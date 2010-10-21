[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Актуально

Ремонт и ныне там

Проект закона о перераспределении средств на капремонты среди муниципалитетов Красноярского края, вызвавший большой общественный резонанс, отправлен на доработку.

Отложить рассмотрение соответствующих изменений в Законе «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» депутатам краевого Законодательного собрания предложили авторы проекта — специалисты министерства промышленности, энергетики и ЖКХ. Принятие поправок позволит использовать средства, собранные на территории одного муниципального района, на ремонт домов, расположенных в другом районе. Однако текущая версия документа сырая: в частности, в ней не прописан механизм перераспределения средств и их возврата. Норильские депутаты в свою очередь выступают против данного проекта, о чём написали всем краевым парламентариям, избранным от нашего города. Норильск демонстрирует высокую собираемость средств на капремонт, и они должны тратиться на поддержание нашего жилого фонда, считают в горсовете. Сейчас половина домов Норильска уже имеет признаки деформации, под угрозой потери жилья находится треть населения города, а жилищное строительство не ведётся. 70% домов старше 30 лет, в том числе 16% — старше 50. Они остро нуждаются в ремонте, тогда как программа капремонтов реализуется с отставанием. В целом по краю выполнение плана капремонта в 2018 году составило 52%. При этом в Норильске, Зеленогорске, Железногорске наблюдается ещё большее отставание от средней цифры, в числе не выполнивших план — и Красноярск (38%). Отчёт о работе регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2018 год, а также доклад Счётной палаты о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных на капремонт общего имущества МКД, были представлены на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания края. За период 2014–2018 годов объём взносов, собранных фондом с жителей края, и доходов, полученных от размещения временно свободных средств в банках, составил почти 13 млрд рублей, из которых на капремонт потрачено чуть более 3 млрд. Ежегодное невыполнение плана по капремонту в крае связывают с ненадлежащим контролем, нехваткой подрядных организаций, участвующих в аукционах и имеющих необходимое число квалифицированных специалистов, длительными организационными процедурами по проведению капремонта, согласованию видов работ и актов приёмки выполненных работ с жителями домов. Депутаты приняли информацию к сведению. Комитет планирует вернуться к рассмотрению вопросов, связанных с эффективностью работы фонда капремонта, осенью.

План капремонта в Красноярском крае в 2018 году выполнен лишь наполовину.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Отложить рассмотрение соответствующих изменений в Законе «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» депутатам краевого Законодательного собрания предложили авторы проекта — специалисты министерства промышленности, энергетики и ЖКХ. Принятие поправок позволит использовать средства, собранные на территории одного муниципального района, на ремонт домов, расположенных в другом районе. Однако текущая версия документа сырая: в частности, в ней не прописан механизм перераспределения средств и их возврата.Норильские депутаты в свою очередь выступают против данного проекта, о чём написали всем краевым парламентариям, избранным от нашего города. Норильск демонстрирует высокую собираемость средств на капремонт, и они должны тратиться на поддержание нашего жилого фонда, считают в горсовете. Сейчас половина домов Норильска уже имеет признаки деформации, под угрозой потери жилья находится треть населения города, а жилищное строительство не ведётся. 70% домов старше 30 лет, в том числе 16% — старше 50. Они остро нуждаются в ремонте, тогда как программа капремонтов реализуется с отставанием.В целом по краю выполнение плана капремонта в 2018 году составило 52%. При этом в Норильске, Зеленогорске, Железногорске наблюдается ещё большее отставание от средней цифры, в числе не выполнивших план — и Красноярск (38%).Отчёт о работе регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2018 год, а также доклад Счётной палаты о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных на капремонт общего имущества МКД, были представлены на заседании комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания края.За период 2014–2018 годов объём взносов, собранных фондом с жителей края, и доходов, полученных от размещения временно свободных средств в банках, составил почти 13 млрд рублей, из которых на капремонт потрачено чуть более 3 млрд.Ежегодное невыполнение плана по капремонту в крае связывают с ненадлежащим контролем, нехваткой подрядных организаций, участвующих в аукционах и имеющих необходимое число квалифицированных специалистов, длительными организационными процедурами по проведению капремонта, согласованию видов работ и актов приёмки выполненных работ с жителями домов.Депутаты приняли информацию к сведению. Комитет планирует вернуться к рассмотрению вопросов, связанных с эффективностью работы фонда капремонта, осенью.

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