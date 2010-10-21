[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Школьный двор

Под звуки нестареющего вальса

В четвёртый раз в кайерканском «Юбилейном» для выпускников школ района прошел фестиваль танцевального творчества «Школьный вальс».

«Школьный вальс» стал доброй кайерканской традицией Многие ребята вышли на большую сцену впервые — показав танцы, которые подготовили к школьному последнему звонку. Сегодня из пяти кайерканских школ выпускается 129 ребят, в свете софитов оказались более 80 из них. Открыл фестиваль вальс танцевального ансамбля КДЦ «Юбилейный» — в этом году сразу несколько участниц коллектива провожают детей во взрослую жизнь. В зрительном зале — и сами виновники торжества, и их родители. Пока выпускники поднимаются на сцену, на экране мелькают кадры прошедших школьных лет: первая учительница, начальная школа, старшие классы, уроки, подготовка к последнему звонку… Родители увлеченно снимают действо на камеры и не скрывают слез. — Проект «Школьный вальс», который родился несколько лет назад, прижился и стал доброй кайерканской традицией. Я хочу сказать огромное спасибо всем школам, ее руководителям, педагогам, которые поддерживают наш фестиваль, — поздравляя выпускников, сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. Фестиваль организован по инициативе Кайерканского территориального управления администрации Норильска при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», впервые в нем участвовало Норильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с этим «Школьный вальс» вошёл в программу федерального партийного проекта «Новая школа» и включил выступление команды «Молодой гвардии». Со сцены ребят поздравили и секретарь Норильского городского местного отделения «Единой России» Николай Жигулин, а также куратор федерального партийного проекта «Новая школа» Нина Шпетная. — Очень сложно осознавать быстротечность жизни и то, что события, которые кажутся очень важными, за мгновение остаются в прошлом. Поэтому цените каждый миг и постарайтесь наполнить жизнь интересными, яркими штрихами. Я уверен, что многие из вас займут достойные места в различных отраслях нашей большой страны, нашего края. В добрый путь! — обратился к ребятам Николай Жигулин. — Я от души желаю всем вам пройти последнее школьное испытание, получить билет в будущее и любимую профессию, а Норильск — такой ветреный, заснеженный, но такой теплый — будет вас ждать! — напутствовала выпускников Нина Шпетная. Программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов Кайеркана. Среди гостей была проведена традиционная лотерея «Счастливый зритель», победители которой получили сувениры от администрации Кайеркана. Всем школам и команде «Молодой гвардии» вручили благодарственные письма и сладкие подарки от «Территории добра».

Марина Андриюк Фото предоставлено КДЦ «Юбилейный» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Многие ребята вышли на большую сцену впервые — показав танцы, которые подготовили к школьному последнему звонку. Сегодня из пяти кайерканских школ выпускается 129 ребят, в свете софитов оказались более 80 из них. Открыл фестиваль вальс танцевального ансамбля КДЦ «Юбилейный» — в этом году сразу несколько участниц коллектива провожают детей во взрослую жизнь.В зрительном зале — и сами виновники торжества, и их родители. Пока выпускники поднимаются на сцену, на экране мелькают кадры прошедших школьных лет: первая учительница, начальная школа, старшие классы, уроки, подготовка к последнему звонку… Родители увлеченно снимают действо на камеры и не скрывают слез.— Проект «Школьный вальс», который родился несколько лет назад, прижился и стал доброй кайерканской традицией. Я хочу сказать огромное спасибо всем школам, ее руководителям, педагогам, которые поддерживают наш фестиваль, — поздравляя выпускников, сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло.Фестиваль организован по инициативе Кайерканского территориального управления администрации Норильска при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», впервые в нем участвовало Норильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с этим «Школьный вальс» вошёл в программу федерального партийного проекта «Новая школа» и включил выступление команды «Молодой гвардии».Со сцены ребят поздравили и секретарь Норильского городского местного отделения «Единой России» Николай Жигулин, а также куратор федерального партийного проекта «Новая школа» Нина Шпетная.— Очень сложно осознавать быстротечность жизни и то, что события, которые кажутся очень важными, за мгновение остаются в прошлом. Поэтому цените каждый миг и постарайтесь наполнить жизнь интересными, яркими штрихами. Я уверен, что многие из вас займут достойные места в различных отраслях нашей большой страны, нашего края. В добрый путь! — обратился к ребятам Николай Жигулин.— Я от души желаю всем вам пройти последнее школьное испытание, получить билет в будущее и любимую профессию, а Норильск — такой ветреный, заснеженный, но такой теплый — будет вас ждать! — напутствовала выпускников Нина Шпетная.Программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов Кайеркана. Среди гостей была проведена традиционная лотерея «Счастливый зритель», победители которой получили сувениры от администрации Кайеркана. Всем школам и команде «Молодой гвардии» вручили благодарственные письма и сладкие подарки от «Территории добра».

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