[Индекс номера 78 (31.05.2019)]

Детский мир

Есть в году такой день, когда всё–всё — для детей, о детях и вместе с детьми. Когда в городе — карнавал, на улицах — праздник, повсюду сказочные герои, весёлые забавы и звонкий смех. Этот день — 1 июня.
Традиционно в День защиты детей Норильск радует своих маленьких жителей большой праздничной программой. Музеи распахивают свои двери для того, чтобы юные исследователи и краеведы сделали новые открытия; кинотеатры показывают любимые мультики; культурные и образовательные центры устраивают различные конкурсы и мастер–классы, а библиотеки приглашают почитать самые добрые и интересные книги. И все без исключения хотят в этот день играть — и дети, и взрослые. С машинками, мячами, мультяшными героями, друг с другом. Играть в салки, догонялки и даже в театр.
Театру в этом году посвящены многие события, в том числе и Чудо–Чадо–карнавал! Костюмированное шествие пройдёт по главной улице города — от Комсомольской площади до Театральной — и наверняка станет самым красочным, зрелищным и запоминающимся событием дня. В нём примут участие около полутора тысяч норильчан от мала до велика.
В Талнахе и Кайеркане детвора соберётся на площади Горняков и в КДЦ «Юбилейный», чтобы дружно соревноваться, рисовать, танцевать и просто радоваться. Искренне удивляться, заливисто смеяться и быть счастливыми. Всегда. А мы, взрослые, сделаем для этого всё!
Напомним, Норильск — победитель Всероссийского ежегодного конкурса «Город — территория детства», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов РФ, при поддержке Министерства труда и социальной защиты страны. Он в первую очередь направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку семей с детьми.
В прошлом году в этой масштабной социальной акции участвовало 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Федерации. Норильск стал лидером среди городов с населением 100 тысяч человек и более.
В этом году мы снова участвуем в конкурсе, запланировано 250 мероприятий, большинство из них проводятся с мая по октябрь. В их организации примут участие 38 учреждений, работающих с детьми и для детей.

1 июня — Международный день защиты детей
Дорогие юные норильчане, примите самые тёплые и искренние поздравления
с Международным днём защиты детей!
Вы — самое дорогое и ценное в нашей жизни. Именно благодаря детям мы, взрослые, совершаем добрые дела, стараемся сделать мир красивее и ярче. Вы во многом лучше и мудрее нас в своей искренности и абсолютно ином взгляде на повседневность, в желании улучшить жизнь вокруг, приблизить её к идеалу. И мы всегда стараемся к вам прислушиваться.
Сегодняшний праздник — напоминание взрослым о том, что каждый ребёнок на планете должен жить в любви и уюте, быть защищённым от жестокости, иметь возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом и стать достойным гражданином своей страны. Но самое главное — каждый ребёнок должен расти счастливым. И это наша главная задача и жизненная цель.
Подрастающее поколение Норильска, будь всегда тем самым локомотивом, который ведёт наш заполярный город в светлое будущее! Пусть первый день календарного лета будет ознаменован новыми яркими событиями, солнечным настроением, добром и любовью близких!
Ринат Ахметчин,
глава города Норильска
Александр Пестряков,
председатель Норильского городского
Совета депутатов
АФИША
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей
Карнавал и все-все-все
31 мая
Музей Норильска
Ленинский пр., 14
• 18.00 — Открытие выставки «Страна Гайдарика» из фондов Государственного музея политической истории (СПб).

