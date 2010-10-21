В четвёртый раз в кайерканском «Юбилейном» для выпускников школ района прошел фестиваль танцевального творчества «Школьный вальс».
|«Школьный вальс» стал доброй кайерканской традицией
Многие ребята вышли на большую сцену впервые — показав танцы, которые подготовили к школьному последнему звонку. Сегодня из пяти кайерканских школ выпускается 129 ребят, в свете софитов оказались более 80 из них. Открыл фестиваль вальс танцевального ансамбля КДЦ «Юбилейный» — в этом году сразу несколько участниц коллектива провожают детей во взрослую жизнь.
В зрительном зале — и сами виновники торжества, и их родители. Пока выпускники поднимаются на сцену, на экране мелькают кадры прошедших школьных лет: первая учительница, начальная школа, старшие классы, уроки, подготовка к последнему звонку… Родители увлеченно снимают действо на камеры и не скрывают слез.
— Проект «Школьный вальс», который родился несколько лет назад, прижился и стал доброй кайерканской традицией. Я хочу сказать огромное спасибо всем школам, ее руководителям, педагогам, которые поддерживают наш фестиваль, — поздравляя выпускников, сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло.
Фестиваль организован по инициативе Кайерканского территориального управления администрации Норильска при поддержке благотворительного фонда «Территория добра», впервые в нем участвовало Норильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с этим «Школьный вальс» вошёл в программу федерального партийного проекта «Новая школа» и включил выступление команды «Молодой гвардии».
Со сцены ребят поздравили и секретарь Норильского городского местного отделения «Единой России» Николай Жигулин, а также куратор федерального партийного проекта «Новая школа» Нина Шпетная.
— Очень сложно осознавать быстротечность жизни и то, что события, которые кажутся очень важными, за мгновение остаются в прошлом. Поэтому цените каждый миг и постарайтесь наполнить жизнь интересными, яркими штрихами. Я уверен, что многие из вас займут достойные места в различных отраслях нашей большой страны, нашего края. В добрый путь! — обратился к ребятам Николай Жигулин.
— Я от души желаю всем вам пройти последнее школьное испытание, получить билет в будущее и любимую профессию, а Норильск — такой ветреный, заснеженный, но такой теплый — будет вас ждать! — напутствовала выпускников Нина Шпетная.
Программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов Кайеркана. Среди гостей была проведена традиционная лотерея «Счастливый зритель», победители которой получили сувениры от администрации Кайеркана. Всем школам и команде «Молодой гвардии» вручили благодарственные письма и сладкие подарки от «Территории добра».Марина АндриюкФото предоставлено КДЦ «Юбилейный»www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда