[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Хранители истории

Труженики тыла

Наш проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских школьников. В этот раз мы вспомним о тех, кто ковал победу в тылу.

Всё для Победы! Главным лозунгом тружеников тыла в военные годы стал «Всё для фронта! Всё для победы!». Это требовало максимальной самоотдачи, ведь в первые месяцы войны немецкие войска нанесли существенный удар по промышленности и сельскому хозяйству СССР. Немало предприятий были разрушены и захвачены фашистами. К ноябрю 1941 года объём валовой продукции страны упал более чем в два раза. Единственным выходом из сложившейся ситуации стала эвакуация. Уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации, а 30 июня — Государственный Комитет Обороны. В итоге к декабрю в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию перевезли свыше 1,5 тысячи предприятий и порядка 10 млн человек. Восстанавливать промышленные объекты на новом месте, начинать выпуск продукции нужно было в кратчайший срок. Трудиться на предприятиях тыловикам приходилось официально по 11 часов в смену. Обязательными стали шестидневная рабочая неделя и сверхурочные, отпуска отменялись. Экономика страны имела оборонно–военную направленность. Большинство предприятий были перепрофилированы на производство военной техники, оружия, боеприпасов. Производство мирной продукции (одежды, продуктов питания) значительно снизилось. Конечно, помощь СССР оказывали союзные державы по ленд–лизу. Однако в основном это были поставки автотранспортных средств. К примеру, за 1941 год союзники поставили 78 964 автотранспортных средства, 2505 самолётов, 3023 танка. Недостаток продуктов питания привёл к появлению карточной системы их распределения. В годы Великой Отечественной цены на продовольственные товары по карточкам составляли: хлеб ржаной — 1 рубль; мука (кг) — 2,9 рубля; говядина (кг) — 12; масло сливочное (кг) — 25; молоко (л) — 2; сахар (кг) — 5,7 рубля. Конечно, объём продуктов питания, выдаваемых по карточкам, строго ограничивали. Не всегда в магазинах и на складах был товар, который получали по карточкам. Рыночные же цены на продукты были многим не по карману: мука ржаная (кг) — 112–136 рублей; картофель (кг) — 50–70; говядина (кг) — 204–229; молоко (л) — 51–63; яйца (1 десяток) — 127–154. При этом зарплата в месяц по отраслям экономики составляла: промышленность — 470 рублей; строительство — 413; ж/д транспорт — 525; торговля — 269 рублей. Осложняло ситуацию и то, что основными источниками пополнения государственной казны были налоги, государственные займы и эмиссия денег. Так, вводились новые военные налоги, которые распространялись на городское и сельское население. При этом вклады населения в Сбербанке замораживались, не выдавались на руки даже незначительные суммы денег. В результате этих мер, ставших колоссально тяжёлыми для населения страны, Советский Союз уже к началу 1942 года вывел промышленность на довоенный уровень. С марта начался рост производства. Именно благодаря труженикам тыла — учёным, руководителям предприятий, простым рабочим — к 1943 году наша армия по своему вооружению не только догнала Германию, но и превзошла армию противника практически по всем техническим показателям. Сергей Иванович КОЖАНОВ • Родился в 1906 году. • С начала войны работал машинистом на железной дороге в городе Ейске. • В 1944 году погиб при обстреле поезда . Переселенцы О своём прадеде в этом выпуске проекта рассказывает Валерий Диденко, студент 1–го курса духового отделения Норильского колледжа искусств: — Мой прадед работал на железной дороге в Ейске. Когда началась война, его по объективным причинам не взяли на фронт, хотя он и рвался, сказали: «Если всех отправлять, некому будет в тылу работать. И вообще, паровозом рулить кто будет?». Так он остался трудиться по специальности, машинистом, перевозил боеприпасы и другой стратегический груз. У прадеда были жена, Евдокия Константиновна Гурьянова, и четверо детей. Бабушка моя — второй ребёнок в их семье. Она была маленькой, но на всю жизнь хорошо запомнила, что перед бомбёжкой самолёты фашистов какое–то время кружили над городом, как будто примериваясь. И, видя эти блестящие точки в небе, она в страхе кричала: «Эмец летит! Эмец!». Немцы несколько раз занимали Ейск, советские войска то отвоёвывали город, то опять терпели неудачу на этом рубеже. Первую оккупацию семья прадеда пережила, не выезжая из Ейска, поскольку у них была престарелая лежачая родственница. «Помню, фрицы чуть ли не строем, чёткой и гремящей поступью подошли к дому, открыли как хозяева дверь, увидели больную на печке. Мы сидим молчком в своей халупе, ставенки закрыли, боимся, — рассказывала бабушка. — «Тиф?» — спрашивают немцы. — «Тиф», — тихо ответили мы в один голос. А сами думаем: сейчас сожгут всю семью... Но нас не тронули. А через несколько недель согнали молодёжь на железнодорожную платформу, загнали в поезд, чтобы увезти в Германию. И вдруг на вагоны начали падать сверху снаряды... Самое страшное, что смертельно раненых и тела убитых немецкое командование заставило убирать нас, женщин и детей. Дали вилы в руки — и вперёд. Всё, что осталось от людей, — в овраг. Пришли мы оттуда белые. Это было ужасно». Через некоторое время советские войска вышибли немцев из Ейска и пришли проверять тех, кто остался в городе: «Почему, — спрашивают, — у вас печать немецкая в паспорте стоит, это печать оккупантов!» — «А куда же я с четырьмя детьми, без коня и с лежачей бабкой должна была ехать?» — вспоминала прабабушка. С помощью уксуса и утюга она вывела немецкую печать в документе. Когда ей выдали новый паспорт, она его целовала... Во вторую волну оккупации их лежачая родственница умерла. Вывозить людей было уже нельзя — требовалось работать на фашистов, и тогда прадед–машинист пошёл на риск: посадил жену и детей мал мала меньше в угол вагона, засыпал с головой углём и вывез с территории. И даже младенец ни разу не пискнул в дороге. Прадед довёз всех пятерых каким–то волшебным образом до Азербайджана. Высадил прямо в центре Баку. «Идите», — сказал, и они пошли. Чумазые, все в угле. Бабушка вспоминала, как их удивило в новом месте наличие на улицах мужчин: в Ейске они видели в основном женщин, детей и стариков... Первое время семья ютилась под лестницей, питались фруктами и овощами, что росли повсюду. Позже добрые люди подсказали, что, мол, есть место уборщицы в какой–то жилконторе. Там и комнату дали беженке с детьми. Так бабушка и её семья выжили благодаря прадеду, а после войны вернулись на Кубань. А сам прадед, Кожанов Сергей Иванович, погиб в одном из рейсов при обстреле поезда, это было в 1944–м. Где похоронен, неизвестно.

