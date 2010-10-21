Свободный арт–резидент, эксперт социокультурных проектов, художник и режиссёр Марина Акишина возглавила один из секторов по подготовке к грандиозному карнавалу, который пройдёт в Норильске в День защиты детей, 1 июня.
|Театр абсурда «В ожидании солнца»
Марина Акишина и её команда выиграли грант программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» на реализацию проекта «Летая по Норильску», уличного театра абсурда. Норильчане могли познакомиться с его постановками «В ожидании солнца» и «Артерии Арктики» на Музейной ночи 2018–го и 2019 годов. Расставаться с нашим городом режиссёр не захотела, к тому же она увидела, что в Норильске есть ребята, мечтающие создавать театр и заниматься современным искусством.
У куратора социокультурных проектов, которая много лет работает в этой сфере, быстро нашлись единомышленники. Люди разных профессий, зарядившись идеей Акишиной, оказались вовлечены в создание шоу, пригласили своих друзей и знакомых, те — следующих: так накануне карнавала «разошлись круги по воде», появились партнёры и заинтересованные организации, сформировались целые команды.
Новый театр по–Акишински находится на стыке искусств: в нём есть клоунада, живопись, пластика и даже авангардная мода. В Норильске она создала целое движение, появились и мастерские. Для воплощения задумки требуется не просто идея, но и множество прикладных навыков: придумывать и шить наряды, мастерить парики, шляпы, маски, ходули, барабаны и иные «шумовые инструменты». Умения, которые благодаря Акишиной получают в её мастерской актёры, станут основой постановки в проекте «Летая по Норильску», а карнавал покажет то, что уже освоили добровольцы. К слову, для них проходят мастер–классы по ходулям, карнавальным барабанам, современной клоунаде и пластике, а также по актёрскому мастерству.
— Идёт интенсивное обучение с погружением, для этого приглашены лучшие специалисты России, — говорит Марина. — Второй блок работы — сама постановка, в неё будет включён интерактив с горожанами и карнавальное шествие, для него активно готовятся костюмы, детали для характерных персонажей и образов.
Третий блок проходит под девизом «Научился сам — научи других». Актёры и народ, освоивший те или иные навыки, учат им желающих. Наша задача — заразить «вирусом карнавала» как можно больше людей. Возможно, в вашем северном городе появится движение ходулистов, карнавальных барабанщиков, театральных коллективов. Для меня как для режиссёра важно донести до норильчан простую истину: вот это, ребята, город, в котором вы живёте, и каким он будет, зависит только от вас. Не место красит человека, а человек — место.
Порядок и структура шествия в общем карнавальном движении определены режиссёром четко. Её многочисленная команда нацелена не на одну задачу, но главное — артисты зададут тон карнавалу и порадуют горожан, особенно маленьких.
Марина честно отдаётся работе. Она горит, к ней тянутся люди, ей доверяют. Такой лидер оказался очень нужен норильчанам, желающим проявить себя в общем деле. Каждый день в театре у Акишиной, который располагается в будущем музее АММА на Комсомольской, 37, проходят репетиции и оргсборы. Начинание это или разовая акция, покажет время, пока же мы все живём «В ожидании солнца» от Марины Акишиной. Поскорее бы.Марина ХорошевскаяФото Марины АКИШИНОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда