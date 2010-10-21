[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Ситуация

Забота пуще неволи

Открытое письмо о бедственном положении в приюте для бездомных животных «Даря надежду» послужило для сотрудников администрации поводом лично ознакомиться с условиями содержания животных и разобраться в сложившейся ситуации.

У общественников накопилось немало вопросов к работе приюта «Даря надежду» Письмо быстро разошлось по соцсетям и вызвало множество вопросов. Горожане разделились на три лагеря. Одни в жёсткой форме критиковали Марину Захарову, председателя благотворительного фонда «Даря надежду», на базе которого и был создан одноимённый приют. Другие её поддерживали, обвиняя первых в банальной человеческой зависти — «сами не смогли, а теперь им этот приют жить спокойно не даёт». Третьи заняли выжидательную позицию. В любом случае, конфликт никого не оставил равнодушным. Автор открытого письма Ольга Христенко поясняет: – Обращение было написано потому, что сама Марина Захарова в диалог не вступает. Я хотела достучаться до неё через СМИ и получить ответы на свои вопросы. Давайте рассуждать объективно. Разве будет кто–то покушаться на такое нужное для города начинание? Другое дело, когда люди предлагают помощь, а от неё отказываются, но в тоже время говорят, что поддержка нужна, а волонтёров не хватает. При этом условия в приюте не самые лучшие: я видела, как собак кормят запаренной кашей, а пол посыпают опилками. Помимо этого, есть проблемы с канализацией и питьевой водой. Ольга уверяет, что её подруге Анне приглянулась одна из собак, и женщина захотела забрать её из приюта, но Марина Захарова твёрдо сказала, что животных отдают только после стерилизации. Женщина спросила у хозяйки приюта, как она будет стерилизовать собаку в таких жутких условиях, предложила на свои средства сделать операцию в ветклинике. И получила решительный отказ. Зоозащитники утверждают, что стерилизация была сделана прямо в приюте, но отдавать животное потенциальной хозяйке никто так и не собирается. Добавила масла в огонь и история с вызовом в приют полиции. По словам Марины Захаровой, в приют приехала женщина, которая хотела проверить, не здесь ли находится её потерявшаяся собака. Дама порывалась пройти в одну из комнат, где находятся псы, но её туда не пустили, что вызвало бурю негодования. – Как я могла пустить незнакомого человека к собакам? — говорит Марина Захарова. — Они её покусают, я окажусь под следствием, а собак усыпят. Это вопрос безопасности. Я согласилась вывести собак на поводке на улицу, чтобы дама посмотрела, нет ли среди них её питомца. Полиции женщина сказала, что у неё было задание снимать всё, что происходит. Я уверена, что это «Отзывчивые люди», которые именуют себя волонтёрами и зоозащитниками. Теперь вообще боюсь кого–то пускать и опасаюсь за свою жизнь и жизнь наших добровольцев. Начальник управления административной практики муниципалитета Лидия Леу решила встретиться с руководителем фонда и приюта, чтобы лично увидеть, как содержат животных. – Закрывать глаза на ситуацию мы не имеем права, — говорит Лидия Леу. — Мы приехали в приют не для того, чтобы кого–то наказать, а для того, чтобы разобраться в проблеме и найти пути её решения. Наше управление курирует некоммерческие и общественные организации, оказывает им различные виды поддержки, в том числе и имущественную. Здание приюта — муниципальное, управлением имущества оно передано в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Даря надежду», а принципами его работы являются открытость и прозрачность деятельности. Человек, который берёт на себя бремя по созданию и развитию некоммерческой организации и понимает, в какой сфере он будет работать, должен в полном объёме осознавать свою ответственность, реально оценивать свои возможности. В данной ситуации председатель благотворительного фонда отвечает ещё и за животных, которых она приютила. То, что я увидела сегодня, показалось мне достаточно странным. Удивило, что руководитель не может точно сказать, сколько животных находится в приюте. А ведь реестр учёта поступающих сюда кошек и собак должен существовать. Но я думаю, что положение можно изменить к лучшему, и здесь многое зависит от самой Марины Захаровой, от её готовности стать более открытой для общественности. Ей не следует отказываться от помощи, нужно продолжать размещать информацию о подопечных приюта в соцсетях и, по возможности, оживить сайт фонда. На данный момент вопросов к работе фонда больше, чем ответов, но поспешных шагов делать не стоит. Вместе с представителями администрации и общественниками «Заполярная Правда» будет следить за работой приюта.