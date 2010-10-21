[Индекс номера 76 (28.05.2019)]



Город принял

Я сделал правильный выбор

Дмитрий Захаров — заместитель начальника подземного участка взрывных работ рудника «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля». Родом из города Таштагол Кемеровской области. Окончил горный факультет Сибирского государственного индустриального университета. В Норильск приехал по приглашению компании в 2014 году. Женат, воспитывает дочь.

Дмитрий Захаров, заместитель начальника подземного участка взрывных работ рудника «Октябрьский» «Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск полюбил их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы пробуем понять с очередным героем. – Когда о Норильске услышали впервые? — Когда учился в институте — в 2012 году нам предложили поехать на практику в Заполярье. Мы с ребятами согласились, потому что было интересно на Севере побывать, да и деньги хорошие предлагали. Работали мы в шахтопроходческом управлении № 2 «Заполярной строительной компании» учениками проходчиков. И хотя тяжеловато приходилось, всё–таки труд физический, но зато было очень интересно. Жили весёлой, дружной командой на Вальке: днём работали, а вечерами — экскурсии, КВН, спортивные состязания. Так что впечатления остались самые благоприятные. Если честно, я горным инженером и не думал становиться, в школе мечтал быть хирургом, но в старших классах как–то не подружился с химией, пришлось менять направление. Родом я из Таштагола, есть такой моногородок в Кемеровской области. Наше градообразующее предприятие — Таштагольский рудник, где добывают железную руду. Между прочим, в переводе с шорского «Таштагол» означает «камень на ладони», и главный наш городской символ — очень красивая скульптура с таким же названием, или по–другому — «Каменный лог». Поэтому выбор профессии в общем–то был закономерным: не получилось с медициной — пошёл в горняки. И ни сколько об этом не жалею. Правильный выбор сделал. — Почему решили уехать из Таштагола? — Сразу после окончания института меня забрали в армию, служил в разведроте в Южной Осетии, в Цхинвале. После дембеля, естественно, вернулся в родной город, огляделся, а работать особенно–то негде. Единственное градообразующее предприятие, где все места заняты. Поэтому написал в Норильск, и мне пришёл вызов с рудника «Октябрьский». — Как отреагировали родные и друзья на ваше решение податься на Север? — Да плохо, никто не хотел, чтобы я так далеко уезжал, тем более в Заполярье, но решение было принято, альтернативы ему не оказалось, и осенью 2014 года я отправился в Норильск. Обещал родным, что через три года вернусь, но вот прирос к месту и пока никуда не собираюсь — здесь всё только начинается. — Ваши первые впечатления? — Ну какие... Норильск осенью не самое лучшее место на свете: холодно, промозгло. Но всё компенсировалось тёплым приёмом. На самом деле здесь, в Заполярном филиале, молодых специалистов встречают как самых дорогих гостей. Приезжим предоставляют жильё, это Дом молодых специалистов, где есть всё необходимое — от ложки с вилкой до подушки с одеялом. — Быт удалось наладить? — Конечно, я же теперь женатый человек и молодой отец. Моя жена — коренная норильчанка, работает у нас на руднике, вернее работала, сейчас с дочкой дома, нашей малышке всего 2,5 месяца. Живём мы теперь в Талнахе, купили квартиру, так проще до работы добираться, да и воздух там чище, как–то больше материком веет. Я всё–таки ещё скучаю по родным местам, у нас город окружён кедрачом, озёрами, сопки там красивые, такой, знаете, заповедный край. А здесь, как ни крути, промышленная зона, хотя в Талнахе это не так ощущается. — Как вам работается? — Замечательно! Взрывник — одна из самых интересных горных специальностей, но и, пожалуй, одна из самых сложных и ответственных. А «Октябрьский» не просто самый крупный рудник «Норникеля» по добыче богатой, медистой и вкраплённой руд, но ещё и очень современный — он является площадкой для обкатывания новейших IT–технологий. Подключение Wi–Fi в горных выработках позволяет оперативно реагировать на любые отклонения при добыче руды. В рамках проекта «Автоматизированная система управления горными работами» всё оборудовано датчиками, показывающими в автоматическом режиме, из какой камеры была взята руда, в какой рудоспуск перемещена, где находятся ПДМ и шахтные самосвалы, а теперь очередь дошла и до буровых установок. Горные мастера в шахте с помощью планшета контролируют безопасность, качество, объёмы выполнения работ. Конечно, начинал я, как и все, — учеником горнорабочего очистного забоя. Это хороший практический опыт, хотя мне сразу хотелось попасть на взрывной участок. К тому же, когда постепенно проходишь все ступеньки карьерной лестницы, потом легче справляться на руководящей должности. Работа у нас сложная, знаете, есть такая расхожая фраза «Людям в шахте не игрушки», это про нас, особенно про взрывников, где каждый шаг должен быть чётко выверен. Главное в работе взрывника — безопасность, собственная и своих товарищей. Сегодня у меня в подчинении 130 человек: взрывники, горнорабочие и раздатчики взрывных материалов, и за каждого я несу персональную ответственность, контролирую весь комплекс буровзрывных работ. — Вы можете уже назвать себя норильчанином? — Талнахцем — уже могу, всё–таки теперь здесь мой дом, работа, друзья. Так что я ощущаю себя местным — северянином. — А от чего, переехав в Норильск, пришлось отказаться? — От общения с родными: уже не забежишь на минутку к родителям, не встретишься в выходные с друзьями, приходится всё откладывать на отпуск. Расстояние между нами и нашими близкими напрягает, но потихоньку привыкаю. А так, собственно говоря, здесь тоже интересная жизнь, и интернет неплохой, поэтому сказать, что в чём–то себе отказываем, нельзя. Когда дочка родилась, к нам в гости приезжала моя мама, в принципе, ей понравилось у нас, по–моему, она даже перестала переживать, что мы так далеко от них живём. — Любимые места в городе появились? — Пожалуй, смотровая площадка, особенно оттуда красивый вид вечером, когда внизу светятся огни города. На мой взгляд, Норильску очень не хватает малых архитектурных форм, скульптур каких–то зверушек, сказочных героев. Если памятники и есть, то они невыразительные. Я просто сравниваю со своим родным городом. Таштагол, например, примечателен своими уличными скульптурами. Так как наш город горняцкий, то, конечно, есть у нас и горняк, добывающий руду. А ещё имеются скульптура миссионера Алтайской духовной миссии, фигуры сказочных персонажей и даже снежного человека. Это очень красиво. Здесь ведь тоже можно украсить улицы скульптурами тех же шаманов или героев фольклора коренных народов Севера. Но чаще всего гости Таштагола фотографируют необыкновенную скульптурную группу «Золотая Шория». Наш городок совсем небольшой — населения всего–то около 30 тысяч или чуть меньше, но городские власти не поскупились на такой монумент. Он был отлит в Италии, а в Россию его привезли по морю. Автором стал известный мастер Даши Немдаков. Для «Золотой Шории» построили специальный курган высотой почти пять метров. Фундамент кургана — железобетонный. Монумент представляет собой девушку верхом на могучем красавце лосе. По шорским поверьям лось — защитник всех обитателей тайги и гор. Его образ защищает от злых сил и приносит счастье и благополучие. Чаша в руках девушки символизирует местное гостеприимство и радушие. И, кстати, категорически запрещено прикасаться и тем более висеть на рогах скульптуры! И жители очень берегут свои памятники, чего так не хватает Норильску. — А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска? — Даже не знаю, как и ответить на этот вопрос. А что нужно?!

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск полюбил их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы пробуем понять с очередным героем.— Когда учился в институте — в 2012 году нам предложили поехать на практику в Заполярье. Мы с ребятами согласились, потому что было интересно на Севере побывать, да и деньги хорошие предлагали. Работали мы в шахтопроходческом управлении № 2 «Заполярной строительной компании» учениками проходчиков. И хотя тяжеловато приходилось, всё–таки труд физический, но зато было очень интересно. Жили весёлой, дружной командой на Вальке: днём работали, а вечерами — экскурсии, КВН, спортивные состязания. Так что впечатления остались самые благоприятные.Если честно, я горным инженером и не думал становиться, в школе мечтал быть хирургом, но в старших классах как–то не подружился с химией, пришлось менять направление.Родом я из Таштагола, есть такой моногородок в Кемеровской области. Наше градообразующее предприятие — Таштагольский рудник, где добывают железную руду. Между прочим, в переводе с шорского «Таштагол» означает «камень на ладони», и главный наш городской символ — очень красивая скульптура с таким же названием, или по–другому — «Каменный лог». Поэтому выбор профессии в общем–то был закономерным: не получилось с медициной — пошёл в горняки. И ни сколько об этом не жалею. Правильный выбор сделал.— Сразу после окончания института меня забрали в армию, служил в разведроте в Южной Осетии, в Цхинвале. После дембеля, естественно, вернулся в родной город, огляделся, а работать особенно–то негде. Единственное градообразующее предприятие, где все места заняты. Поэтому написал в Норильск, и мне пришёл вызов с рудника «Октябрьский».— Да плохо, никто не хотел, чтобы я так далеко уезжал, тем более в Заполярье, но решение было принято, альтернативы ему не оказалось, и осенью 2014 года я отправился в Норильск. Обещал родным, что через три года вернусь, но вот прирос к месту и пока никуда не собираюсь — здесь всё только начинается.— Ну какие... Норильск осенью не самое лучшее место на свете: холодно, промозгло. Но всё компенсировалось тёплым приёмом. На самом деле здесь, в Заполярном филиале, молодых специалистов встречают как самых дорогих гостей. Приезжим предоставляют жильё, это Дом молодых специалистов, где есть всё необходимое — от ложки с вилкой до подушки с одеялом.— Конечно, я же теперь женатый человек и молодой отец. Моя жена — коренная норильчанка, работает у нас на руднике, вернее работала, сейчас с дочкой дома, нашей малышке всего 2,5 месяца.Живём мы теперь в Талнахе, купили квартиру, так проще до работы добираться, да и воздух там чище, как–то больше материком веет. Я всё–таки ещё скучаю по родным местам, у нас город окружён кедрачом, озёрами, сопки там красивые, такой, знаете, заповедный край. А здесь, как ни крути, промышленная зона, хотя в Талнахе это не так ощущается.— Замечательно! Взрывник — одна из самых интересных горных специальностей, но и, пожалуй, одна из самых сложных и ответственных. А «Октябрьский» не просто самый крупный рудник «Норникеля» по добыче богатой, медистой и вкраплённой руд, но ещё и очень современный — он является площадкой для обкатывания новейших IT–технологий. Подключение Wi–Fi в горных выработках позволяет оперативно реагировать на любые отклонения при добыче руды. В рамках проекта «Автоматизированная система управления горными работами» всё оборудовано датчиками, показывающими в автоматическом режиме, из какой камеры была взята руда, в какой рудоспуск перемещена, где находятся ПДМ и шахтные самосвалы, а теперь очередь дошла и до буровых установок. Горные мастера в шахте с помощью планшета контролируют безопасность, качество, объёмы выполнения работ.Конечно, начинал я, как и все, — учеником горнорабочего очистного забоя. Это хороший практический опыт, хотя мне сразу хотелось попасть на взрывной участок. К тому же, когда постепенно проходишь все ступеньки карьерной лестницы, потом легче справляться на руководящей должности.Работа у нас сложная, знаете, есть такая расхожая фраза «Людям в шахте не игрушки», это про нас, особенно про взрывников, где каждый шаг должен быть чётко выверен. Главное в работе взрывника — безопасность, собственная и своих товарищей. Сегодня у меня в подчинении 130 человек: взрывники, горнорабочие и раздатчики взрывных материалов, и за каждого я несу персональную ответственность, контролирую весь комплекс буровзрывных работ.— Талнахцем — уже могу, всё–таки теперь здесь мой дом, работа, друзья. Так что я ощущаю себя местным — северянином.— От общения с родными: уже не забежишь на минутку к родителям, не встретишься в выходные с друзьями, приходится всё откладывать на отпуск. Расстояние между нами и нашими близкими напрягает, но потихоньку привыкаю. А так, собственно говоря, здесь тоже интересная жизнь, и интернет неплохой, поэтому сказать, что в чём–то себе отказываем, нельзя.Когда дочка родилась, к нам в гости приезжала моя мама, в принципе, ей понравилось у нас, по–моему, она даже перестала переживать, что мы так далеко от них живём.— Пожалуй, смотровая площадка, особенно оттуда красивый вид вечером, когда внизу светятся огни города. На мой взгляд, Норильску очень не хватает малых архитектурных форм, скульптур каких–то зверушек, сказочных героев. Если памятники и есть, то они невыразительные. Я просто сравниваю со своим родным городом.Таштагол, например, примечателен своими уличными скульптурами. Так как наш город горняцкий, то, конечно, есть у нас и горняк, добывающий руду. А ещё имеются скульптура миссионера Алтайской духовной миссии, фигуры сказочных персонажей и даже снежного человека. Это очень красиво. Здесь ведь тоже можно украсить улицы скульптурами тех же шаманов или героев фольклора коренных народов Севера.Но чаще всего гости Таштагола фотографируют необыкновенную скульптурную группу «Золотая Шория». Наш городок совсем небольшой — населения всего–то около 30 тысяч или чуть меньше, но городские власти не поскупились на такой монумент. Он был отлит в Италии, а в Россию его привезли по морю. Автором стал известный мастер Даши Немдаков. Для «Золотой Шории» построили специальный курган высотой почти пять метров. Фундамент кургана — железобетонный. Монумент представляет собой девушку верхом на могучем красавце лосе. По шорским поверьям лось — защитник всех обитателей тайги и гор. Его образ защищает от злых сил и приносит счастье и благополучие. Чаша в руках девушки символизирует местное гостеприимство и радушие. И, кстати, категорически запрещено прикасаться и тем более висеть на рогах скульптуры! И жители очень берегут свои памятники, чего так не хватает Норильску.— Даже не знаю, как и ответить на этот вопрос. А что нужно?!

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