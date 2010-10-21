[Индекс номера 75 (24.05.2019)]



Обыкновенные герои

Счастливая пора жизни

«Заполярная Правда» завершает цикл публикаций, посвящённых добровольцам зимней Универсиады–2019. Героиня этой публикации – Наталия Косарева, серебряный волонтёр, которая считает самым главным в деле добровольчества — саморазвитие. В свои 72 года эта жительница Санкт–Петербурга свободно владеет английским языком, учит французский, португальский и является продвинутым компьютерным пользователем. А ещё она уверена, что сейчас у неё наступила самая счастливая пора жизни.

Наталия Косарева Хорошая мотивация – О волонтёрах я узнала в 2012 году случайно. Зашла на сайт Олимпиады в Сочи и увидела объявление о наборе добровольных помощников «третьего возраста». Без особой надежды заполнила необходимые тесты и... получила подтверждение. Для меня это была хорошая мотивация улучшить свой английский, которым увлекалась ещё со школы и совершенствовала на разных курсах. По профессии я инженер–электронщик. Знаю пять языков компьютерного программирования. И эта потребность узнавать что–то новое всегда во мне живёт. Может быть, поэтому я и начала заниматься добровольчеством. Справимся? В 2013 году, на летней Универсиаде в Казани, я впервые увидела, что представляют собой международные соревнования. Моей задачей была работа со зрителями (Event Services — EVS). Много приходилось общаться с иностранцами, причём даже не на стадионе, а на улицах, в транспорте, объясняя, как добраться куда–либо. Я очень хорошо ориентируюсь в больших городах... Потом были Паралимпийские игры — с Олимпиадой по неизвестной мне причине не сложилось. Но я не жалею ни о чём. После Паралимпиады я по–другому стала смотреть на мир. Люди, несмотря на свои протезы, инвалидные коляски, почти полное отсутствие зрения или слуха, проявляющие такую силу духа, которой лишены многие здоровые спортсмены, достойны восхищения! Результаты, которых они достигают, удивительны. Такие же мысли, к слову, возникали у меня и на международном фестивале «Кино без барьеров». В Санкт–Петербург тогда съехались продюсеры со всего мира, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Я работала на фестивале как переводчик, как атташе. И это тоже был потрясающий опыт! Многие иностранцы оказались в Северной столице впервые, а я город хорошо знаю и предложила показать его. Но предупредила: экскурсия будет пешая. Займёт часа четыре. Наутро прихожу в гостиницу. Вижу: спускается американка с протезом. На костылях. Я в растерянности, хотя и улыбаюсь. Описываю наш маршрут, спрашиваю: справимся? Та в ответ кивает. Удивительная женщина! Как потом выяснилось, она ещё и на Бродвее поет. Мы прошли все вместе Дворцовую площадь, вышли на Мойку... В дворике, где стоит памятник Пушкину, – ворота. Но для моей группы препятствий никаких! И до сих пор эти люди пишут мне, благодарят. Международный опыт В 2015 году я подала заявку как волонтёр на международный фестиваль гимнастики и танца «Гимнастрада» в Финляндии. Он проводится раз в четыре года, как Олимпийские игры. Я ехала в Хельсинки на десять дней, и по счастливому стечению обстоятельств мне предложили бесплатное проживание. Мы, 19 волонтеров, ночевали в школе, прямо на полу. Расстояние между спальниками — 30 сантиметров. Рядом со мной расположились волонтёры из Италии, Швейцарии, Канады и других стран. Все делились своим опытом добровольчества, кто где был. Я рассказывала о Сочи, культурных выставках в Санкт–Петербурге, где тоже пробовала себя как волонтёр. Мы общаемся с этими людьми и по сей день. Все подружились в «Фейсбуке». Мир не такой уж большой После этого я ещё пару раз волонтёрила на коротких спортивных мероприятиях в Хельсинки и даже рискнула заявиться на летние Олимпийские игры в Бразилии. Сомневалась, удастся ли попасть на них. Но всё сложилось — меня отобрали. Встал вопрос, где проживать и как оплачивать дорогу. К слову, за шесть лет добровольческой деятельности я не потратилась на билеты только в Казань, когда ехала на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2018 году, и на Универсиаду–2019 в Красноярске. А тогда, в 2016–м, попросила у сына в подарок к своему 70–летию билеты в Рио–де–Жанейро. Он пытался меня отговаривать — мол, это опасно, предлагал купить просто тур, но в итоге сдался и оплатил дорогу. В Бразилии я снова почувствовала, как тогда в Хельсинки, что мир на самом деле не такой уж большой, что все хотят жить спокойно и счастливо, что люди готовы друг другу помогать. И это очень мотивирует! На пенсии для меня открылся целый мир. В молодости я работала на оборонном предприятии и не могла выезжать за границу. И только сейчас появилась возможность реализовать это своё желание. Причём мне уже не хочется путешествовать как обычный турист. Волонтёрство — это ещё и расширение кругозора, погружение в культуру другой страны. Удачливый волонтёр В Рио–де–Жанейро я работала в деревне, со спортсменами. На этой позиции очень много общения, что мне нравится. Я помогала спортсменам обустроиться, показывала, где что находится, как пользоваться банкоматами. Кроме того, была переводчиком у российской сборной. К моменту приезда спортсменов чувствовала себя в Рио как рыба в воде. Но в первую неделю пришлось тяжело. Снимала недорогое жильё за 10 долларов в сутки. Жила в комнате с девушками–волонтёрами из Колумбии и Бразилии. До Олимпийской деревни добраться — надо часа три. Португальский я знала плохо — у меня был только начальный уровень. И вот в первый день ищу автобусную остановку. Выхожу из метро, кручу головой, вижу волонтёров, кричу им: «Стоп!» По счастливому совпадению в их числе оказался молодой человек из моей команды. Я вообще удачливая. Кстати, на Олимпиаде в Бразилии я случайно встретила мою знакомую по Хельсинки Ирму, она в этот раз сопровождала делегацию из Греции. Так получилось, что в Финляндии мы не обменялись контактами, о чем я очень сожалела. А тут такая неожиданная встреча! Мы с Ирмой много гуляли по Рио, теперь переписываемся. Впереди Токио и Париж У меня перед компьютером лежит блокнот, куда я записываю план предстоящих поездок. По крайней мере, до 2020 года все расписано уже точно. Я подала заявку на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Кроме того, меня уже отобрали в Минск на вторые Европейские игры. Там я буду работать в гостинице, помогать размещать гостей. В сентябре собираюсь на «Формулу–1» в Сочи. Я уже дважды была волонтёром на этих гонках. В начале октября еду в Штутгарт на соревнования по художественной гимнастике. Мне интересно посмотреть, как организовано волонтёрство в Германии и Австрии. И хочется общаться с людьми из разных стран. Считаю, что сейчас у меня самая счастливая пора жизни.

