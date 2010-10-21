[Индекс номера 75 (24.05.2019)]

 Турнир 
И грянул лёд

В Дудинке стартовал традиционный Arctic Curling Cup, самый северный турнир по кёрлингу, который проходит под эгидой Curling Champions Tour.
Таймыр богат культурой и традициями народов Крайнего Севера, в чём убедились участники турнира
Соревнования среди профессиональных кёрлингистов в столице Таймыра проходят в четвёртый раз. В первый год состязались мастеровитые мужские дружины России, а с 2017 года в борьбу вступили и иностранные спортсмены высокого уровня. Напомним, что в турнире этого года участвуют десять женских команд — четыре от России, в том числе сборная Красноярского края, а также канадки, шведки, швейцарки, шотландки, финки и кореянки.
Спортсменки и судьи прилетели в Заполярье вчера. В аэропорту их встречали журналисты и волонтёры. Одними из первых на северную землю ступили представители команды России во главе со скипом Анной Сидоровой. Они уже участвовали в Arctic Curling Cup два года назад, обыграв в финале команду Дженнифер Джонс из Канады, на тот момент действующую олимпийскую чемпионку.
В беседе с «Заполярной Правдой» россиянка, серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратная победительница чемпионата Европы и участница Олимпийских игр, отметила, что рада в очередной раз посетить турнир, который собирает сильнейших участников, и особо подчеркнула: как и прежде, на дудинском льду развернётся нешуточная борьба.
– Для всех нас это заключительный турнир сезона, поэтому команды настроены более чем серьёзно. В Дудинку приехали спортсмены высокого класса, они проделали долгую дорогу и наслаждаться одним лишь участием точно не собираются. Как и прежде, мы нацелены на победу, но нужно понимать, что это спорт, и в противоборстве с такими мотивированными соперниками может случиться всё что угодно. Так что проходных матчей точно не будет, — сказала Анна Сидорова.
Спортсменка признаётся: было бы великолепно, если бы в финале встретились две российские команды, однако не стоит списывать со счетов других участников. Упорного сопротивления следует ожидать в первую очередь от канадок с их скипом Керри Эйнарсон, которые в мировом рейтинге занимают второе место. Сильны шотландки во главе с Ив Мёрхэд, многократной победительницей и призёром чемпионатов мира и Европы, бронзовым призёром Олимпиады–2014. Не менее амбициозный противник – швейцарки, ведомые неоднократной чемпионкой мира и серебряной медалисткой Олимпиады–2006 Бинией Фельчер.
– Я с интересом буду следить и за теми, кто только начинает своё спортивное восхождение, — юниорской сборной России и командой Красноярского края. У них достаточно хороший опыт выступлений, — поделилась спортсменка.
По словам Анны Сидоровой, приезд в Дудинку для неё уникален тем, что севернее ей выступать не приходилось, при этом болельщики всегда тепло поддерживают команды:
– Конечно, это не чемпионат мира или Европы, где на площадке одновременно задействованы четыре, а то и пять игровых дорожек. В Дудинке игры проходят на двух дорожках, и в этом, в общем–то, есть своё преимущество: спортсмены чувствуют ещё большее внимание зрителей. Это ни с чем не сравнимое ощущение, тем более когда выступаешь в родных стенах. Мы всегда с большим нетерпением и воодушевлением ждём приезда сюда. Также мы, как и остальные участники турнира, понимаем, что своим визитом на Север привлекаем внимание к нашему виду спорта, который всё ещё не очень популярен в России.
По дороге к Ледовой арене «Таймыр», которая принимает турнир, спортсмены остановились у встречающей гостей города стелы. Там по традиции участников Арктического кубка поприветствовал народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», осенью этого года отмечающий свой 50–летний юбилей, а недавно получивший звание заслуженного коллектива народного творчества.
Артисты предложили гостям окунуться в атмосферу самобытной культуры Таймыра: пересечь импровизированную черту полярного круга, перепрыгнув через маут. Спортсмены и участники ансамбля всместе исполнили круговой танец, олицетворяющий дружбу и солнце, постучали в сакральные бубны и повязали на оленьи рога разноцветные ленты, загадав при этом желание. Какое – догадаться нетрудно.

Сегодня пройдёт торжественная церемония открытия турнира, организатором которого является «Норникель», а также завершатся отборочные игры. В воскресенье состоятся полуфиналы и матчи за призовые места. Вход на игры свободный. Подробнее на официальном сайте турнира arcticcurling.com.

Михаил Туаев
Фото Евгения Павленко
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