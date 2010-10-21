[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Большая политика

«Крик» захлебнулся

Уже почти неделя минула с финала песенного конкурса «Евровидение–2019», прошедшего в Тель–Авиве, уже назван победитель, и понятно, что нам вновь не досталось первое место, а страсти всё не утихают. Побеждённые никак не могут смириться с поражением, высказываются разные версии российского фиаско, в том числе и политические.







Творчество или политика? Узнав результаты финала, Сергей Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на конкурсе. По его мнению, это могло повлиять на итоги голосования, передаёт РИА «Новости». «Представители стран, не давших России баллов, специально не рассмотрели номер на песню Scream («Крик». — Прим. ред.). Мы, конечно, в этом году были с очень непростой песней, с совершенно некоммерческой, — подчёркивает Лазарев. — Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как–то Россию... Я вижу некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране. Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали ноль баллов». Также певец считает, что представители ряда стран заранее знали, что не будут голосовать за номер российского исполнителя. Лазарев не получил ни одного балла от Грузии, Португалии, Германии, Сербии, Чехии, Польши, Италии, Норвегии, Австрии, Венгрии, Бельгии, Исландии, Латвии, Франции, Финляндии и Словении. Впрочем, артист упомянул и позитивные моменты конкурса, похвалив журналистов за небольшое количество политических вопросов, также отметил дружелюбие фанатов, благодаря которым он был «обласкан вниманием». Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова певца Сергея Лазарева о предвзятом отношении к российской политике. «Мы не можем судить, потому что не специалисты. Квалифицированно оценить выступление артиста и высказаться на этот счёт может Министерство культуры», — подчеркнул Песков. При этом он похвалил Лазарева за хорошее выступление и заявил, что третье место на международном конкурсе — это достойный результат.



Совсем другая песня Итоги «Евровидения–2019», прошедшего в Тель–Авиве, могут аннулировать. Причина тому — скандал с победителем состязания Дунканом Лоуренсом из Нидерландов. Как выяснилось, песню Arcade он исполнял уже в 2017 году, что может оказаться нарушением главного правила «Евровидения» — представление новой песни. Член российского жюри на «Евровидении–2019» Лора Квинт заявила, что не знала о выступлении Лоуренса с конкурсной песней в 2017 году. «В приличном обществе это, конечно, чревато, — сказала композитор в комментарии РБК. — Однако если певец привнес в композицию новые элементы, то по законодательству об авторских правах это уже другая песня». Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что вещатель не будет аннулировать победу Дункана Лоуренса, потому что опубликованный в 2017 году в социальных сетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс на конкурсе в том году, «не дал ему преимущества» на конкурсе в этом. В связи с чем песня была допущена к состязаниям. Сам Дункан Лоуренс, оказавшийся в центре скандала, никак не реагирует на многочисленные обвинения в нарушении правил «Евровидения». Исполнитель публикует в соцсетях счастливые посты и наслаждается победой в конкурсе.







Совокупный результат Виктор Дробыш сообщил в понедельник ТАСС, что он может подать в суд на организатора «Евровидения» — ЕВС — за несоблюдение процедуры голосования профессиональным жюри в Белоруссии. Победитель конкурса определяется суммой баллов от профессионального жюри и телезрителей стран–участниц конкурса. В финале, состоявшемся 18 мая, белорусское жюри было дисквалифицировано из–за разглашения оценок. Однако представитель страны всё же вышел в эфир во время объявления итогов. В качестве оценок от жюри Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, приведённые ЕВС. Российскому представителю не присудили ничего. В связи с этим Виктор Дробыш действия ЕВС расценил как «нарушение всех норм», подчеркнув, что «нельзя выдавать стране, Белоруссии, за час конвертик с названиями стран, которые они должны назвать, не определяя их». В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать критику Виктора Дробыша по поводу нарушения процедуры распределения голосов белорусским жюри пресс–служба ЕВС предоставила официальный ответ, из которого следует, что после того, как результаты голосования белорусского жюри «были раскрыты в интервью» после первого полуфинала «Евровидения», в соответствии с правилами конкурса ЕВС дисквалифицировал белорусское жюри на финал». В итоге «совокупный результат, утверждённый аудиторами, был использован для того, чтобы определить, кому должны быть переданы голоса белорусского жюри», — подчеркнула пресс–служба ЕВС.



