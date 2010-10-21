[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Сотрудничетво

Бизнес требует стабильности

«Норникель» принял участие в IX Петербургском международном юридическом форуме.

Форум является ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере законодательства. Компанию на форуме представлял статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков. Он выступил на сессии, где обсуждались разрабатываемые государством законы по поддержке инвестиционных проектов. Топ–менеджер «Норникеля» отметил: государство и крупный частный бизнес ведут конструктивный диалог для создания максимально комфортных условий инвесторам внутри страны. В том числе в рамках государственно–частного партнёрства. Примером эффективного сотрудничества являются реализованные на условиях ГЧП проекты «Норникеля»: построенная при создании Быстринского ГОКа в Чите дорожная инфраструктура и реконструкция взлётно–посадочной полосы в аэропорту Норильска. Немаловажным фактором для реализации долгосрочных инвестиционных проектов является стабильность условий ведения бизнеса. И в первую очередь это касается неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил. В связи с этим, заявил Дмитрий Пристансков, требуется учесть ряд существенных моментов. Во–первых, необходимо ввести налоговый вычет для инвесторов; во–вторых, требуются налоговые льготы в отношении объектов соц-инфраструктуры, которые построены бизнесом и находятся на балансе компаний. Он также подчеркнул, что для крупных инвестпроектов, имеющих государственное значение, решение о предоставлении господдержки логично принимать на федеральном уровне. При этом сейчас законодательством не предусмотрен механизм поддержки крупных экологических проектов. Топ–менеджер «Норникеля» выразил надежду, что данный пробел будет ликвидирован.

Государство уже разрабатывает законопроекты о поощрении и защите капиталовложений, подготовлен законопроект о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Форум является ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере законодательства. Компанию на форуме представлял статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков. Он выступил на сессии, где обсуждались разрабатываемые государством законы по поддержке инвестиционных проектов.Топ–менеджер «Норникеля» отметил: государство и крупный частный бизнес ведут конструктивный диалог для создания максимально комфортных условий инвесторам внутри страны. В том числе в рамках государственно–частного партнёрства. Примером эффективного сотрудничества являются реализованные на условиях ГЧП проекты «Норникеля»: построенная при создании Быстринского ГОКа в Чите дорожная инфраструктура и реконструкция взлётно–посадочной полосы в аэропорту Норильска.Немаловажным фактором для реализации долгосрочных инвестиционных проектов является стабильность условий ведения бизнеса. И в первую очередь это касается неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил. В связи с этим, заявил Дмитрий Пристансков, требуется учесть ряд существенных моментов. Во–первых, необходимо ввести налоговый вычет для инвесторов; во–вторых, требуются налоговые льготы в отношении объектов соц-инфраструктуры, которые построены бизнесом и находятся на балансе компаний. Он также подчеркнул, что для крупных инвестпроектов, имеющих государственное значение, решение о предоставлении господдержки логично принимать на федеральном уровне. При этом сейчас законодательством не предусмотрен механизм поддержки крупных экологических проектов. Топ–менеджер «Норникеля» выразил надежду, что данный пробел будет ликвидирован.

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