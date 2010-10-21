[Индекс номера 73 (21.05.2019)]

 Право руля 
Чтобы не было беды

«Право руля» — совместный проект «Заполярной Правды», Госавтоинспекции и норильских школ. В этот раз мы предложили учащимся школы № 28 отразить в рисунках опасности, подстерегающие на пешеходных переходах. Лучшие работы стали основой для флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД будут вручать водителям во время совместного рейда.
Александр Морозов. 1 «Г»
Бытует мнение, что пешеходный переход — это гарант абсолютной безопасности для пешехода. Взрослым кажется, что перейти дорогу по «зебре» легче лёгкого, главное: верно рассчитать расстояние до ближайшей машины — и можно смело шагать. Однако детям это сделать не просто. Статистика показывает, что под колёса автомобиля чаще всего попадают младшие школьники. Причин таких ДТП две. У детей плохо развита визуализация, и они неправильно оценивают расстояние между собой и движущимися автомобилями. Чем младше ребёнок, тем сложнее ему определить подходящее время для перехода дороги. Вторая причина в том, что, даже правильно рассчитав время, ребёнок чисто физически не успевает преодолеть требуемое расстояние.
– Ещё одной причиной опасности, как на пешеходном переходе, так и в целом на улице, можно назвать неправильное поведение родителей, которые сами нарушают правила дорожного движения, — отмечает Максим Ветров, инспектор дорожного надзора норильского отдела ГИБДД. — В результате такой легкомысленности мам и пап ребёнок, подражая примеру взрослых, может попасть в ДТП.
Софья Ермолаева. 2 «В»
А между тем при скорости всего 40 км/ч остановочный путь технически исправного автомобиля составляет порядка 26 метров! Это «голая» физика из школьного учебника — раздел «Динамика». Водителям стоит помнить, что они — обладатели источника повышенной опасности — автомобиля, и этот факт автоматически повышает их ответственность в сравнении с идущими пешком людьми. При столкновении пешехода и машины в любом случае больше всего пострадает пешеход. При наезде на пешехода на пешеходном переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до пяти тысяч.
Алина Карабутова. 1 «А»
Чтобы не произошло беды, родители должны:
— проработать с ребёнком безопасный путь от дома до школы или секции;
– объяснить ему, почему при переходе через проезжую часть опасно разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой обзор;
– рассказать, что является проезжей частью, обочиной, тротуаром, перекрёстком и так далее;
– познакомить с основными дорожными знаками «пешеходный переход», «остановка» и прочими, а также сигналами светофора;
– научить правилам перехода дороги — на зелёный сигнал, посмотрев налево, направо и снова налево;
– дать пространственные представления таких понятий, как «быстро едет», «поворачивает», «сдаёт» и так далее.
И самое главное, говоря о безопасном поведении на улицах и дорогах, взрослые должны подкреплять свои слова собственным примером.

Наталья Черкашина
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