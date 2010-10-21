Есть в году такой день, когда всё–всё — для детей, о детях и вместе с детьми. Когда в городе — карнавал, на улицах — праздник, повсюду сказочные герои, весёлые забавы и звонкий смех. Этот день — 1 июня.
Традиционно в День защиты детей Норильск радует своих маленьких жителей большой праздничной программой. Музеи распахивают свои двери для того, чтобы юные исследователи и краеведы сделали новые открытия; кинотеатры показывают любимые мультики; культурные и образовательные центры устраивают различные конкурсы и мастер–классы, а библиотеки приглашают почитать самые добрые и интересные книги. И все без исключения хотят в этот день играть — и дети, и взрослые. С машинками, мячами, мультяшными героями, друг с другом. Играть в салки, догонялки и даже в театр.
Театру в этом году посвящены многие события, в том числе и Чудо–Чадо–карнавал! Костюмированное шествие пройдёт по главной улице города — от Комсомольской площади до Театральной — и наверняка станет самым красочным, зрелищным и запоминающимся событием дня. В нём примут участие около полутора тысяч норильчан от мала до велика.
В Талнахе и Кайеркане детвора соберётся на площади Горняков и в КДЦ «Юбилейный», чтобы дружно соревноваться, рисовать, танцевать и просто радоваться. Искренне удивляться, заливисто смеяться и быть счастливыми. Всегда. А мы, взрослые, сделаем для этого всё!
Напомним, Норильск — победитель Всероссийского ежегодного конкурса «Город — территория детства», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми.
В прошлом году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более.
В этом году мы снова участвуем в конкурсе, запланировано 250 мероприятий, большинство из них проводятся с мая по октябрь. В их организации примут участие 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.
1 июня — Международный день защиты детей
Дорогие юные норильчане, примите самые тёплые и искренние поздравления
с Международным днём защиты детей!
|Вы — самое дорогое и ценное в нашей жизни. Именно благодаря детям мы, взрослые, совершаем добрые дела, стараемся сделать мир красивее и ярче. Вы во многом лучше и мудрее нас в своей искренности и абсолютно ином взгляде на повседневность, в желании улучшить жизнь вокруг, приблизить её к идеалу. И мы всегда стараемся к вам прислушиваться.Сегодняшний праздник — напоминание взрослым о том, что каждый ребёнок на планете должен жить в любви и уюте, быть защищённым от жестокости, иметь возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом и стать достойным гражданином своей страны. Но самое главное — каждый ребёнок должен расти счастливым. И это наша главная задача и жизненная цель.Подрастающее поколение Норильска, будь всегда тем самым локомотивом, который ведёт наш заполярный город в светлое будущее! Пусть первый день календарного лета будет ознаменован новыми яркими событиями, солнечным настроением, добром и любовью близких!
Ринат Ахметчин
,
глава города Норильска
Александр Пестряков
,
председатель Норильского городского
Совета депутатов
АФИША
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей
31 мая Музей НорильскаЛенинский пр., 14
|Карнавал и все-все-все
• 18.00 — Открытие выставки «Страна Гайдарика» из фондов Государственного музея политической истории (СПб).
1 июня Музей НорильскаЛенинский пр., 14
|На улице – праздник
• 11.00–19.00 — День открытых дверей.Художественная галереяул. Талнахская, 78
• 11.00–19.00 — День открытых дверей.пл. Комсомольская – Ленинский проспект – пл. Театральная
• 14.00 — Чудо–Чадо–карнавал «В городе — Театр!»Кинотеатр «Родина»Ленинский пр., 7
• 14.00 — Кинопрограмма для всех желающих.Детская библиотека им. Саши ПетряеваЛенинский пр., 20а
• 14.00 — Праздник «День непослушания», мастер–класс «Сказочная маска», клуб выходного дня «Хочу все знать».
• 15.00 — Библиотечная акция «Время громких чтений» (М. Деруйе «Мама всегда рядом»).Социально–образовательный центрул. Мира, 3
• 16.00 — Праздничная программа «Детство. Дружба. Доброта».
Талнах, площадь Горняков
• 15.00 — Праздничная программа «Мир начинается с детства» (детская развлекательная программа, игры нашего двора, весёлые эстафеты, аквагрим, фотосалон, конкурс рисунков на асфальте).
• 16.00–17.00 — Автобусные экскурсии по Талнаху (отправление от Талнахского территориального управления).Талнахский филиал музеяул. Енисейская, 8а
• 13.00–18.00 — День открытых дверей.КДЦ «Юбилейный»ул. Шахтёрская, 14
• 13.00 — Праздничная игровая программа (проводит Дом детского творчества).
• 14.00 — Мультпрограмма (социальный кинопоказ).Молодёжный центр Кайерканаул. Школьная, 10
• 11.00 — Путешествие по стране Малышандии для детей от 1 года до 5 лет (музыкальные развлечения, подвижные игры, творческая мастерская, рисование песком и многое другое).
2 июняМолодёжный центр Кайерканаул. Школьная, 10
|Растите здоровыми и счастливыми!
• 15.00 — Праздник «Пробежаться по радуге» (конкурсная развлекательная программа, игровые площадки, выставки–продажи, мастер–классы, фотозона, сенсорная комната, шоу мыльных пузырей). Ксения ПироговаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда