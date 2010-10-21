В Заполярном филиале «Норникеля» впервые прошёл международный семинар по вопросам государственного регулирования промышленной безопасности на производственных объектах горно–металлургического комплекса, инициированный компанией и Ростехнадзором.
|Александр Филатов: «Таких городов, как Норильск, и таких предприятий, как «Норникель», в стране и в мире немного»
В мероприятии приняли участие представители государственных надзорных структур России, Армении, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Программа семинара включала не только выступления, доклады и презентации по различным аспектам надзора, соблюдения промышленной безопасности и охраны труда, но и посещение производственных объектов ЗФ.
Как отметил Сергей Дяченко, первый вице–президент — операционный директор «Норникеля», рассказывая участникам о деятельности компании, в её стратегии развития большое внимание уделяется повышению культуры производства:
– За последние шесть лет на наших предприятиях на 70% снизился производственный травматизм, влекущий за собой потерю трудоспособности. Наша цель — достижение нулевого травматизма, и компания постоянно стремится подтверждать свое соответствие высоким стандартам безопасного труда. Положительные сдвиги в снижении травматизма, развитие производственных систем, модернизация технологических процессов — всё это хотелось бы продемонстрировать коллегам, а взамен услышать их мнение. Нам интересно, как органы надзора других стран взаимодействуют с предприятиями, какие проблемы существуют у них и какие решения они находят.
Производственная площадка Заполярного филиала была выбрана для встречи не случайно, отметил Александр Филатов, руководитель делегации Ростехнадзора, начальник управления горного надзора:
— Таких городов, как Норильск, и таких предприятий, как «Норникель», в стране и в мире немного. Поэтому, когда возник вопрос о том, где мы можем посмотреть и горные работы, и металлургическое производство, ответ пришёл сам собой: в Норильске. Спасибо руководителям компании за то, что они с пониманием отнеслись к нашему предложению провести на норильской площадке обмен опытом по организации устойчивой производственной безопасности.
Гости остались под большим впечатлением от посещения рудника «Скалистый», одного из самых молодых и перспективных предприятий «Норникеля». Там зарубежные коллеги ознакомились с работой диспетчерской, оснащённой по последнему слову техники. Также им продемонстрировали самый глубокий вентиляционный ствол в Евразии. В августе прошлого года на руднике закончилась проходка ствола ВС–10, он достиг проектной глубины 2056 метров.
Поразил гостей и наш медный завод. Сейчас здесь перерабатывается весь объём медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик и сырье, поступающее с Надеждинского металлургического завода. Ежегодно завод производит чистую электролитную медь в объеме более 300 тысяч тонн. Участников семинара провели по основным цехам — плавильному и электролизному.
— Подобный формат общения позволяет нам не только поделиться опытом и рассказать о своих успехах, но и узнать, как обстоят дела в других предприятиях отрасли — как в России, так и в странах ближнего зарубежья, — подчеркнул Николай Уткин, директор Заполярного филиала «Норникеля».
— Несколько лет назад мы проводили расследования причин тяжелых несчастных случаев на производстве. Сейчас ситуация в «Норникеле», в Заполярном филиале, заметно улучшилась, чему мы очень рады. И в целом изменения и ситуацию с охраной труда можно оценить как положительные, — заключил начальник управления горного надзора, подводя итоги работы семинара.Лариса СтецевичФото Николая ЩИПКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда