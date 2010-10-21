[Индекс номера 73 (21.05.2019)]



И я там был

По главной улице с оркестром

Ночь музеев на сей раз совпала с Днём музеев, который отмечают во всём мире 18 мая. А ещё в этом году наш норильский музей стал юбиляром: 1 октября он отметит 80 лет. Так что праздник нынче был особым, раскрывшим посетителям тайны запасников и хранилищ.

К 80–летию музейного дела в нашем городе подготовлена выставка «Шедевры Музея Норильска» Четырнадцатая норильская музейная ночь собрала на своих площадках 1300 гостей. Как заметила на её открытии заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва, «каждый из тех, кто пришёл сегодня на праздник, — настоящий друг музея, получающий здесь новые знания, хорошее настроение и запас позитива». «Музейный бум» проходил в Музее Норильска, в его Талнахском филиале, в художественной галерее и в будущем Арктическом музее современного искусства. Гости могли поиграть «в музей», примерить на себя роли музейщиков: «китов» музейного дела — хранителей, музейных просветителей–экскурсоводов и создающих познавательное пространство эстетов–экспозиционеров. Попав в закулисье музея, можно было сделать свою выставку из норильских фотографий, попробовать самостоятельно провести экскурсию, разгадывая загадки краеведения, атрибутировать подлинные архивные фотографии из запасников. А ещё — пополнить музейные коллекции своими экспонатами и стать дарителем. Ольга Шадрина учит не путать консервацию экспонатов с консервированием огурцов – Я давно не была на музейной ночи, ещё со времен «Таймырского кактуса», — признаётся гостья «Музейного бума» Елена Павлова. — А в этом году снова здесь и рада этому. Я прошла все игровые локации, и мне особенно понравилась площадка Ольги Шадриной, которая так интересно рассказала о том, как правильно сохранять фотографии, текстиль или бумагу. У неё можно поучиться легко и с юмором говорить о сложных и серьёзных вещах. Ещё я экспромтом стала музейным дарителем. Мой отец, Владимир Алексеевич Булгаков, был завотделом культуры окружкома профсоюзов. Он уже 20 лет живёт на материке, но перед Норильском у него был «невозвращённый долг» — две книги. Первую — «Нганасаны» — когда–то ему дал почитать Гунар Кродерс. Вторую — об экстремальном выживании на Севере — он взял из профсоюзной библиотеки. И вот, несмотря на то что мой папа человек достаточно педантичный, эти книжки осели у него на руках, что не давало ему покоя. Весной он поручил мне вернуть их городу, и, собираясь на музейную ночь, я захватила их с собой. «От музея – к галерее, от истории – к искусству» прошло шествие во главе с артистами уличного театра В середине вечера акция переместилась в художественную галерею. При этом сам переход был превращён в экскурсионное арт–шествие в сопровождении гида Екатерины Кавериной и артистов уличного театра абсурда «В ожидании Солнца». А в галерее посетителей ожидал ещё один подарок: презентация альбома «Я — Норильск» фотографа Евгения Щемилина и одноимённая персональная фотовыставка. Альбом был выпущен на деньги от краудфандинга — народного сбора средств на издание по подписке. – Такой опыт, насколько я знаю, для Норильска новый. Книга родилась благодаря горожанам, которые захотели увидеть Норильск таким, каким его вижу я. Любой фотограф в своих работах говорит о себе. И Норильск, который перед вами сегодня, — это я, это отражено и в названии альбома, — признаётся Евгений Щемилин. – Существует коммерческая и некоммерческая фотография, — добавляет Александр Харитонов, издатель альбома. — Первая — те снимки, которые «лайкают» в интернете. Вторая — та, что заставляет зрителя задуматься, преподносит ему какую–то историю. Именно к ней относятся снимки, собранные Евгением под одной обложкой. Это не открыточный Норильск, но это и не «чернуха», которую так любят некоторые приезжие фотографы. Музейщики — практичные люди, для них музейная ночь — не только праздник, но и хороший повод пообщаться с публикой, собрать палитру мнений. Поэтому собравшимся предложили поучаствовать в исследовании «Норильчане и Норильск». Таким способом их пригласили поделиться своими мыслями о городе и музее, поведать о себе и об истории своей семьи. Евгений Щемилин на презентации альбома «Я – Норильск» – Мы проводим это исследование уже больше двух месяцев и продолжим заниматься этим на протяжении всего юбилейного года, — говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина. — Для нас такой диалог очень важен, поскольку мы сейчас находимся в стадии проектирования и строительства новой культурной площадки — Арктического музея современного искусства. А следующим шагом будет обновление и новая концепция основного музейного пространства. Мы хотим меняться с учётом мнения норильчан, хотим расширить круг друзей музея, узнать новые истории коренных норильчан. Музейная ночь — первое праздничное событие в юбилейном для нас году. И в какой–то мере она стала для нас подведением итогов многолетней работы. Например, в картинной галерее мы представили проекты и выставки, реализованные за последнее время. У нас уже подобралась целая коллекция современного искусства, посвящённая нашему городу, и это здорово.

