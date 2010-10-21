[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Конкурс

Не подкупи

Норильчан приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Приём работ — социальных плакатов и видеороликов — начнётся 1 июня на официальном сайте anticorruption.life и продлится до 1 октября. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества. Конкурс «Вместе против коррупции» организован Генеральной прокуратурой РФ и проводится среди молодёжи России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Впервые примут в нём участие жители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Приём работ — социальных плакатов и видеороликов — начнётся 1 июня на официальном сайте anticorruption.life и продлится до 1 октября. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества.Конкурс «Вместе против коррупции» организован Генеральной прокуратурой РФ и проводится среди молодёжи России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Впервые примут в нём участие жители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















