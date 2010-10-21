[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Событие

Песнь льда и камня

В Дудинке завершился Arctic Curling Cup — самый северный турнир по кёрлингу, который проходит под эгидой Curling Champions Tour. На таймырский лёд вышли десять женских команд, на протяжении четырёх дней выявлявшие сильнейших в этом олимпийском виде спорта. Победу отпраздновали родоначальники игры — шотландки во главе со скипом Ив Мюрхед. В финале они обыграли россиянок, ведомых Алиной Ковалёвой.

От мала до велика Сентябрь 2014 года. В Дудинке открывается самая северная в мире Ледовая арена — «Таймыр». Спортивный объект, расположенный в непосредственной близости от комплекса спортсооружений — Дома физкультуры и плавательного бассейна, возвели на средства компании «Норникель», он отвечает всем необходимым требованиям и сразу же становится местом притяжения для многих горожан. В мае 2016 года в столицу Таймыра съезжаются пять сильнейших российских мужских команд по кёрлингу, организация турнира по самым высоким мировым стандартам приятно удивляет. Именитые гости наслаждаются не только качеством льда, но и гостеприимством принимающей стороны — их ждут экскурсии, для зрителей в дни матчей работают развлекательные площадки, выступают вокально–инструментальные коллективы Дудинки и Норильска. В итоге в Кубке Таймыра — 2016 побеждает сборная России со скипом Алексеем Стукальским, в решающем матче обошедшая команду Московской области (скип Михаил Васьков). Третьей становится команда Санкт–Петербурга, переигравшая юниорскую сборную России. Лёд к турниру готовил один из лучших мировых айсмейкеров Патрик Капралик Тогда же, в 2016 году, когда стало ясно, что есть все предпосылки к тому, чтобы на Крайнем Севере начал развиваться новый вид спорта, было решено не просто перевести турнир на регулярные рельсы, но и пойти дальше — сделать его международным. Эта идея подкрепляется открытием в Дудинке спортивной школы по кёрлингу, для чего из Красноярска приглашают профессионального кёрлингиста, тренера Андрея Жарникова. В первый же год он принимает под своё крыло около сотни таймырских ребят. Спортивное оборудование приобретается Федерацией кёрлинга России, финансовую поддержку вновь оказывает «Норникель». Дела не расходятся с обещаниями, и в мае 2017 года Дудинка принимает иностранные команды, которые впервые пробуют лёд за полярным кругом в рамках Арктического кубка, входящего в календарь турниров серии «Тур чемпионов по кёрлингу» (англ. Curling Champions Tour). В борьбу за почётный трофей вступают восемь ведущих женских дружин. Организаторами этих и всех последующих игр выступают ассоциация «Новая лига» и Федерация кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и «Норникеля». Победителями на сей раз становятся россиянки со скипом Анной Сидоровой, продемонстрировавшие великолепный результат — пять побед в пяти матчах. У спортсменов была возможность познакомиться с традициями коренных народов Севера Ровно через год в Дудинке встречаются уже смешанные команды. Они демонстрируют более динамичные и зрелищные встречи. А сильнейшей показывает себя канадско–шведская пара — Рэйчел Хомен и Никлас Эдин, — в упорнейшем финале вырвавшая победу у шотландцев Джины Эйткен и Данкана Мензиса. Россиянам достаётся только бронза — Мария Комарова и Даниил Горячев берут верх над Зузаной Гайковой и Томашем Паулом из Чехии. Тогда же проводится детский WCT Arctic Curling Cup c участием дудинцев и норильчан, которыми руководят опытные наставники. Казалось, что своей энергетикой местные жители заряжали спортсменов на высокие результаты Сейчас можно с уверенностью сказать, что престижный