Для норильских 11–классников прозвенел последний звонок. Как и каждый год, гремело по школам «Как они быстро летят, школьные годы...», кружились в вальсе девочки в белых фартучках и парни в костюмах. Были цветы, улыбки, слёзы — всё, без чего не обходится этот радостный и одновременно грустный праздник расставания с детством.
Но вначале было слово. Спасибо. Его неоднократно повторяли выпускники, благодаря своих родителей, крепко державших их за руку все 11 лет; учителей, давших им путёвку в жизнь, школу, ставшую вторым домом.
– Прошло долгих или, может быть, быстрых 11 лет. Не знаю, как вы запомнили школьные науки, но помнить своих учителей, классного руководителя, друзей точно будете. Я, например, никогда о них не забывал, а с одноклассниками мы собираемся по сей день. Хочу пожелать вам: не бойтесь экспериментировать, идти разными путями, получать рабочие специальности. Всё это в жизни пригодится. Свою дорогу вы обязательно найдёте, главное, чтобы было желание», — напутствовал выпускников глава Норильска
Ринат Ахметчин. Его слова, произнесённые на линейке в школе № 1 им. А. П. Завенягина, адресованы всем выпускникам города.
Слова напутствия в этот день говорили учителя, родители. Да и сами выпускники давали наставления тем, кто теперь останется в школе «за них», 10–классникам и своим будущим преемникам — первоклашкам. А те в свою очередь обещали не нарушать заповеди школьной жизни, хорошо учиться, не забывать баловаться, — словом, быть обычными детьми.
Сами же выпускники уже всеми мыслями в будущем: впереди — ЕГЭ, поступление в учебные заведения. С выбором они определились и радостно делятся планами и мечтами.
– Я буду поступать на психолога в Красноярске, учусь нормально, так что по результатам ЕГЭ должна пройти. Хотя учиться с каждым годом всё труднее, ЕГЭ усложняется. Не исключаю, что вернусь в Норильск работать, — рассказывает Мария Волкова.
Её подруга Софья Фёдорова тоже видит себя психологом, диагностом личности. А вот выпускница из параллельного класса Елена Киселёва решила пополнить ряды студентов факультета менеджмента СФУ: проходной балл там высок, но хороший школьный аттестат, надеется девушка, позволит поступить.
Потенциальный медалист школы № 1 Никита Кравченко видит себя энергетиком.
– ЕГЭ не боюсь, — уверенно заявляет он. — Считайте, я — фаталист: чему быть, того не миновать. Просто знаю: кто как подготовился, тот так и сдаст. А в будущем я готов вернуться в Норильск работать.
Последний школьный звонок прозвучал вчера и для известной в городе семьи Мацепуро, где воспитывается сразу 14 ребят. Сейчас у них выпустился третий сын — Дмитрий. Летом их дружная семья навсегда покинет наш город — они переезжают в Новосибирск. Там Дмитрий планирует поступать в институт социологии.
– Учится он хорошо, в аттестате только пара четвёрок, остальные — пятёрки. Сказал — сдаст, я верю, — говорит его мама Ольга Мацепуро.
В этом году 11–е классы города выпускают 1277 ребят. Более 150 из них претендуют на медаль. Получат ли? Увидим после ЕГЭ.Татьяна ЗачупейкоФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда