[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Есть повод

Добро без границ

Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15–летие. Главный подарок для фонда — когда у его подопечных всё хорошо.

Фонд создаёт и внедряет в жизнь социальные программы и проекты, оказывает поддержку и материальную помощь нуждающимся норильчанам, помогает развивать творчество и ремесленничество, приобщает горожан к волонтёрству и здоровому, активному образу жизни. Одна из основных программ «69 параллели» — «Позитивная жизнь». Она направлена на оказание социальной и психологической помощи людям с ВИЧ. Организовываются встречи взаимопомощи, бесплатное экспресс–тестирование. Популярность среди норильчан обрёл благотворительный «Сундук» фонда. Он собирает вещи и финансовые пожертвования для социально незащищённых горожан. Только за прошлый год вещевую помощь неоднократно получили более 3600 человек. Стартовал в фонде и долгосрочный проект «Безграничные возможности» с использованием президентского гранта, в рамках которого оказываются услуги для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трём направлениям: гидрореабилитации в норильском и талнахском бассейнах, реабилитации по программе «Лыжи мечты. Ролики» на базе скейт–парка «Шторм» и грудничковому плаванию для деток с нарушениями на базе центров грудничкового плавания «Белый медвежонок». Сегодня участниками проекта стали 73 ребёнка. Свой 15–й день рождения «69 параллель» отметила по-семейному, в уютной обстановке за праздничным столом. Вспоминали, как всё начиналось, и удивлялись, как быстро пролетело время, сколько сделано добрых дел и сколько ещё предстоит сделать. Фонд — это люди, которые, не зная покоя, работают для людей же, поэтому лучший подарок для сотрудников «69 параллели» — это успехи его подопечных, когда у маленьких благополучателей появляется надежда и шанс. Сегодня шанс появился у 11–летней Юли Котко. Год назад врачи диагностировали у девочки атипичный гемолитико–уремический синдром, а теперь есть возможность сделать ей пересадку почки. Сейчас Юля с мамой находятся в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. 10 июня планируется операция, в которой донором станет мама. Операция бесплатная, но девочка сейчас проходит подготовительные процедуры, и ей необходимы лекарства для поддержания здоровья, а также проведение ежедневного диализа. На всё это необходимо более 200 тысяч рублей. Помочь Юле можно на сайте фонда bf69.ru, нажав кнопку «Помочь сейчас», либо отправив СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой пожертвования (средства спишутся со счёта телефона). Также можно перевести средства по реквизитам: Банк получателя: Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корреспондентский счёт: 30101810800000000627 Расчётный счёт: 40703810331000000797 ИНН: 2457056084 Получатель: БФ «69 параллель».

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фонд создаёт и внедряет в жизнь социальные программы и проекты, оказывает поддержку и материальную помощь нуждающимся норильчанам, помогает развивать творчество и ремесленничество, приобщает горожан к волонтёрству и здоровому, активному образу жизни.Одна из основных программ «69 параллели» — «Позитивная жизнь». Она направлена на оказание социальной и психологической помощи людям с ВИЧ. Организовываются встречи взаимопомощи, бесплатное экспресс–тестирование.Популярность среди норильчан обрёл благотворительный «Сундук» фонда. Он собирает вещи и финансовые пожертвования для социально незащищённых горожан. Только за прошлый год вещевую помощь неоднократно получили более 3600 человек.Стартовал в фонде и долгосрочный проект «Безграничные возможности» с использованием президентского гранта, в рамках которого оказываются услуги для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трём направлениям: гидрореабилитации в норильском и талнахском бассейнах, реабилитации по программе «Лыжи мечты. Ролики» на базе скейт–парка «Шторм» и грудничковому плаванию для деток с нарушениями на базе центров грудничкового плавания «Белый медвежонок». Сегодня участниками проекта стали 73 ребёнка.Свой 15–й день рождения «69 параллель» отметила по-семейному, в уютной обстановке за праздничным столом. Вспоминали, как всё начиналось, и удивлялись, как быстро пролетело время, сколько сделано добрых дел и сколько ещё предстоит сделать. Фонд — это люди, которые, не зная покоя, работают для людей же, поэтому лучший подарок для сотрудников «69 параллели» — это успехи его подопечных, когда у маленьких благополучателей появляется надежда и шанс.Сегодня шанс появился у 11–летней Юли Котко. Год назад врачи диагностировали у девочки атипичный гемолитико–уремический синдром, а теперь есть возможность сделать ей пересадку почки. Сейчас Юля с мамой находятся в Московской детской городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова. 10 июня планируется операция, в которой донором станет мама. Операция бесплатная, но девочка сейчас проходит подготовительные процедуры, и ей необходимы лекарства для поддержания здоровья, а также проведение ежедневного диализа. На всё это необходимо более 200 тысяч рублей.Помочь Юле можно на сайте фонда bf69.ru, нажав кнопку «Помочь сейчас», либо отправив СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой пожертвования (средства спишутся со счёта телефона). Также можно перевести средства по реквизитам:

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