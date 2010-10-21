«Норникель» принял участие в IX Петербургском международном юридическом форуме.
Форум является ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере законодательства. Компанию на форуме представлял статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков. Он выступил на сессии, где обсуждались разрабатываемые государством законы по поддержке инвестиционных проектов.
Топ–менеджер «Норникеля» отметил: государство и крупный частный бизнес ведут конструктивный диалог для создания максимально комфортных условий инвесторам внутри страны. В том числе в рамках государственно–частного партнёрства. Примером эффективного сотрудничества являются реализованные на условиях ГЧП проекты «Норникеля»: построенная при создании Быстринского ГОКа в Чите дорожная инфраструктура и реконструкция взлётно–посадочной полосы в аэропорту Норильска.
Немаловажным фактором для реализации долгосрочных инвестиционных проектов является стабильность условий ведения бизнеса. И в первую очередь это касается неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил. В связи с этим, заявил Дмитрий Пристансков, требуется учесть ряд существенных моментов. Во–первых, необходимо ввести налоговый вычет для инвесторов; во–вторых, требуются налоговые льготы в отношении объектов соц-инфраструктуры, которые построены бизнесом и находятся на балансе компаний. Он также подчеркнул, что для крупных инвестпроектов, имеющих государственное значение, решение о предоставлении господдержки логично принимать на федеральном уровне. При этом сейчас законодательством не предусмотрен механизм поддержки крупных экологических проектов. Топ–менеджер «Норникеля» выразил надежду, что данный пробел будет ликвидирован.
Лариса Стецевичwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
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