международный турнир стал не только выдающимся событием в спортивной жизни Дудинки и Норильска, но и дал старт или новый импульс многим проектам социальной направленности. В небольшом городе с населением чуть больше двадцати тысяч жителей появились новые гостиницы, кафе и рестораны, городские маршруты стали удобнее, а экскурсионные программы в краеведческом музее — ещё более насыщенными. Особый интерес к культуре и истории Таймыра проявили представители корейской делегации И снова здравствуйте! И вот новый год и новый вызов. На Arctic Curling Cup — 2019 приехали десять женских команд, в том числе четыре российских. Компанию опытнейшим коллективам Анны Сидоровой и Алины Ковалёвой составили их соотечественницы, ведомые Анной Веневцевой (сборная Красноярского края) и Владой Румянцевой (юниорская сборная России). В делегацию зарубежных гостей вошли представители Канады (скип Керри Эйнарсон), Швеции (Изабелла Врана), Швейцарии (Биния Фельчер), Финляндии (Эстер Юхас), Шотландии (Ив Мюрхед) и Южной Кореи (Ким Чхо Хи). Обилие титулов многих участников впечатляет: среди них — самые яркие звёзды кёрлинга, победители и призеры Олимпийских игр, триумфаторы чемпионатов мира и Европы. Ну а призовой фонд нынешнего розыгрыша составил 50 тысяч долларов. – Идея проведения международного турнира по кёрлингу родилась именно у «Норникеля». Основная задача заключалась в том, чтобы обратить внимание мировой общественности на то, что Норильск и Дудинка — это мировые столицы Севера. В первый год, когда мы приглашали сюда спортсменов, некоторых из них приходилось уговаривать, рассказывая, что здесь не так страшно и не так холодно. Сейчас же мы отбираем участников на конкурсной основе — играть здесь становится почётным делом для любого кёрлингиста. И мы, конечно, рады, что сумели подарить большой спортивный праздник как жителям Норильска и Дудинки, так и любителям этого вида спорта во всём мире, — сказал на встрече с журналистами президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев. Команда россиянки Алины Ковалёвой стала второй В свою очередь статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков отметил, что Arctic Curling Cup — это уникальный турнир, никто в мире подобного не делал и не делает: – Для «Норникеля» спортивная сфера имеет огромное значение. Мы занимаемся как массовым спортом, так и детским, и юношеским, и спортом больших достижений. Понятие «социальная ответственность» для нас — это не слова, представленные в годовом отчёте. Это суть, дух и смысл нашей работы. Задача компании — делать среду проживания комфортной для горожан, наших сотрудников и всех, кто приезжает к нам в гости. Многие сегодня гордятся тем, что живут на 69–й параллели, а подобные соревнования делают Заполярье узнаваемым на международной арене, наша территория становится привлекательной для туристов. Шотландки под руководством Ив Мюрхед оказались более мотивированы на победу А ну–ка, девушки! Когда по всей России зеленеют деревья, а спрос на мороженое вновь начинает расти, в Заполярье наступает особая пора. Никогда не знаешь, какая погода тебя ожидает завтра — то ли солнце, то ли снег, то ли порывистый ветер с дождём. Для многих участников Arctic Curling Cup — 2019 поездка на Крайний Север стала первой. Кто–то, как например команда Анны Сидоровой, не только уже бывал в наших краях, но и увозил с собой кубок победителей. Среди наиболее титулованных участников турнира этого года, помимо упомянутой уже Сидоровой, следует выделить и другую именитую россиянку — Алину Ковалёву, которая, к слову, ранее играла вместе с Сидоровой. Приятно было видеть у нас и бывшую норильчанку Анну Веневцеву, которая на Универсиаде в Красноярске добыла для России бронзовую медаль. Интересной борьбы ожидали и от шведов с их скипом Изабеллой Врана — самой молодой из иностранных команд, занявшей на Универсиаде первое место. Победительницы Arctic Curling Cup – 2019: Вики Райт, Вики Чалмерс, Лорен Грэй и Ив Мюрхед Примечательно, что турнир–2019 стал последним в карьере шотландки Вики Чалмерс. Знаменитая кёрлингистка, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионатов мира, приняла такое решение после замужества, заявив, что хочет больше времени проводить с семьёй. Кстати, именно команду Ив Мюрхед, за которую выступает Чалмерс, перед стартом турнира многие эксперты называли одним из главных фаворитов. Помимо прекрасно подготовленного льда, над которым три дня работали лучшие айсмейкеры во главе со словаком Патриком Капраликом, организаторы также привезли на Таймыр целую команду технарей и других специалистов, которым в работе помогали многочисленные местные волонтёры. Торжественная церемония открытия турнира поражала своим размахом. Лазерное и огненное шоу по мотивам легенд коренных народов Севера перемежалось яркими выступлениями вокальных и хореографических коллективов, из которых публика наиболее горячо встретила ансамбль «Хэйро». Не удивительно, что трибуны Ледовой арены, а также дополнительные трибуны, которые были поставлены рядом с игровой площадкой, были до отказа заполнены зрителями, некоторые из которых специально приехали из Норильска. Те, кому не хватило сидячих мест, наслаждались праздником, расположившись вдоль бровок. Первыми в рамках отборочных игр на лёд вышли команды группы А: юниорская сборная России против Финляндии и Швейцария против команды Анны Сидоровой. Приятно удивили наши юниорки, в этом сезоне ставшие чемпионками мира. Несмотря на то, что более опытные соперницы имели кое–какое преимущество, россиянки по ходу матча смогли исправить положение и довести игру до победного финала — 5:4. А вот сильная команда Сидоровой, которая под занавес встречи имела все шансы на успех, уступила своим визави со счетом 5:6 — решающий отрезок игры швейцарки провели более чем успешно, а автором решающего броска стала двукратная чемпионка мира Биния Фельчер. Также во встречах стартового дня Шотландия обыграла Швецию — 7:3, а Красноярский край уступил команде Алины Ковалёвой — 4:8. Во второй игровой день произошло знаменательное событие: впервые в истории выступлений женских коллективов на Arctic Curling Cup одна из команд набрала восемь и более очков за игру: россиянки во главе с Сидоровой разгромили финок — 11:1. В то же время команда, представляющая Красноярский край, одержала на турнире свою первую победу. Дружина Анны Веневцевой оказалась сильнее кореянок — первой азиатской команды, приехавшей на Арктический кубок. После группового этапа каждая команда провела по одной встрече с каждым из соперников — определились полуфиналисты. При этом успешнее других оказались канадки и шотландки, одержавшие верх во всех пяти встречах. В полуфинале они померились силами с россиянками — командами Ковалёвой и Сидоровой соответственно. Шотландки, как и положено фаворитам, начали игру уверенно, после четырёх эндов ведя в счёте 5:0. Даже несмотря на то что в пятом энде Сидоровой удалось взбодрить свою команду, набрав два очка, шотландки закрепили превосходство ещё тремя набранными баллами, чего им хватило для выхода в финал (окончательный счёт встречи — 8:2). Удачнее выступили россиянки под руководством Ковалёвой, однако для этого им понадобилось приложить массу усилий. Большую часть встречи Ковалёвой и её команде удавалось удерживать преимущество, до тех пор, пока в седьмом энде североамериканки не сравняли счёт — 4:4, но, к радости болельщиков, уже при следующем броске канадки сделали ошибку, что и открыло