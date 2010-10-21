[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



Право руля

Чтобы не было беды

«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили учащимся школы № 28 отразить в рисунках опасности, подстерегающие на пешеходных переходах. Лучшие работы стали основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда.

Александр Морозов. 1 «Г» Бытует мнение, что пешеходный переход — это гарант абсолютной безопасности для пешехода. Взрослым кажется, что перейти дорогу по «зебре» легче лёгкого, главное: верно рассчитать расстояние до ближайшей машины — и можно смело шагать. Однако детям это сделать не просто. Статистика показывает, что под колёса автомобиля чаще всего попадают младшие школьники. Причин таких ДТП две. У детей плохо развита визуализация, и они неправильно оценивают расстояние между собой и движущимися автомобилями. Чем младше ребёнок, тем сложнее ему определить подходящее время для перехода дороги. Вторая причина в том, что, даже правильно рассчитав время, ребёнок чисто физически не успевает преодолеть требуемое расстояние. – Ещё одной причиной опасности, как на пешеходном переходе, так и в целом на улице, можно назвать неправильное поведение родителей, которые сами нарушают правила дорожного движения, — отмечает Максим Ветров, инспектор дорожного надзора норильского отдела ГИБДД. — В результате такой легкомысленности мам и пап ребёнок, подражая примеру взрослых, может попасть в ДТП. Софья Ермолаева. 2 «В» А между тем при скорости всего 40 км/ч остановочный путь технически исправного автомобиля составляет порядка 26 метров! Это «голая» физика из школьного учебника — раздел «Динамика». Водителям стоит помнить, что они — обладатели источника повышенной опасности — автомобиля, и этот факт автоматически повышает их ответственность в сравнении с идущими пешком людьми. При столкновении пешехода и машины в любом случае больше всего пострадает пешеход. При наезде на пешехода на пешеходном переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до пяти тысяч. Алина Карабутова. 1 «А» Чтобы не произошло беды, родители должны: — проработать с ребёнком безопасный путь от дома до школы или секции; – объяснить ему, почему при переходе через проезжую часть опасно разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор; – рассказать, что является проезжей частью, обочиной, тротуаром, перекрёстком и так далее; – познакомить с основными дорожными знаками «пешеходный переход», «остановка» и прочими, а также сигналами светофора; – научить правилам перехода дороги — на зелёный сигнал, посмотрев налево, направо и снова налево; – дать пространственные представления таких понятий, как «быстро едет», «поворачивает», «сдаёт» и так далее. И самое главное, говоря о безопасном поведении на улицах и дорогах, взрослые должны подкреплять свои слова собственным примером.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Бытует мнение, что пешеходный переход — это гарант абсолютной безопасности для пешехода. Взрослым кажется, что перейти дорогу по «зебре» легче лёгкого, главное: верно рассчитать расстояние до ближайшей машины — и можно смело шагать. Однако детям это сделать не просто. Статистика показывает, что под колёса автомобиля чаще всего попадают младшие школьники. Причин таких ДТП две. У детей плохо развита визуализация, и они неправильно оценивают расстояние между собой и движущимися автомобилями. Чем младше ребёнок, тем сложнее ему определить подходящее время для перехода дороги. Вторая причина в том, что, даже правильно рассчитав время, ребёнок чисто физически не успевает преодолеть требуемое расстояние.– Ещё одной причиной опасности, как на пешеходном переходе, так и в целом на улице, можно назвать неправильное поведение родителей, которые сами нарушают правила дорожного движения, — отмечает Максим Ветров, инспектор дорожного надзора норильского отдела ГИБДД. — В результате такой легкомысленности мам и пап ребёнок, подражая примеру взрослых, может попасть в ДТП.А между тем при скорости всего 40 км/ч остановочный путь технически исправного автомобиля составляет порядка 26 метров! Это «голая» физика из школьного учебника — раздел «Динамика». Водителям стоит помнить, что они — обладатели источника повышенной опасности — автомобиля, и этот факт автоматически повышает их ответственность в сравнении с идущими пешком людьми. При столкновении пешехода и машины в любом случае больше всего пострадает пешеход. При наезде на пешехода на пешеходном переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до пяти тысяч.Чтобы не произошло беды, родители должны:— проработать с ребёнком безопасный путь от дома до школы или секции;– объяснить ему, почему при переходе через проезжую часть опасно разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор;– рассказать, что является проезжей частью, обочиной, тротуаром, перекрёстком и так далее;– познакомить с основными дорожными знаками «пешеходный переход», «остановка» и прочими, а также сигналами светофора;– научить правилам перехода дороги — на зелёный сигнал, посмотрев налево, направо и снова налево;– дать пространственные представления таких понятий, как «быстро едет», «поворачивает», «сдаёт» и так далее.И самое главное, говоря о безопасном поведении на улицах и дорогах, взрослые должны подкреплять свои слова собственным примером.

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