавтодор». Внутри периметра — зона ответственности самого учреждения.В Центральном районе оборудованы две площадки для выгула животных — на ул. 50 лет Октября, недалеко от детской больницы, и на ул. Хантайской. Конечно, этого недостаточно. Однако для того, чтобы содержать улицы и дворы в чистоте, горожанам надо просто убирать за своими питомцами. И это — вопрос личной ответственности норильчан.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