На улице – праздник
1 июня
Музей Норильска
Ленинский пр., 14
• 11.00–19.00 — День открытых дверей.
Художественная галерея
ул. Талнахская, 78
• 11.00–19.00 — День открытых дверей.
пл. Комсомольская – Ленинский проспект – пл. Театральная
• 14.00 — Чудо–Чадо–карнавал «В городе — Театр!»
Кинотеатр «Родина»
Ленинский пр., 7
• 14.00 — Кинопрограмма для всех желающих.
Детская библиотека им. Саши Петряева
Ленинский пр., 20а
• 14.00 — Праздник «День непослушания», мастер–класс «Сказочная маска», клуб выходного дня «Хочу все знать».
• 15.00 — Библиотечная акция «Время громких чтений» (М. Деруйе «Мама всегда рядом»).
Социально–образовательный центр
ул. Мира, 3
• 16.00 — Праздничная программа «Детство. Дружба. Доброта».
Талнах, площадь Горняков
• 15.00 — Праздничная программа «Мир начинается с детства» (детская развлекательная программа, игры нашего двора, весёлые эстафеты, аквагрим, фотосалон, конкурс рисунков на асфальте).
• 16.00–17.00 — Автобусные экскурсии по Талнаху (отправление от Талнахского территориального управления).
Талнахский филиал музея
ул. Енисейская, 8а
• 13.00–18.00 — День открытых дверей.
КДЦ «Юбилейный»
ул. Шахтёрская, 14
• 13.00 — Праздничная игровая программа (проводит Дом детского творчества).
• 14.00 — Мультпрограмма (социальный кинопоказ).
Молодёжный центр Кайеркана
ул. Школьная, 10
• 11.00 — Путешествие по стране Малышандии для детей от 1 года до 5 лет (музыкальные развлечения, подвижные игры, творческая мастерская, рисование песком и многое другое).
Растите здоровыми и счастливыми!
2 июня
Молодёжный центр Кайеркана
ул. Школьная, 10
• 15.00 — Праздник «Пробежаться по радуге» (конкурсная развлекательная программа, игровые площадки, выставки–продажи, мастер–классы, фотозона, сенсорная комната, шоу мыльных пузырей).

Ксения Пирогова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
 
Есть в году такой день, когда всё–всё — для детей, о детях и вместе с детьми. Когда в городе — карнавал, на улицах — праздник, повсюду сказочные герои, весёлые забавы и звонкий смех. Этот день — 1 июня.

Благотворительность 
Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.

Таймыр- наш общий дом 
Завтра начинается лето, но для норильчан — лишь на календаре. Мы все ждём ледоход, после которого настанут тёплые солнечные деньки. И чтобы растопить лёд, готовы танцевать. Поэтому 2 июня отправимся на Набережную площадь Дудинки.

Крупным планом 
О том, насколько оперативно специальные службы Заполярного филиала «Норникеля» реагируют на наступление неблагоприятных метеоусловий, как режим ограничения мощности влияет на выполнение производственных планов, о работе передвижных экологических лабораторий и противопаводковых мероприятиях «Заполярной Правде» рассказали представители ЗФ и метеорологи.

Промплощадка 
Все производственные объекты компаний газового комплекса «Норникеля» стопроцентно готовы к паводку. Поставка и транспортировка газа по заявкам потребителей выполняются в полном объёме.

Спортивный интерес 
«Норникель» получил награду за достойный вклад в проведение Всемирной зимней Универсиады. Компания стала лауреатом престижной ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

Наши традиции 
До 1 июня остался один день! В этом году норильский карнавал в честь Международного дня защиты детей носит название «В городе — Театр!». Праздник пройдёт у нас в пятый раз. К костюмированному шествию может присоединиться каждый желающий.

Больной вопрос 
31 мая отмечается Всемирный день без табака. Его ещё называют днём отказа от курения. И появился он в календаре неспроста. По статистике во всём мире ежегодно от последствий этой вредной привычки умирают около 7 миллионов человек. Но люди продолжают убивать себя. В России, например, курят 30–40% населения. Есть ли шанс победить эту пагубную зависимость?

Новости:
 31 мая 2019 
17:42 В России могут снова вернуться к сезонному переводу часов.
17:35 Сегодня в Красноярском крае ЕГЭ по истории и химии пишут более 4,5 тысячи человек.
17:30 Головокружительные сальто, невероятные прыжки через препятствия, отличная физическая форма и восторг подростков - это всё о паркуре.
16:59 Наркоделец и взяточник в Норильске пойдёт под суд.
16:05 Новогодние каникулы 2020 года в России будут короче, чем в предыдущие годы.
14:58 Изменились условия приёма в вузы Красноярского края на целевое обучение.
14:12 Сегодня кромка льда на Енисее сравнялась с прошлогодними показателями: лёд стоит на уровне Игарки.
14:10 Краевая прокуратура не довольна приговорами мировых судей.
09:47 Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.
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