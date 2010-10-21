[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Перспективы

Держись, турист

«Норникель» займётся безопасностью туризма. Свои наработки в сфере охраны объектов туристско–рекреационной инфраструктуры компания представила на международном форуме в Москве.

Обеспечение безопасности отдыхающих и туристов входит в зону ответственности корпоративной защиты В саммите приняли участие 350 делегатов из ключевых туристических регионов России, а также представители Минтранса, МВД, Национального антитеррористического комитета, Росгвардии, МЧС, РЖД, Bosch, Seagate, ведущих российских и международных туроператоров. Открывая пленарное заседание форума, заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Фомин отметил, что безопасность становится одним из основных факторов формирования единой государственной политики в сфере туризма. — Мы должны выработать чёткие правила и нормы, которые будут способствовать развитию индустрии и социально–экономическому росту отечественной экономики в целом, — заявил он. Такую позицию в своём выступлении поддержал начальник управления объектовой безопасности «Норникеля» Николай Будзинский. Он подчеркнул, что титульная тема форума заслуживает широкого экспертного обсуждения и скрупулёзного анализа, в том числе на законодательном уровне. – С одной стороны, корпоративные рекреационные объекты являются юридически самостоятельными организациями, ведущими бизнес в соответствии с планами и стратегией развития. Но, с другой, обеспечение безопасности отдыхающих и туристов входит в зону ответственности корпоративной защиты. Именно поэтому, создавая систему ситуационно–аналитических центров «Норникеля», мы включили в неё санаторий «Заполярье» в Сочи, фан–парк «Бобровый лог» в Красноярске и СРК «Арена» в Норильске, — отметил представитель компании. По его мнению, с учётом изменений законодательной базы также целесообразно рассмотреть вопрос о формировании на базе ассоциации «Безопасность туризма» постоянно действующей контактной группы, консолидирующей предложения ведущих участников отрасли и обеспечивающей устойчивую коммуникацию с профильными органами государственной власти. Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов отметил: – Заявляя о социальной ответственности, компании декларируют высокое значение, которое они придают отдыху и восстановлению здоровья своих работников. Это одна из базовых ценностей, констант корпоративного управления. Главный капитал нашей компании — люди. Мы обновили и реконструировали корпоративные системы безопасности объектов в Красноярском, Забайкальском и Краснодарском краях, Мурманской области, ведётся активная проработка формируемого Арктического туристического кластера, в который войдёт плато Путорана на Таймырском полуострове. Отрадно, что сегодня мы можем обсудить и представить на высокий правительственный уровень свои наработки, а также поделиться с коллегами опытом практического взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС, Минздравом и другими структурами.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В саммите приняли участие 350 делегатов из ключевых туристических регионов России, а также представители Минтранса, МВД, Национального антитеррористического комитета, Росгвардии, МЧС, РЖД, Bosch, Seagate, ведущих российских и международных туроператоров.Открывая пленарное заседание форума, заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Фомин отметил, что безопасность становится одним из основных факторов формирования единой государственной политики в сфере туризма.— Мы должны выработать чёткие правила и нормы, которые будут способствовать развитию индустрии и социально–экономическому росту отечественной экономики в целом, — заявил он.Такую позицию в своём выступлении поддержал начальник управления объектовой безопасности «Норникеля» Николай Будзинский. Он подчеркнул, что титульная тема форума заслуживает широкого экспертного обсуждения и скрупулёзного анализа, в том числе на законодательном уровне.– С одной стороны, корпоративные рекреационные объекты являются юридически самостоятельными организациями, ведущими бизнес в соответствии с планами и стратегией развития. Но, с другой, обеспечение безопасности отдыхающих и туристов входит в зону ответственности корпоративной защиты. Именно поэтому, создавая систему ситуационно–аналитических центров «Норникеля», мы включили в неё санаторий «Заполярье» в Сочи, фан–парк «Бобровый лог» в Красноярске и СРК «Арена» в Норильске, — отметил представитель компании. По его мнению, с учётом изменений законодательной базы также целесообразно рассмотреть вопрос о формировании на базе ассоциации «Безопасность туризма» постоянно действующей контактной группы, консолидирующей предложения ведущих участников отрасли и обеспечивающей устойчивую коммуникацию с профильными органами государственной власти.Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов отметил:– Заявляя о социальной ответственности, компании декларируют высокое значение, которое они придают отдыху и восстановлению здоровья своих работников. Это одна из базовых ценностей, констант корпоративного управления. Главный капитал нашей компании — люди. Мы обновили и реконструировали корпоративные системы безопасности объектов в Красноярском, Забайкальском и Краснодарском краях, Мурманской области, ведётся активная проработка формируемого Арктического туристического кластера, в который войдёт плато Путорана на Таймырском полуострове. Отрадно, что сегодня мы можем обсудить и представить на высокий правительственный уровень свои наработки, а также поделиться с коллегами опытом практического взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС, Минздравом и другими структурами.

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