Фотоальбом • Почти 30 лет Наталия Косарева занимается оздоровительной физкультурой. После обучения и получения сертификата сама ведёт группы. Два раза в неделю ходит в бассейн. «На одном из тренингов для волонтёров услышала, что добровольный помощник в первую очередь должен уметь заботиться о себе — и тогда он сможет помогать и другим людям. Всё так!» — соглашается петербурженка. Победители соревнований по силовой гимнастике • В Красноярске наша героиня работала в Деревне Универсиады. По её мнению, это самый интересный объект. И она счастлива, что смогла приобрести билеты на спортивные соревнования. «Билеты дешёвые — 100 рублей, а один я даже купила за 50 по пенсионному удостоверению, — поясняет Наталия. — Посмотрела хоккей и кёрлинг. А еще побывала на генеральной репетиции открытия Студенческих игр». Команда волонтёров сервис-центра Деревни Универсиады-2019 • «Когда я растила сына, не могла и подумать о поездках. Да и волонтёрства в таком виде ещё не было. Но при этом я всегда занималась физкультурой, совершенствовала иностранный язык и сыну внушала мысль о необходимости хорошо знать английский. Сегодня у него сертификат Кембриджа. И я этим очень горжусь. В свою очередь, сама сейчас изучаю французский. В Хельсинки на «Гимнастраде» я видела даму — волонтёра из Швейцарии, которая знает четыре языка! Мы как–то оказались с ней в итальянском ресторанчике. Рядом сидят пары семейные. Она с одной на немецком потрещала, с другой — на французском, со мной — на английском языке... Я была потрясена. И мне тоже хочется общаться свободно с людьми из разных стран. Я считаю, именно волонтёрство дало такой толчок к саморазвитию». Волонтёр должен быть сытым, здоровым, активным, с улыбкой на лице • «В Европе очень большой штаб волонтёров, возрастных в том числе. И мне хочется туда попасть, потому что там будут все мои друзья по Хельсинки. Кроме того, подумываю о следующей Универсиаде, которая пройдёт в Швейцарии, и зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине. В 2024–м будет Олимпиада в Париже, но дальше этого пока не замахиваюсь».

Екатерина Степанова Фото из личного архива Наталии Косаревой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – О волонтёрах я узнала в 2012 году случайно. Зашла на сайт Олимпиады в Сочи и увидела объявление о наборе добровольных помощников «третьего возраста». Без особой надежды заполнила необходимые тесты и... получила подтверждение. Для меня это была хорошая мотивация улучшить свой английский, которым увлекалась ещё со школы и совершенствовала на разных курсах. По профессии я инженер–электронщик. Знаю пять языков компьютерного программирования. И эта потребность узнавать что–то новое всегда во мне живёт. Может быть, поэтому я и начала заниматься добровольчеством.В 2013 году, на летней Универсиаде в Казани, я впервые увидела, что представляют собой международные соревнования. Моей задачей была работа со зрителями (Event Services — EVS). Много приходилось общаться с иностранцами, причём даже не на стадионе, а на улицах, в транспорте, объясняя, как добраться куда–либо. Я очень хорошо ориентируюсь в больших городах... Потом были Паралимпийские игры — с Олимпиадой по неизвестной мне причине не сложилось. Но я не жалею ни о чём. После Паралимпиады я по–другому стала смотреть на мир. Люди, несмотря на свои протезы, инвалидные коляски, почти полное отсутствие зрения или слуха, проявляющие такую силу духа, которой лишены многие здоровые спортсмены, достойны восхищения! Результаты, которых они достигают, удивительны. Такие же мысли, к слову, возникали у меня и на международном фестивале «Кино без барьеров». В Санкт–Петербург тогда съехались продюсеры со всего мира, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Я работала на фестивале как переводчик, как атташе. И это тоже был потрясающий опыт! Многие иностранцы оказались в Северной столице впервые, а я город хорошо знаю и предложила показать его. Но предупредила: экскурсия будет пешая. Займёт часа четыре. Наутро прихожу в гостиницу. Вижу: спускается американка с протезом. На костылях. Я в растерянности, хотя и улыбаюсь. Описываю наш маршрут, спрашиваю: справимся? Та в ответ кивает. Удивительная женщина! Как потом выяснилось, она ещё и на Бродвее поет. Мы прошли все вместе Дворцовую площадь, вышли на Мойку... В дворике, где стоит памятник Пушкину, – ворота. Но для моей группы препятствий никаких! И до сих пор эти люди пишут мне, благодарят.В 2015 году я подала заявку как волонтёр на международный фестиваль гимнастики и танца «Гимнастрада» в Финляндии. Он проводится раз в четыре года, как Олимпийские игры. Я ехала в Хельсинки на десять дней, и по счастливому стечению обстоятельств мне предложили бесплатное проживание. Мы, 19 волонтеров, ночевали в школе, прямо на полу. Расстояние между спальниками — 30 сантиметров. Рядом со мной расположились волонтёры из Италии, Швейцарии, Канады и других стран. Все делились своим опытом добровольчества, кто где был. Я рассказывала о Сочи, культурных выставках в Санкт–Петербурге, где тоже пробовала себя как волонтёр. Мы общаемся с этими людьми и по сей день. Все подружились в «Фейсбуке».После этого я ещё пару раз волонтёрила на коротких спортивных мероприятиях в Хельсинки и даже рискнула заявиться на летние Олимпийские игры в Бразилии. Сомневалась, удастся ли попасть на них. Но всё сложилось — меня отобрали. Встал вопрос, где проживать и как оплачивать дорогу. К слову, за шесть лет добровольческой деятельности я не потратилась на билеты только в Казань, когда ехала на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2018 году, и на Универсиаду–2019 в Красноярске. А тогда, в 2016–м, попросила у сына в подарок к своему 70–летию билеты в Рио–де–Жанейро. Он пытался меня отговаривать — мол, это опасно, предлагал купить просто тур, но в итоге сдался и оплатил дорогу. В Бразилии я снова почувствовала, как тогда в Хельсинки, что мир на самом деле не такой уж большой, что все хотят жить спокойно и счастливо, что люди готовы друг другу помогать. И это очень мотивирует! На пенсии для меня открылся целый мир.В молодости я работала на оборонном предприятии и не могла выезжать за границу. И только сейчас появилась возможность реализовать это своё желание. Причём мне уже не хочется путешествовать как обычный турист. Волонтёрство — это ещё и расширение кругозора, погружение в культуру другой страны.В Рио–де–Жанейро я работала в деревне, со спортсменами. На этой позиции очень много общения, что мне нравится. Я помогала спортсменам обустроиться, показывала, где что находится, как пользоваться банкоматами. Кроме того, была переводчиком у российской сборной. К моменту приезда спортсменов чувствовала себя в Рио как рыба в воде. Но в первую неделю пришлось тяжело. Снимала недорогое жильё за 10 долларов в сутки. Жила в комнате с девушками–волонтёрами из Колумбии и Бразилии. До Олимпийской деревни добраться — надо часа три. Португальский я знала плохо — у меня был только начальный уровень. И вот в первый день ищу автобусную остановку. Выхожу из метро, кручу головой, вижу волонтёров, кричу им: «Стоп!» По счастливому совпадению в их числе оказался молодой человек из моей команды. Я вообще удачливая. Кстати, на Олимпиаде в Бразилии я случайно встретила мою знакомую по Хельсинки Ирму, она в этот раз сопровождала делегацию из Греции. Так получилось, что в Финляндии мы не обменялись контактами, о чем я очень сожалела. А тут такая неожиданная встреча! Мы с Ирмой много гуляли по Рио, теперь переписываемся.У меня перед компьютером лежит блокнот, куда я записываю план предстоящих поездок. По крайней мере, до 2020 года все расписано уже точно. Я подала заявку на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Кроме того, меня уже отобрали в Минск на вторые Европейские игры. Там я буду работать в гостинице, помогать размещать гостей.В сентябре собираюсь на «Формулу–1» в Сочи. Я уже дважды была волонтёром на этих гонках. В начале октября еду в Штутгарт на соревнования по художественной гимнастике. Мне интересно посмотреть, как организовано волонтёрство в Германии и Австрии. И хочется общаться с людьми из разных стран.Считаю, что сейчас у меня самая счастливая пора жизни.

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