россиянкам дорогу в финал — 5:4. К сожалению, в обеих решающих встречах россиянки уступили. В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, после третьего энда она вышла вперёд — 2:1. В ответ на это шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им итоговую, шестую по счёту победу (5:4) в турнире этого года, а также заветный кубок. С таким же счётом в борьбе за бронзовые медали соперниц обыграли канадки. Победительницы похвалили организацию турнира, а также отметили высокий уровень команд: – У нас остались прекрасные впечатления от поездки в Дудинку, со многими из соперниц мы знакомы давно и не раз уже встречались на разных площадках. Для меня же это выступление стало особенным, поскольку я завершаю игровую карьеру, — призналась Вики Чалмерс. — К этому турниру я готовилась усердно, настраивалась, была предельно сконцентрирована. Вернусь ли я в кёрлинг хотя бы в качестве тренера? Я об этом ещё не думала. – Накал конкуренции здесь самый высокий, всем нам известны достижения команд–участниц, входящих в мировой топ сильнейших, — поделились мнением о финале игроки команды Ковалёвой. — Поскольку это завершающий турнир сезона, нам, естественно, хотелось завершить его на мажорной ноте. К сожалению, нам не удалось завоевать кубок, мы допустили ряд необязательных ошибок, неуверенно действовали в ключевых моментах, в то время как соперник выступил максимально собранно, не позволив нам вырваться вперёд. Но ничего, в следующий раз мы поборемся ещё. Подготовка к новому сезону начнётся с июля, а в августе мы стартуем турниром в Канаде. А вот и будущее таймырского кёрлинга – лидеры детского мини–турнира Праздник продолжается Как и год назад, в рамках Arctic Curling Cup состоялся детский турнир с участием четырёх команд, состоящих из воспитанников таймырской школы кёрлинга. Победители получили награды и памятные призы из рук Анастасии Брызгаловой и Анны Сидоровой. Также организаторы провели для всех желающих мастер–класс от Ульяны Васильевой из команды Ковалёвой. Эльдияр Оморов — один из подающих надежды таймырских кёрлингистов. 16–летний юноша занимается этим видом спорта уже три года. Эльдияр уверен, что в спорте, как и в жизни, — главное, чтобы человек не отступал от намеченной цели: — В кёрлинг я пришёл одним из первых, когда школа только появилась в Дудинке. Меня заинтересовала эта игра, мне понравилось, как проходят матчи, а также то, что занятие крайне захватывает, заставляет не только применять физическую силу, но и размышлять, анализировать. Я горд тем, что сегодня моя команда выиграла, но наша задача — добиться признания на краевом, а затем и на всероссийском уровнях. Для этого мы будем продолжать тренироваться, и что особенно воодушевляет — нам есть на кого равняться. Одно дело — следить за играми по телевизору, и совсем другое — вживую встретиться со звёздами мировой величины, пообщаться с ними. Это мотивирует и заряжает на результат. Мы с нетерпением будем ждать следующего турнира, ведь для нас это событие невероятного масштаба.

50 000 долларов - призовой фонд Arctic Curling Cup, международного турнира по кёрлингу за полярным кругом, который в этом сезоне разыграли десять женских команд. В итоговом протоколе первыми стали шотландки, ведомые Ив Мюрхед. Серебро досталось россиянкам со скипом Алиной Ковалёвой. Бронза – у канадок, скип Керри Эйнарсон.

В детском WCT Arctic Curling Cup приняли участие четыре дудинские команды – воспитанники спортивной школы по кёрлингу. Победителями мини-турнира стали Эльдияр Омаров, Дмитрий Баглюк, Тимофей Дьяков и Даниил Юник. Несмотря на то, что кёрлинг в Дудинке развивается не так давно, ребята уже успели заявить о себе на региональном уровне, завоевав бронзовые медали чемпионата края.

Михаил Туаев Фото Марины ПЕШКОВОЙ и с сайта arcticcurling.com www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сентябрь 2014 года. В Дудинке открывается самая северная в мире Ледовая арена — «Таймыр». Спортивный объект, расположенный в непосредственной близости от комплекса спортсооружений — Дома физкультуры и плавательного бассейна, возвели на средства компании «Норникель», он отвечает всем необходимым требованиям и сразу же становится местом притяжения для многих горожан.В мае 2016 года в столицу Таймыра съезжаются пять сильнейших российских мужских команд по кёрлингу, организация турнира по самым высоким мировым стандартам приятно удивляет. Именитые гости наслаждаются не только качеством льда, но и гостеприимством принимающей стороны — их ждут экскурсии, для зрителей в дни матчей работают развлекательные площадки, выступают вокально–инструментальные коллективы Дудинки и Норильска. В итоге в Кубке Таймыра — 2016 побеждает сборная России со скипом Алексеем Стукальским, в решающем матче обошедшая команду Московской области (скип Михаил Васьков). Третьей становится команда Санкт–Петербурга, переигравшая юниорскую сборную России.Тогда же, в 2016 году, когда стало ясно, что есть все предпосылки к тому, чтобы на Крайнем Севере начал развиваться новый вид спорта, было решено не просто перевести турнир на регулярные рельсы, но и пойти дальше — сделать его международным. Эта идея подкрепляется открытием в Дудинке спортивной школы по кёрлингу, для чего из Красноярска приглашают профессионального кёрлингиста, тренера Андрея Жарникова. В первый же год он принимает под своё крыло около сотни таймырских ребят. Спортивное оборудование приобретается Федерацией кёрлинга России, финансовую поддержку вновь оказывает «Норникель».Дела не расходятся с обещаниями, и в мае 2017 года Дудинка принимает иностранные команды, которые впервые пробуют лёд за полярным кругом в рамках Арктического кубка, входящего в календарь турниров серии «Тур чемпионов по кёрлингу» (англ. Curling Champions Tour). В борьбу за почётный трофей вступают восемь ведущих женских дружин. Организаторами этих и всех последующих игр выступают ассоциация «Новая лига» и Федерация кёрлинга России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и «Норникеля». Победителями на сей раз становятся россиянки со скипом Анной Сидоровой, продемонстрировавшие великолепный результат — пять побед в пяти матчах.Ровно через год в Дудинке встречаются уже смешанные команды. Они демонстрируют более динамичные и зрелищные встречи. А сильнейшей показывает себя канадско–шведская пара — Рэйчел Хомен и Никлас Эдин, — в упорнейшем финале вырвавшая победу у шотландцев Джины Эйткен и Данкана Мензиса. Россиянам достаётся только бронза — Мария Комарова и Даниил Горячев берут верх над Зузаной Гайковой и Томашем Паулом из Чехии. Тогда же проводится детский WCT Arctic Curling Cup c участием дудинцев и норильчан, которыми руководят опытные наставники.Сейчас можно с уверенностью сказать, что престижный международный турнир стал не только выдающимся событием в спортивной жизни Дудинки и Норильска, но и дал старт или новый импульс многим проектам социальной направленности. В небольшом городе с населением чуть больше двадцати тысяч жителей появились новые гостиницы, кафе и рестораны, городские маршруты стали удобнее, а экскурсионные программы в краеведческом музее — ещё более насыщенными.И вот новый год и новый вызов. На Arctic Curling Cup — 2019 приехали десять женских команд, в том числе четыре российских. Компанию опытнейшим коллективам Анны Сидоровой и Алины Ковалёвой составили их соотечественницы, ведомые Анной Веневцевой (сборная Красноярского края) и Владой Румянцевой (юниорская сборная России). В делегацию зарубежных гостей вошли представители Канады (скип Керри Эйнарсон), Швеции (Изабелла Врана), Швейцарии (Биния Фельчер), Финляндии (Эстер Юхас), Шотландии (Ив Мюрхед) и Южной Кореи (Ким Чхо Хи). Обилие титулов многих участников впечатляет: среди них — самые яркие звёзды кёрлинга, победители и призеры Олимпийских игр, триумфаторы чемпионатов мира и Европы. Ну а призовой фонд нынешнего розыгрыша составил 50 тысяч долларов.– Идея проведения международного турнира по кёрлингу родилась именно у «Норникеля». Основная задача заключалась в том, чтобы обратить внимание мировой общественности на то, что Норильск и Дудинка — это мировые столицы Севера. В первый год, когда мы приглашали сюда спортсменов, некоторых из них приходилось уговаривать, рассказывая, что здесь не так страшно и не так холодно. Сейчас же мы отбираем участников на конкурсной основе — играть здесь становится почётным делом для любого кёрлингиста. И мы, конечно, рады, что сумели подарить большой спортивный праздник как жителям Норильска и Дудинки, так и любителям этого вида спорта во всём мире, — сказал на встрече с журналистами президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.В свою очередь статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков отметил, что Arctic Curling Cup — это уникальный турнир, никто в мире подобного не делал и не делает:– Для «Норникеля» спортивная сфера имеет огромное значение. Мы занимаемся как массовым спортом, так и детским, и юношеским, и спортом больших достижений. Понятие «социальная ответственность» для нас — это не слова, представленные в годовом отчёте. Это суть, дух и смысл нашей работы. Задача компании — делать среду проживания комфортной для горожан, наших сотрудников и всех, кто приезжает к нам в гости. Многие сегодня гордятся тем, что живут на 69–й параллели, а подобные соревнования делают Заполярье узнаваемым на международной арене, наша территория становится привлекательной для туристов.Когда по всей России зеленеют деревья, а спрос на мороженое вновь начинает расти, в Заполярье наступает особая пора. Никогда не знаешь, какая погода тебя ожидает завтра — то ли солнце, то ли снег, то ли порывистый ветер с дождём. Для многих участников Arctic Curling Cup — 2019 поездка на Крайний Север стала первой. Кто–то, как например команда Анны Сидоровой, не только уже бывал в наших краях, но и увозил с собой кубок победителей. Среди наиболее титулованных участников турнира этого года, помимо упомянутой уже Сидоровой, следует выделить и другую именитую россиянку — Алину Ковалёву, которая, к слову, ранее играла вместе с Сидоровой. Приятно было видеть у нас и бывшую норильчанку Анну Веневцеву, которая на Универсиаде в Красноярске добыла для России бронзовую медаль. Интересной борьбы ожидали и от шведов с их скипом Изабеллой Врана — самой молодой из иностранных команд, занявшей на Универсиаде первое место.Примечательно, что турнир–2019 стал последним в карьере шотландки Вики Чалмерс. Знаменитая кёрлингистка, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионатов мира, приняла такое решение после замужества, заявив, что хочет больше времени проводить с семьёй. Кстати, именно команду Ив Мюрхед, за которую выступает Чалмерс, перед стартом турнира многие эксперты называли одним из главных фаворитов.Помимо прекрасно подготовленного льда, над которым три дня работали лучшие айсмейкеры во главе со словаком Патриком Капраликом, организаторы также привезли на Таймыр целую команду технарей и других специалистов, которым в работе помогали многочисленные местные волонтёры.Торжественная церемония открытия турнира поражала своим размахом. Лазерное и огненное шоу по мотивам легенд коренных народов Севера перемежалось яркими выступлениями вокальных и хореографических коллективов, из которых публика наиболее горячо встретила ансамбль «Хэйро». Не удивительно, что трибуны Ледовой арены, а также дополнительные трибуны, которые были поставлены рядом с игровой площадкой, были до отказа заполнены зрителями, некоторые из которых специально приехали из Норильска. Те, кому не хватило сидячих мест, наслаждались праздником, расположившись вдоль бровок.Первыми в рамках отборочных игр на лёд вышли команды группы А: юниорская сборная России против Финляндии и Швейцария против команды Анны Сидоровой. Приятно удивили наши юниорки, в этом сезоне ставшие чемпионками мира. Несмотря на то, что более опытные соперницы имели кое–какое преимущество, россиянки по ходу матча смогли исправить положение и довести игру до победного финала — 5:4. А вот сильная команда Сидоровой, которая под занавес встречи имела все шансы на успех, уступила своим визави со счетом 5:6 — решающий отрезок игры швейцарки провели более чем успешно, а автором решающего броска стала двукратная чемпионка мира Биния Фельчер. Также во встречах стартового дня Шотландия обыграла Швецию — 7:3, а Красноярский край уступил команде Алины Ковалёвой — 4:8.