Светлана Гунина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Юлии РИМСКОЙ и Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Четырнадцатая норильская музейная ночь собрала на своих площадках 1300 гостей. Как заметила на её открытии заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва, «каждый из тех, кто пришёл сегодня на праздник, — настоящий друг музея, получающий здесь новые знания, хорошее настроение и запас позитива». «Музейный бум» проходил в Музее Норильска, в его Талнахском филиале, в художественной галерее и в будущем Арктическом музее современного искусства. Гости могли поиграть «в музей», примерить на себя роли музейщиков: «китов» музейного дела — хранителей, музейных просветителей–экскурсоводов и создающих познавательное пространство эстетов–экспозиционеров. Попав в закулисье музея, можно было сделать свою выставку из норильских фотографий, попробовать самостоятельно провести экскурсию, разгадывая загадки краеведения, атрибутировать подлинные архивные фотографии из запасников. А ещё — пополнить музейные коллекции своими экспонатами и стать дарителем.– Я давно не была на музейной ночи, ещё со времен «Таймырского кактуса», — признаётся гостья «Музейного бума» Елена Павлова. — А в этом году снова здесь и рада этому. Я прошла все игровые локации, и мне особенно понравилась площадка Ольги Шадриной, которая так интересно рассказала о том, как правильно сохранять фотографии, текстиль или бумагу. У неё можно поучиться легко и с юмором говорить о сложных и серьёзных вещах. Ещё я экспромтом стала музейным дарителем. Мой отец, Владимир Алексеевич Булгаков, был завотделом культуры окружкома профсоюзов. Он уже 20 лет живёт на материке, но перед Норильском у него был «невозвращённый долг» — две книги. Первую — «Нганасаны» — когда–то ему дал почитать Гунар Кродерс. Вторую — об экстремальном выживании на Севере — он взял из профсоюзной библиотеки. И вот, несмотря на то что мой папа человек достаточно педантичный, эти книжки осели у него на руках, что не давало ему покоя. Весной он поручил мне вернуть их городу, и, собираясь на музейную ночь, я захватила их с собой.В середине вечера акция переместилась в художественную галерею. При этом сам переход был превращён в экскурсионное арт–шествие в сопровождении гида Екатерины Кавериной и артистов уличного театра абсурда «В ожидании Солнца». А в галерее посетителей ожидал ещё один подарок: презентация альбома «Я — Норильск» фотографа Евгения Щемилина и одноимённая персональная фотовыставка. Альбом был выпущен на деньги от краудфандинга — народного сбора средств на издание по подписке.– Такой опыт, насколько я знаю, для Норильска новый. Книга родилась благодаря горожанам, которые захотели увидеть Норильск таким, каким его вижу я. Любой фотограф в своих работах говорит о себе. И Норильск, который перед вами сегодня, — это я, это отражено и в названии альбома, — признаётся Евгений Щемилин.– Существует коммерческая и некоммерческая фотография, — добавляет Александр Харитонов, издатель альбома. — Первая — те снимки, которые «лайкают» в интернете. Вторая — та, что заставляет зрителя задуматься, преподносит ему какую–то историю. Именно к ней относятся снимки, собранные Евгением под одной обложкой. Это не открыточный Норильск, но это и не «чернуха», которую так любят некоторые приезжие фотографы.Музейщики — практичные люди, для них музейная ночь — не только праздник, но и хороший повод пообщаться с публикой, собрать палитру мнений. Поэтому собравшимся предложили поучаствовать в исследовании «Норильчане и Норильск». Таким способом их пригласили поделиться своими мыслями о городе и музее, поведать о себе и об истории своей семьи.– Мы проводим это исследование уже больше двух месяцев и продолжим заниматься этим на протяжении всего юбилейного года, — говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина. — Для нас такой диалог очень важен, поскольку мы сейчас находимся в стадии проектирования и строительства новой культурной площадки — Арктического музея современного искусства. А следующим шагом будет обновление и новая концепция основного музейного пространства. Мы хотим меняться с учётом мнения норильчан, хотим расширить круг друзей музея, узнать новые истории коренных норильчан. Музейная ночь — первое праздничное событие в юбилейном для нас году. И в какой–то мере она стала для нас подведением итогов многолетней работы. Например, в картинной галерее мы представили проекты и выставки, реализованные за последнее время. У нас уже подобралась целая коллекция современного искусства, посвящённая нашему городу, и это здорово.

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