Марина Хорошевская Фото из личного архива семьи ДИДЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главным лозунгом тружеников тыла в военные годы стал «Всё для фронта! Всё для победы!». Это требовало максимальной самоотдачи, ведь в первые месяцы войны немецкие войска нанесли существенный удар по промышленности и сельскому хозяйству СССР. Немало предприятий были разрушены и захвачены фашистами.К ноябрю 1941 года объём валовой продукции страны упал более чем в два раза. Единственным выходом из сложившейся ситуации стала эвакуация. Уже24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации, а 30 июня — Государственный Комитет Обороны. В итоге к декабрю в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию перевезли свыше 1,5 тысячи предприятий и порядка 10 млн человек.Восстанавливать промышленные объекты на новом месте, начинать выпуск продукции нужно было в кратчайший срок. Трудиться на предприятиях тыловикам приходилось официально по 11 часов в смену. Обязательными стали шестидневная рабочая неделя и сверхурочные, отпуска отменялись.Экономика страны имела оборонно–военную направленность. Большинство предприятий были перепрофилированы на производство военной техники, оружия, боеприпасов. Производство мирной продукции (одежды, продуктов питания) значительно снизилось. Конечно, помощь СССР оказывали союзные державы по ленд–лизу. Однако в основном это были поставки автотранспортных средств. К примеру, за 1941 год союзники поставили 78 964 автотранспортных средства, 2505 самолётов, 3023 танка.Недостаток продуктов питания привёл к появлению карточной системы их распределения. В годы Великой Отечественной цены на продовольственные товары по карточкам составляли: хлеб ржаной — 1 рубль; мука (кг) — 2,9 рубля; говядина (кг) — 12; масло сливочное (кг) — 25; молоко (л) — 2; сахар (кг) — 5,7 рубля.Конечно, объём продуктов питания, выдаваемых по карточкам, строго ограничивали. Не всегда в магазинах и на складах был товар, который получали по карточкам. Рыночные же цены на продукты были многим не по карману: мука ржаная (кг) — 112–136 рублей; картофель (кг) — 50–70; говядина (кг) — 204–229; молоко (л) — 51–63; яйца (1 десяток) — 127–154. При этом зарплата в месяц по отраслям экономики составляла: промышленность — 470 рублей; строительство — 413; ж/д транспорт — 525; торговля — 269 рублей.Осложняло ситуацию и то, что основными источниками пополнения государственной казны были налоги, государственные займы и эмиссия денег. Так, вводились новые военные налоги, которые распространялись на городское и сельское население. При этом вклады населения в Сбербанке замораживались, не выдавались на руки даже незначительные суммы денег.В результате этих мер, ставших колоссально тяжёлыми для населения страны, Советский Союз уже к началу 1942 года вывел промышленность на довоенный уровень. С марта начался рост производства. Именно благодаря труженикам тыла — учёным, руководителям предприятий, простым рабочим — к 1943 году наша армия по своему вооружению не только догнала Германию, но и превзошла армию противника практически по всем техническим показателям.О своём прадеде в этом выпуске проекта рассказывает Валерий Диденко, студент 1–го курса духового отделения Норильского колледжа искусств:— Мой прадед работал на железной дороге в Ейске. Когда началась война, его по объективным причинам не взяли на фронт, хотя он и рвался, сказали: «Если всех отправлять, некому будет в тылу работать. И вообще, паровозом рулить кто будет?».Так он остался трудиться по специальности, машинистом, перевозил боеприпасы и другой стратегический груз. У прадеда были жена, Евдокия Константиновна Гурьянова, и четверо детей. Бабушка моя — второй ребёнок в их семье. Она была маленькой, но на всю жизнь хорошо запомнила, что перед бомбёжкой самолёты фашистов какое–то время кружили над городом, как будто примериваясь. И, видя эти блестящие точки в небе, она в страхе кричала: «Эмец летит! Эмец!».Немцы несколько раз занимали Ейск, советскиевойска то отвоёвывали город, то опять терпели неудачу на этом рубеже. Первую оккупацию семья прадеда пережила, не выезжая из Ейска, поскольку у них была престарелая лежачая родственница.«Помню, фрицы чуть ли не строем, чёткой и гремящей поступью подошли к дому, открыли как хозяева дверь, увидели больную на печке. Мы сидим молчком в своей халупе, ставенки закрыли, боимся, — рассказывала бабушка. — «Тиф?» — спрашивают немцы. — «Тиф», — тихо ответили мы в один голос. А сами думаем: сейчас сожгут всю семью... Но нас не тронули. А через несколько недель согнали молодёжь на железнодорожную платформу, загнали в поезд, чтобы увезти в Германию. И вдруг на вагоны начали падать сверху снаряды... Самое страшное, что смертельно раненых и тела убитых немецкое командование заставило убирать нас, женщин и детей. Дали вилы в руки — и вперёд. Всё, что осталось от людей, — в овраг. Пришли мы оттуда белые. Это было ужасно».Через некоторое время советские войска вышибли немцев из Ейска и пришли проверять тех, кто остался в городе: «Почему, — спрашивают, — у вас печать немецкая в паспорте стоит, это печать оккупантов!» — «А куда же я с четырьмя детьми, без коня и с лежачей бабкой должна была ехать?» — вспоминала прабабушка. С помощью уксуса и утюга она вывела немецкую печать в документе. Когда ей выдали новый паспорт, она его целовала...Во вторую волну оккупации их лежачая родственница умерла. Вывозить людей было уже нельзя — требовалось работать на фашистов, и тогда прадед–машинист пошёл на риск: посадил жену и детей мал мала меньше в угол вагона, засыпал с головой углём и вывез с территории. И даже младенец ни разу не пискнул в дороге.Прадед довёз всех пятерых каким–то волшебным образом до Азербайджана. Высадил прямо в центре Баку. «Идите», — сказал, и они пошли. Чумазые, все в угле. Бабушка вспоминала, как их удивило в новом месте наличие на улицах мужчин: в Ейске они видели в основном женщин, детей и стариков... Первое время семья ютилась под лестницей, питались фруктами и овощами, что росли повсюду. Позже добрые люди подсказали, что, мол, есть место уборщицы в какой–то жилконторе. Там и комнату дали беженке с детьми. Так бабушка и её семья выжили благодаря прадеду, а после войны вернулись на Кубань.А сам прадед, Кожанов Сергей Иванович, погиб в одном из рейсов при обстреле поезда, это было в 1944–м. Где похоронен, неизвестно.

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