Во второй игровой день произошло знаменательное событие: впервые в истории выступлений женских коллективов на Arctic Curling Cup одна из команд набрала восемь и более очков за игру: россиянки во главе с Сидоровой разгромили финок — 11:1. В то же время команда, представляющая Красноярский край, одержала на турнире свою первую победу. Дружина Анны Веневцевой оказалась сильнее кореянок — первой азиатской команды, приехавшей на Арктический кубок.После группового этапа каждая команда провела по одной встрече с каждым из соперников — определились полуфиналисты. При этом успешнее других оказались канадки и шотландки, одержавшие верх во всех пяти встречах. В полуфинале они померились силами с россиянками — командами Ковалёвой и Сидоровой соответственно.Шотландки, как и положено фаворитам, начали игру уверенно, после четырёх эндов ведя в счёте 5:0. Даже несмотря на то что в пятом энде Сидоровой удалось взбодрить свою команду, набрав два очка, шотландки закрепили превосходство ещё тремя набранными баллами, чего им хватило для выхода в финал (окончательный счёт встречи — 8:2). Удачнее выступили россиянки под руководством Ковалёвой, однако для этого им понадобилось приложить массу усилий. Большую часть встречи Ковалёвой и её команде удавалось удерживать преимущество, до тех пор, пока в седьмом энде североамериканки не сравняли счёт — 4:4, но, к радости болельщиков, уже при следующем броске канадки сделали ошибку, что и открыло россиянкам дорогу в финал — 5:4.К сожалению, в обеих решающих встречах россиянки уступили. В финале команда Ковалёвой лучше начала матч, после третьего энда она вышла вперёд — 2:1. В ответ на это шотландки выиграли три энда подряд, что и принесло им итоговую, шестую по счёту победу (5:4) в турнире этого года, а также заветный кубок. С таким же счётом в борьбе за бронзовые медали соперниц обыграли канадки.Победительницы похвалили организацию турнира, а также отметили высокий уровень команд:– У нас остались прекрасные впечатления от поездки в Дудинку, со многими из соперниц мы знакомы давно и не раз уже встречались на разных площадках. Для меня же это выступление стало особенным, поскольку я завершаю игровую карьеру, — призналась Вики Чалмерс. — К этому турниру я готовилась усердно, настраивалась, была предельно сконцентрирована. Вернусь ли я в кёрлинг хотя бы в качестве тренера? Я об этом ещё не думала.– Накал конкуренции здесь самый высокий, всем нам известны достижения команд–участниц, входящих в мировой топ сильнейших, — поделились мнением о финале игроки команды Ковалёвой. — Поскольку это завершающий турнир сезона, нам, естественно, хотелось завершить его на мажорной ноте. К сожалению, нам не удалось завоевать кубок, мы допустили ряд необязательных ошибок, неуверенно действовали в ключевых моментах, в то время как соперник выступил максимально собранно, не позволив нам вырваться вперёд. Но ничего, в следующий раз мы поборемся ещё. Подготовка к новому сезону начнётся с июля, а в августе мы стартуем турниром в Канаде.Как и год назад, в рамках Arctic Curling Cup состоялся детский турнир с участием четырёх команд, состоящих из воспитанников таймырской школы кёрлинга. Победители получили награды и памятные призы из рук Анастасии Брызгаловой и Анны Сидоровой. Также организаторы провели для всех желающих мастер–класс от Ульяны Васильевой из команды Ковалёвой. Эльдияр Оморов — один из подающих надежды таймырских кёрлингистов. 16–летний юноша занимается этим видом спорта уже три года.Эльдияр уверен, что в спорте, как и в жизни, — главное, чтобы человек не отступал от намеченной цели:— В кёрлинг я пришёл одним из первых, когда школа только появилась в Дудинке. Меня заинтересовала эта игра, мне понравилось, как проходят матчи, а также то, что занятие крайне захватывает, заставляет не только применять физическую силу, но и размышлять, анализировать. Я горд тем, что сегодня моя команда выиграла, но наша задача — добиться признания на краевом, а затем и на всероссийском уровнях. Для этого мы будем продолжать тренироваться, и что особенно воодушевляет — нам есть на кого равняться. Одно дело — следить за играми по телевизору, и совсем другое — вживую встретиться со звёздами мировой величины, пообщаться с ними. Это мотивирует и заряжает на результат. Мы с нетерпением будем ждать следующего турнира, ведь для нас это событие невероятного масштаба.

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