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Письмо быстро разошлось по соцсетям и вызвало множество вопросов. Горожане разделились на три лагеря. Одни в жёсткой форме критиковали Марину Захарову, председателя благотворительного фонда «Даря надежду», на базе которого и был создан одноимённый приют. Другие её поддерживали, обвиняя первых в банальной человеческой зависти — «сами не смогли, а теперь им этот приют жить спокойно не даёт». Третьи заняли выжидательную позицию. В любом случае, конфликт никого не оставил равнодушным.Автор открытого письма Ольга Христенко поясняет:– Обращение было написано потому, что сама Марина Захарова в диалог не вступает. Я хотела достучаться до неё через СМИ и получить ответы на свои вопросы. Давайте рассуждать объективно. Разве будет кто–то покушаться на такое нужное для города начинание? Другое дело, когда люди предлагают помощь, а от неё отказываются, но в тоже время говорят, что поддержка нужна, а волонтёров не хватает. При этом условия в приюте не самые лучшие: я видела, как собак кормят запаренной кашей, а пол посыпают опилками. Помимо этого, есть проблемы с канализацией и питьевой водой.Ольга уверяет, что её подруге Анне приглянулась одна из собак, и женщина захотела забрать её из приюта, но Марина Захарова твёрдо сказала, что животных отдают только после стерилизации. Женщина спросила у хозяйки приюта, как она будет стерилизовать собаку в таких жутких условиях, предложила на свои средства сделать операцию в ветклинике. И получила решительный отказ. Зоозащитники утверждают, что стерилизация была сделана прямо в приюте, но отдавать животное потенциальной хозяйке никто так и не собирается.Добавила масла в огонь и история с вызовом в приют полиции. По словам Марины Захаровой, в приют приехала женщина, которая хотела проверить, не здесь ли находится её потерявшаяся собака. Дама порывалась пройти в одну из комнат, где находятся псы, но её туда не пустили, что вызвало бурю негодования.– Как я могла пустить незнакомого человека к собакам? — говорит Марина Захарова. — Они её покусают, я окажусь под следствием, а собак усыпят. Это вопрос безопасности. Я согласилась вывести собак на поводке на улицу, чтобы дама посмотрела, нет ли среди них её питомца. Полиции женщина сказала, что у неё было задание снимать всё, что происходит. Я уверена, что это «Отзывчивые люди», которые именуют себя волонтёрами и зоозащитниками. Теперь вообще боюсь кого–то пускать и опасаюсь за свою жизнь и жизнь наших добровольцев.Начальник управления административной практики муниципалитета Лидия Леу решила встретиться с руководителем фонда и приюта, чтобы лично увидеть, как содержат животных.– Закрывать глаза на ситуацию мы не имеем права, — говорит Лидия Леу. — Мы приехали в приют не для того, чтобы кого–то наказать, а для того, чтобы разобраться в проблеме и найти пути её решения. Наше управление курирует некоммерческие и общественные организации, оказывает им различные виды поддержки, в том числе и имущественную. Здание приюта — муниципальное, управлением имущества оно передано в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Даря надежду», а принципами его работы являются открытость и прозрачность деятельности.Человек, который берёт на себя бремя по созданию и развитию некоммерческой организации и понимает, в какой сфере он будет работать, должен в полном объёме осознавать свою ответственность, реально оценивать свои возможности. В данной ситуации председатель благотворительного фонда отвечает ещё и за животных, которых она приютила.То, что я увидела сегодня, показалось мне достаточно странным. Удивило, что руководитель не может точно сказать, сколько животных находится в приюте. А ведь реестр учёта поступающих сюда кошек и собак должен существовать. Но я думаю, что положение можно изменить к лучшему, и здесь многое зависит от самой Марины Захаровой, от её готовности стать более открытой для общественности. Ей не следует отказываться от помощи, нужно продолжать размещать информацию о подопечных приюта в соцсетях и, по возможности, оживить сайт фонда. На данный момент вопросов к работе фонда больше, чем ответов, но поспешных шагов делать не стоит.Вместе с представителями администрации и общественниками «Заполярная Правда» будет следить за работой приюта.

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