[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Детский мир

Есть в году такой день, когда всё–всё — для детей, о детях и вместе с детьми. Когда в городе — карнавал, на улицах — праздник, повсюду сказочные герои, весёлые забавы и звонкий смех. Этот день — 1 июня.

Традиционно в День защиты детей Норильск радует своих маленьких жителей большой праздничной программой. Музеи распахивают свои двери для того, чтобы юные исследователи и краеведы сделали новые открытия; кинотеатры показывают любимые мультики; культурные и образовательные центры устраивают различные конкурсы и мастер–классы, а библиотеки приглашают почитать самые добрые и интересные книги. И все без исключения хотят в этот день играть — и дети, и взрослые. С машинками, мячами, мультяшными героями, друг с другом. Играть в салки, догонялки и даже в театр. Театру в этом году посвящены многие события, в том числе и Чудо–Чадо–карнавал! Костюмированное шествие пройдёт по главной улице города — от Комсомольской площади до Театральной — и наверняка станет самым красочным, зрелищным и запоминающимся событием дня. В нём примут участие около полутора тысяч норильчан от мала до велика. В Талнахе и Кайеркане детвора соберётся на площади Горняков и в КДЦ «Юбилейный», чтобы дружно соревноваться, рисовать, танцевать и просто радоваться. Искренне удивляться, заливисто смеяться и быть счастливыми. Всегда. А мы, взрослые, сделаем для этого всё! Напомним, Норильск — победитель Всероссийского ежегодного конкурса «Город — территория детства», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми. В прошлом году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более. В этом году мы снова участвуем в конкурсе, запланировано 250 мероприятий, большинство из них проводятся с мая по октябрь. В их организации примут участие 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.

1 июня — Международный день защиты детей с Международным днём защиты детей! Дорогие юные норильчане, примите самые тёплые и искренние поздравленияс Международным днём защиты детей! Вы — самое дорогое и ценное в нашей жизни. Именно благодаря детям мы, взрослые, совершаем добрые дела, стараемся сделать мир красивее и ярче. Вы во многом лучше и мудрее нас в своей искренности и абсолютно ином взгляде на повседневность, в желании улучшить жизнь вокруг, приблизить её к идеалу. И мы всегда стараемся к вам прислушиваться. Сегодняшний праздник — напоминание взрослым о том, что каждый ребёнок на планете должен жить в любви и уюте, быть защищённым от жестокости, иметь возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом и стать достойным гражданином своей страны. Но самое главное — каждый ребёнок должен расти счастливым. И это наша главная задача и жизненная цель. Подрастающее поколение Норильска, будь всегда тем самым локомотивом, который ведёт наш заполярный город в светлое будущее! Пусть первый день календарного лета будет ознаменован новыми яркими событиями, солнечным настроением, добром и любовью близких! Ринат Ахметчин, глава города Норильска глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов председатель Норильского городскогоСовета депутатов мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей АФИШАмероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей Карнавал и все-все-все 31 мая Музей Норильска Ленинский пр., 14 • 18.00 — Открытие выставки «Страна Гайдарика» из фондов Государственного музея политической истории (СПб).

На улице – праздник 1 июня Музей Норильска Ленинский пр., 14 • 11.00–19.00 — День открытых дверей. Художественная галерея ул. Талнахская, 78 • 11.00–19.00 — День открытых дверей. пл. Комсомольская – Ленинский проспект – пл. Театральная • 14.00 — Чудо–Чадо–карнавал «В городе — Театр!» Кинотеатр «Родина» Ленинский пр., 7 • 14.00 — Кинопрограмма для всех желающих. Детская библиотека им. Саши Петряева Ленинский пр., 20а • 14.00 — Праздник «День непослушания», мастер–класс «Сказочная маска», клуб выходного дня «Хочу все знать». • 15.00 — Библиотечная акция «Время громких чтений» (М. Деруйе «Мама всегда рядом»). Социально–образовательный центр ул. Мира, 3 • 16.00 — Праздничная программа «Детство. Дружба. Доброта». Талнах, площадь Горняков • 15.00 — Праздничная программа «Мир начинается с детства» (детская развлекательная программа, игры нашего двора, весёлые эстафеты, аквагрим, фотосалон, конкурс рисунков на асфальте). • 16.00–17.00 — Автобусные экскурсии по Талнаху (отправление от Талнахского территориального управления). Талнахский филиал музея ул. Енисейская, 8а • 13.00–18.00 — День открытых дверей. КДЦ «Юбилейный» ул. Шахтёрская, 14 • 13.00 — Праздничная игровая программа (проводит Дом детского творчества). • 14.00 — Мультпрограмма (социальный кинопоказ). Молодёжный центр Кайеркана ул. Школьная, 10 • 11.00 — Путешествие по стране Малышандии для детей от 1 года до 5 лет (музыкальные развлечения, подвижные игры, творческая мастерская, рисование песком и многое другое). Растите здоровыми и счастливыми! 2 июня Молодёжный центр Кайеркана ул. Школьная, 10 • 15.00 — Праздник «Пробежаться по радуге» (конкурсная развлекательная программа, игровые площадки, выставки–продажи, мастер–классы, фотозона, сенсорная комната, шоу мыльных пузырей).

Ксения Пирогова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Традиционно в День защиты детей Норильск радует своих маленьких жителей большой праздничной программой. Музеи распахивают свои двери для того, чтобы юные исследователи и краеведы сделали новые открытия; кинотеатры показывают любимые мультики; культурные и образовательные центры устраивают различные конкурсы и мастер–классы, а библиотеки приглашают почитать самые добрые и интересные книги. И все без исключения хотят в этот день играть — и дети, и взрослые. С машинками, мячами, мультяшными героями, друг с другом. Играть в салки, догонялки и даже в театр.Театру в этом году посвящены многие события, в том числе и Чудо–Чадо–карнавал! Костюмированное шествие пройдёт по главной улице города — от Комсомольской площади до Театральной — и наверняка станет самым красочным, зрелищным и запоминающимся событием дня. В нём примут участие около полутора тысяч норильчан от мала до велика.В Талнахе и Кайеркане детвора соберётся на площади Горняков и в КДЦ «Юбилейный», чтобы дружно соревноваться, рисовать, танцевать и просто радоваться. Искренне удивляться, заливисто смеяться и быть счастливыми. Всегда. А мы, взрослые, сделаем для этого всё!Напомним, Норильск — победитель Всероссийского ежегодного конкурса «Город — территория детства», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми.В прошлом году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более.В этом году мы снова участвуем в конкурсе, запланировано 250 мероприятий, большинство из них проводятся с мая по октябрь. В их организации примут участие 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.• 18.00 — Открытие выставки «Страна Гайдарика» из фондов Государственного музея политической истории (СПб).• 11.00–19.00 — День открытых дверей.• 11.00–19.00 — День открытых дверей.• 14.00 — Чудо–Чадо–карнавал «В городе — Театр!»• 14.00 — Кинопрограмма для всех желающих.• 14.00 — Праздник «День непослушания», мастер–класс «Сказочная маска», клуб выходного дня «Хочу все знать».• 15.00 — Библиотечная акция «Время громких чтений» (М. Деруйе «Мама всегда рядом»).• 16.00 — Праздничная программа «Детство. Дружба. Доброта».Талнах, площадь Горняков• 15.00 — Праздничная программа «Мир начинается с детства» (детская развлекательная программа, игры нашего двора, весёлые эстафеты, аквагрим, фотосалон, конкурс рисунков на асфальте).• 16.00–17.00 — Автобусные экскурсии по Талнаху (отправление от Талнахского территориального управления).• 13.00–18.00 — День открытых дверей.• 13.00 — Праздничная игровая программа (проводит Дом детского творчества).• 14.00 — Мультпрограмма (социальный кинопоказ).• 11.00 — Путешествие по стране Малышандии для детей от 1 года до 5 лет (музыкальные развлечения, подвижные игры, творческая мастерская, рисование песком и многое другое).• 15.00 — Праздник «Пробежаться по радуге» (конкурсная развлекательная программа, игровые площадки, выставки–продажи, мастер–классы, фотозона, сенсорная комната, шоу мыльных пузырей).

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