[Индекс номера 76 (28.05.2019)]

Защитные меры

Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края. Красноярская делегация уже посетила реабилитационный центр «Виктория», встретилась с руководством Норильска и городской общественностью. Сегодня специалисты работают в Дудинке.
В состав делегации вошли: заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов, региональный министр социальной политики Ирина Пастухова и её заместитель Денис Голощапов, депутаты Заксобрания Людмила Магомедова, Павел Семизоров, Вера Оськина и Илья Зайцев. Визит продлится три дня, с понедельника по среду краевые парламентарии и чиновники проводят ряд рабочих встреч с руководством Норильска и Таймыра.
В реабилитационном центре «Виктория» гостям рассказали об индивидуальных методиках работы с детьми– инвалидами, в том числе имеющими серьёзные ментальные нарушения. Как отметили сотрудники центра, несмотря на то что учреждение является социальным, дети–инвалиды получают в нём образовательные услуги, направленные на их социализацию. Кроме того, благодаря сотрудничеству с различными учреждениями Норильска выпускники «Виктории» впоследствии трудоустраиваются и становятся полноценными членами общества.
На встрече с коллективом прозвучали вопросы сохранения уровня доходов и социальных гарантий работникам при переходе в краевое учреждение соцзащиты, а также всего перечня услуг, которые сегодня получают воспитанники «Виктории».
Ирина Пастухова, министр социальной политики региона, заверила, что радикальных перемен в области соцзащиты Норильска не произойдёт. По её словам, с 2005 года согласно федеральному законодательству социальная сфера должна находиться в ведении субъекта РФ. В течение многих лет полномочия передавались муниципалитетам, а сейчас происходит не изъятие, а передача системы на уровень, предусмотренный законом.
— Сегодня видели уникальное учреждение — центр «Виктория», опыт которого надо сохранять и приумножать. Во время встречи у людей наблюдалось несколько настороженное отношение к ситуации. Мы ответили на все их вопросы: не планируется ни сокращение рабочих мест, ни снижение заработной платы. Есть тонкости, заключающиеся именно в норильской специфике, и мы возьмём такие моменты на контроль — с администрацией Норильска мы уже обсудили их и пришли к выводу, что всё решаемо, — подчеркнула министр.
Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства Красноярского края, отметил:
— У нас сложился очень хороший диалог. Тревога, с которой мы предполагали столкнуться, переросла в позитивное настроение. Думаю, что норильчане с большим пониманием отнеслись к текущим процессам.
Как подчеркнула Людмила Магомедова, депутат Заксобрания Красноярского края, Норильск — особая территория, здесь существуют дополнительные меры социальной поддержки, которые финансируются из средств муниципального бюджета, и их необходимо сохранить, так же как и качество предоставляемых услуг:
— Губернатором поставлена задача, чтобы в итоге никто не лишился социального пакета, чтобы из отрасли социальной политики не было изъято ни одного
рубля, а профильные услуги не приобрели заявительный характер — соцслужбы должны выявлять нуждающихся самостоятельно. Нам вместе с исполнительной властью необходимо продумать все механизмы взаимодействия. Для этого у нас есть всё необходимое — и в плане юридической подготовки, и в плане огромного опыта работы в государственных структурах.

Марина Андриюк
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края. Красноярская делегация уже посетила реабилитационный центр «Виктория», встретилась с руководством Норильска и городской общественностью. Сегодня специалисты работают в Дудинке.

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