Ни ах, ни ух Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы Сергея Лазарева на победу в «Евровидении–2019» как весьма сомнительные. Соседов считает, что композиция, с которой певец выступил на конкурсе, хорошая, однако недостаточно современная и креативная для этого шоу. «Она очень традиционная. В 1990 году, наверное, Серёжа мог бы победить с такой балладой», — объяснил музыкальный критик свою позицию. Шоумен уверен, что на таком конкурсе исполнители должны как–то задеть и удивить зрителей и жюри. По его словам, на сегодняшний день надо «что–то ах, что–то ух». Он также напомнил о прошлых победителях Евровидения — Кончите Вурст и Нетте Барзилай. «Лазарев — классный артист. Но он не смог в этом номере быть собой, — считает Соседов. — Решил соответствовать постановке, а искренности не хватило. Жаль его было с самого начала. Все понимали, что едет он за победой. Но эта ответственность как раз и не давала расслабиться. Он не имел права на ошибку, видно, что всё оттачивали до мелочей, может, в процессе этих бесконечных прогонов и перегорел. Обратите внимание на его глаза после завершения песни: он понимает, чувствует, что «не то», но ничего изменить уже не в силах. И ещё. Ближе к финалу появилось ощущение, что Россию откровенно сливают. Вначале история с голосованием жюри в Беларуси. Да и вообще по мелочам видно, что «топили» Лазарева». Свой взгляд Лариса Стецевич, корреспондент газеты «Заполярная Правда» В чём же всё–таки причины нашей очередной непобеды на «Евровидении»? Напомним, что песню для Сергея Лазарева написал его большой друг — Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как потом отмечали многие критики, это и было ошибкой номер раз. В 1995 году Киркоров сам пытался покорить Европу. Увы, его 17–е место до сих пор позор для всей страны, это одно из худших выступлений России на «Евровидении» за всю историю конкурса. Несмотря на своё фиаско, Киркоров с тех пор называется «экспертом по «Евровидению» и регулярно раздаёт полезные, как он утверждает, советы участникам. Благодаря которым Россия лишь единожды заняла первое место: в 2008 году Дима Билан напел на лавры победителя. А может быть, и наоборот: не послушал мэтра, потому и вышел вперёд. Любопытно, что «Евровидение» ежегодно проводится с 1956 года, но Россия принимает в нём участие лишь с 1994–го, причём делала это не всегда. Наши певцы стали выступать на конкурсе ежегодно только начиная с 2002 года, но хвастать особо нечем. За 16 лет победа была лишь единожды, как уже говорилось выше, благодаря Билану. Даже наша Примадонна в 1997 году не смогла покорить песенный Олимп. Я с большим уважением отношусь к Алле Борисовне, можно сказать, выросла на её песнях, но вспоминать её тогдашнее выступление не могу без слёз, было так жалко певицу и стыдно смотреть на всё это. После неудачи тандема Пугачёва — Киркоров в 1998–м Россию вообще не допустили к участию в «Евровидении» по причине низкого среднего балла на предыдущих конкурсах. В ответ ОРТ решило не транслировать конкурс, на что руководство «Евровидения» дисквалифицировало россиян ещё на год. И лишь в 2000–м Россия вновь приняла участие в европейском конкурсе. Певица Алсу, для которой написали песню на английском, наняли западных танцоров и хореографов, принесла нам второе место. Немаловажную роль в этом сыграло и тогдашнее нововведение — зрительское голосование, Россию поддержали гарантированные баллы от соседей по постсоветскому пространству. Это был прорыв, но он уже далеко в прошлом, как и победа Билана. Вот и в 2019 году нам вновь не удалось убедить жюри, что мы достойны большего. Собственно говоря, у Лазарева выступление было вполне на уровне мировых стандартов: добротное, без вычурности, но и без эмоций — какое–то безликое, и сам он такой же, на улице встретишь — не узнаешь. И если шоу с зеркалами ещё можно назвать оригинальным, то песню... А ведь это главное в любом песенном конкурсе, тем более европейского уровня. Перед оглашением результатов ведущий «Евровидения–2019» спросил у Сергея Лазарева, вернется ли он на конкурс ещё раз. Тогда певец ответил утвердительно, и я ужаснулась: опять?! Слава богу, одумавшись, теперь он заявляет, что на «Евровидение» больше ни ногой, а пока совершает очередной тур по стране. Я не музыкальный критик, мало что понимаю в конкурсах, но за державу обидно, ведь у нас столько по–настоящему талантливых людей, самобытных. Где они, почему им нет хода на эстраду, что же мы постоянно наступаем на одни и те же грабли?! А с другой стороны, есть в поражении Сергея Лазарева и плюсы: не придётся проводить у себя «Евровидение» в следующем году — опять же, экономия госбюджета.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Узнав результаты финала, Сергей Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на конкурсе. По его мнению, это могло повлиять на итоги голосования, передаёт РИА «Новости». «Представители стран, не давших России баллов, специально не рассмотрели номер на песню Scream («Крик». — Прим. ред.).Мы, конечно, в этом году были с очень непростой песней, с совершенно некоммерческой, — подчёркивает Лазарев. — Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как–то Россию... Я вижу некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране. Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали ноль баллов». Также певец считает, что представители ряда стран заранее знали, что не будут голосовать за номер российского исполнителя. Лазарев не получил ни одного балла от Грузии, Португалии, Германии, Сербии, Чехии, Польши, Италии, Норвегии, Австрии, Венгрии, Бельгии, Исландии, Латвии, Франции, Финляндии и Словении.Впрочем, артист упомянул и позитивные моменты конкурса, похвалив журналистов за небольшое количество политических вопросов, также отметил дружелюбие фанатов, благодаря которым он был «обласкан вниманием».Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова певца Сергея Лазарева о предвзятом отношении к российской политике. «Мы не можем судить, потому что не специалисты. Квалифицированно оценить выступление артиста и высказаться на этот счёт может Министерство культуры», — подчеркнул Песков.При этом он похвалил Лазарева за хорошее выступление и заявил, что третье место на международном конкурсе — это достойный результат.Итоги «Евровидения–2019», прошедшего в Тель–Авиве, могут аннулировать. Причина тому — скандал с победителем состязания Дунканом Лоуренсом из Нидерландов. Как выяснилось, песню Arcade он исполнял уже в 2017 году, что может оказаться нарушением главного правила «Евровидения» — представление новой песни. Член российского жюри на «Евровидении–2019» Лора Квинт заявила, что не знала о выступлении Лоуренса с конкурсной песней в 2017 году. «В приличном обществе это, конечно, чревато, — сказала композитор в комментарии РБК. — Однако если певец привнес в композицию новые элементы, то по законодательству об авторских правах это уже другая песня».Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман заявил, что вещатель не будет аннулировать победу Дункана Лоуренса, потому что опубликованный в 2017 году в социальных сетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс на конкурсе в том году, «не дал ему преимущества» на конкурсе в этом. В связи с чем песня была допущена к состязаниям.Сам Дункан Лоуренс, оказавшийся в центре скандала, никак не реагирует на многочисленные обвинения в нарушении правил «Евровидения». Исполнитель публикует в соцсетях счастливые посты и наслаждается победой в конкурсе.Виктор Дробыш сообщил в понедельник ТАСС, что он может подать в суд на организатора «Евровидения» — ЕВС — за несоблюдение процедуры голосования профессиональным жюри в Белоруссии.Победитель конкурса определяется суммой баллов от профессионального жюри и телезрителей стран–участниц конкурса. В финале, состоявшемся 18 мая, белорусское жюри было дисквалифицировано из–за разглашения оценок. Однако представитель страны всё же вышел в эфир во время объявления итогов. В качестве оценок от жюри Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, приведённые ЕВС. Российскому представителю не присудили ничего. В связи с этим Виктор Дробыш действия ЕВС расценил как «нарушение всех норм», подчеркнув, что «нельзя выдавать стране, Белоруссии, за час конвертик с названиями стран, которые они должны назвать, не определяя их».В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать критику Виктора Дробыша по поводу нарушения процедуры распределения голосов белорусским жюри пресс–служба ЕВС предоставила официальный ответ, из которого следует, что после того, как результаты голосования белорусского жюри «были раскрыты в интервью» после первого полуфинала «Евровидения», в соответствии с правилами конкурса ЕВС дисквалифицировал белорусское жюри на финал». В итоге «совокупный результат, утверждённый аудиторами, был использован для того, чтобы определить, кому должны быть переданы голоса белорусского жюри», — подчеркнула пресс–служба ЕВС.Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы Сергея Лазарева на победу в «Евровидении–2019» как весьма сомнительные.Соседов считает, что композиция, с которой певец выступил на конкурсе, хорошая, однако недостаточно современная и креативная для этого шоу. «Она очень традиционная. В 1990 году, наверное, Серёжа мог бы победить с такой балладой», — объяснил музыкальный критик свою позицию.Шоумен уверен, что на таком конкурсе исполнители должны как–то задеть и удивить зрителей и жюри. По его словам, на сегодняшний день надо «что–то ах, что–то ух». Он также напомнил о прошлых победителях Евровидения — Кончите Вурст и Нетте Барзилай.«Лазарев — классный артист. Но он не смог в этом номере быть собой, — считает Соседов. — Решил соответствовать постановке, а искренности не хватило. Жаль его было с самого начала. Все понимали, что едет он за победой. Но эта ответственность как раз и не давала расслабиться. Он не имел права на ошибку, видно, что всё оттачивали до мелочей, может, в процессе этих бесконечных прогонов и перегорел. Обратите внимание на его глаза после завершения песни: он понимает, чувствует, что «не то», но ничего изменить уже не в силах. И ещё. Ближе к финалу появилось ощущение, что Россию откровенно сливают. Вначале история с голосованием жюри в Беларуси. Да и вообще по мелочам видно, что «топили» Лазарева».

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