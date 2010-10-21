[Индекс номера 76 (28.05.2019)]

 Есть повод 
Добро без границ

Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15–летие. Главный подарок для фонда — когда у его подопечных всё хорошо.
Фонд создаёт и внедряет в жизнь социальные программы и проекты, оказывает поддержку и материальную помощь нуждающимся норильчанам, помогает развивать творчество и ремесленничество, приобщает горожан к волонтёрству и здоровому, активному образу жизни.
Одна из основных программ «69 параллели» — «Позитивная жизнь». Она направлена на оказание социальной и психологической помощи людям с ВИЧ. Организовываются встречи взаимопомощи, бесплатное экспресс–тестирование.
Популярность среди норильчан обрёл благотворительный «Сундук» фонда. Он собирает вещи и финансовые пожертвования для социально незащищённых горожан. Только за прошлый год вещевую помощь неоднократно получили более 3600 человек.
Стартовал в фонде и долгосрочный проект «Безграничные возможности» с использованием президентского гранта, в рамках которого оказываются услуги для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трём направлениям: гидрореабилитации в норильском и талнахском бассейнах, реабилитации по программе «Лыжи мечты. Ролики» на базе скейт–парка «Шторм» и грудничковому плаванию для деток с нарушениями на базе центров грудничкового плавания «Белый медвежонок». Сегодня участниками проекта стали 73 ребёнка.
Свой 15–й день рождения «69 параллель» отметила по-семейному, в уютной обстановке за праздничным столом. Вспоминали, как всё начиналось, и удивлялись, как быстро пролетело время, сколько сделано добрых дел и сколько ещё предстоит сделать. Фонд — это люди, которые, не зная покоя, работают для людей же, поэтому лучший подарок для сотрудников «69 параллели» — это успехи его подопечных, когда у маленьких благополучателей появляется надежда и шанс.
Сегодня шанс появился у 11–летней Юли Котко. Год назад врачи диагностировали у девочки атипичный гемолитико–уремический синдром, а теперь есть возможность сделать ей пересадку почки. Сейчас Юля с мамой находятся в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. 10 июня планируется операция, в которой донором станет мама. Операция бесплатная, но девочка сейчас проходит подготовительные процедуры, и ей необходимы лекарства для поддержания здоровья, а также проведение ежедневного диализа. На всё это необходимо более 200 тысяч рублей.
Помочь Юле можно на сайте фонда bf69.ru, нажав кнопку «Помочь сейчас», либо отправив СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой пожертвования (средства спишутся со счёта телефона). Также можно перевести средства по реквизитам:
Банк получателя: Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040407627
Корреспондентский счёт: 30101810800000000627
Расчётный счёт: 40703810331000000797
ИНН: 2457056084
Получатель: БФ «69 параллель».

Наталья Черкашина
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Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края. Красноярская делегация уже посетила реабилитационный центр «Виктория», встретилась с руководством Норильска и городской общественностью. Сегодня специалисты работают в Дудинке.

Школьный двор 
В четвёртый раз в кайерканском «Юбилейном» для выпускников школ района прошел фестиваль танцевального творчества «Школьный вальс».

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Театр 
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Есть повод 
Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15–летие. Главный подарок для фонда — когда у его подопечных всё хорошо.

Событие 
В Дудинке завершился Arctic Curling Cup — самый северный турнир по кёрлингу, который проходит под эгидой Curling Champions Tour. На таймырский лёд вышли десять женских команд, на протяжении четырёх дней выявлявшие сильнейших в этом олимпийском виде спорта. Победу отпраздновали родоначальники игры — шотландки во главе со скипом Ив Мюрхед. В финале они обыграли россиянок, ведомых Алиной Ковалёвой.

Хранители истории 
Наш проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских школьников. В этот раз мы вспомним о тех, кто ковал победу в тылу.

Город принял 
Дмитрий Захаров — заместитель начальника подземного участка взрывных работ рудника «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля». Родом из города Таштагол Кемеровской области. Окончил горный факультет Сибирского государственного индустриального университета. В Норильск приехал по приглашению компании в 2014 году. Женат, воспитывает дочь.

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 28 мая 2019 
16:30 Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов.
15:59 Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.
15:14 Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка.
15:09 Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.
14:41 Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки.
13:53 Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.
12:49 1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства».
12:48 Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.
10:21 В спортивной школе № 6 прошёл выпускной.
10:15 Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края.
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