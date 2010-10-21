[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Театр

Адам и Рая ждут ребёнка

В Норильской драме прошла премьера философской сказки «Сны белой земли». Это спектакль, в котором участвуют люди и куклы, звучат сказания нганасан и музыка Баха, улыбается кит, по потолку летают снежинки, а гагара учит первых людей разводить огонь.

Режиссёр постановки о том, что мир — един, а космос не только вокруг, но и внутри нас, — Евгений Ибрагимов, главный театральный сказочник страны. В нашем театре никогда не было профессионального спектакля кукол. Приезжие — да, свой — впервые. Открытие сделали для себя и мастера сцены, и зрители, ведь в «Снах белой земли» Ибрагимов даёт нам всем особый урок добра и покоя. Норильску несказанно и крепко повезло с тем, что здесь творил кукольный мастер такого уровня. Чтобы придумать и реализовать феерическую задумку, Ибрагимов привез звёздную команду постановщиков, в том числе художника с мировым именем Дамира Муратова. Дамир называет эту работу балетом, и он по–своему прав: движение и музыка тут играют первостепенную роль. А вот слов нет совсем. Спектакль полон проекций, и в этом — второе непостижимое его волшебство. Вот перед нами куклы, Адам и Рая, и тут же, из ниоткуда, появляются те же персонажи, но в исполнении артистов Варвары Бабаянц и Александра Жуйкова. «Перволюдей» создатели спектакля поместили на Таймыр, наделили их историей, в которой есть нежность, отвага, юмор и, безусловно, любовь. В спектакле актёрам приходится отказываться от своего «я»: они всё время на сцене и всё время в темноте, и даже когда поворачиваются к нам, их лица прикрывают маски. По сути человек вписан в некий предметный мир как равноценное, равноправное существо: это наводит на мысль о том, что вокруг нас нет ничего неживого, неодушевлённого. В «Снах» мы, зрители, становимся свидетелями трепетного диалога человека с природой, и с каждой зажжённой над чумом звездой или взлетающей над мировым океаном птицей становится до боли ясно, как эта мощная связь хрупка. Стоит сказать, что техника работы с куклами Ибрагимова поражает других мастеров–кукольников. Над каждым его персонажем трудится целый «экипаж»: один ведёт ноги, другой — руки, третий — голову. Кукол надо не просто расшевелить, а сделать каждое движение естественным, осмысленным, чтоб за ним читалась какая–то жизнь, эмоция. Процесс подготовки спектакля стал самым трудоёмким и трепетным, признают все артисты, которым посчастливилось работать с Евгением Ибрагимовым.

Марина Калинина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Режиссёр постановки о том, что мир — един, а космос не только вокруг, но и внутри нас, — Евгений Ибрагимов, главный театральный сказочник страны. В нашем театре никогда не было профессионального спектакля кукол. Приезжие — да, свой — впервые. Открытие сделали для себя и мастера сцены, и зрители, ведь в «Снах белой земли» Ибрагимов даёт нам всем особый урок добра и покоя. Норильску несказанно и крепко повезло с тем, что здесь творил кукольный мастер такого уровня. Чтобы придумать и реализовать феерическую задумку, Ибрагимов привез звёздную команду постановщиков, в том числе художника с мировым именем Дамира Муратова. Дамир называет эту работу балетом, и он по–своему прав: движение и музыка тут играют первостепенную роль. А вот слов нет совсем. Спектакль полон проекций, и в этом — второе непостижимое его волшебство. Вот перед нами куклы, Адам и Рая, и тут же, из ниоткуда, появляются те же персонажи, но в исполнении артистов Варвары Бабаянц и Александра Жуйкова. «Перволюдей» создатели спектакля поместили на Таймыр, наделили их историей, в которой есть нежность, отвага, юмор и, безусловно, любовь.В спектакле актёрам приходится отказываться от своего «я»: они всё время на сцене и всё время в темноте, и даже когда поворачиваются к нам, их лица прикрывают маски. По сути человек вписан в некий предметный мир как равноценное, равноправное существо: это наводит на мысль о том, что вокруг нас нет ничего неживого, неодушевлённого.В «Снах» мы, зрители, становимся свидетелями трепетного диалога человека с природой, и с каждой зажжённой над чумом звездой или взлетающей над мировым океаном птицей становится до боли ясно, как эта мощная связь хрупка.Стоит сказать, что техника работы с куклами Ибрагимова поражает других мастеров–кукольников. Над каждым его персонажем трудится целый «экипаж»: один ведёт ноги, другой — руки, третий — голову. Кукол надо не просто расшевелить, а сделать каждое движение естественным, осмысленным, чтоб за ним читалась какая–то жизнь, эмоция.Процесс подготовки спектакля стал самым трудоёмким и трепетным, признают все артисты, которым посчастливилось работать с Евгением Ибрагимовым.

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