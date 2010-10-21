Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.
В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами выступают администрация города, управление благотворительных программ «Норникеля», Агентство развития Норильска и общественные организации. Забег стартует 13 июля.
Средства, собранные в ходе регистрации участников будут направлены на лечение и реабилитацию четырёх юных норильчан. Шестилетний Владислав Лисицын — аутист, и при помощи курсов реабилитации, увы, дорогостоящих, он маленькими шажочками движется к тому, чтобы успешнее взаимодействовать с миром. Нелли Крейс восемь лет, у неё диагноз ДЦП, но это не помешало ей окончить первый класс. Сейчас все силы девочки и её родителей направлены на то, чтобы Нелли в будущем могла свободно передвигаться. Алану Габараеву всего три года, у него тяжёлое генетическое заболевание. Ему необходим аппарат искусственного дыхания. Алине Орловой 16 лет, она уже третий год является благополучателем фонда «Территория добра». У девушки липома позвоночника и проблемы с опорно–двигательным аппаратом, она с большим трудом ходит, но курсы реабилитации подарили ей надежду на улучшение.
Регистрация участников благотворительного забега начнется завтра в 14.00 на Театральной площади, куда прибудут праздничные колонны Чудо–Чадо–карнавала. Две стойки будут работать до 16 часов. Также регистрацию можно пройти на сайте фонда «Территория добра www.t–dobra.ru
, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!», и на электронной площадке https://t– dobra.timepad.ru/event/937332
.Минимальный размер взноса — 200 рублей, однако если у вас есть возможность внести большую сумму, то нужные средства будут собраны быстрее.
Заявки от команд принимаются в офисе «Территории добра», на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Здесь же участники получат стартовые пакеты — бандану, наклейку и значок. Телефон для справок 46– 53–33, с 12.00 до 18.00.
Плакаты с информацией о забеге будут размещены на автобусах и специальных досках для объявлений на остановках. На каждом плакате в углу находится QR– код: наведя на него мобильный телефон, тоже можно пройти регистрацию.
– В 2016 году, когда задумывался этот проект, мы ожидали, что его поддержит около тысячи норильчан, но их оказалось около полутора тысяч. В 2017–м участников стало уже 2854, а в 2018–м — 3300, — говорит Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике. — Кто–то бежал сам, кто–то предпочёл остаться болельщиком, но чувствовалось, что мы радеем за общее дело. Я приглашаю горожан к активному участию и уверена, что нас станет ещё больше. Кстати, в соцсетях запущен челлендж «Я бегу», и вы можете передавать эстафету своим друзьям, знакомым и коллегам.
Ирина Субочева, начальник управления культуры города, убеждена, что возможностей для добрых дел масса, главное — желание:
– Сейчас в забеге появились новшества. Например, перед стартом вам предложат разогрев в ритме зумбы. Кроме того, в этом году дистанцию можно пройти с палками для скандинавской ходьбы — этот популярный вид физической активности вы освоите на мастер–классе.
Участники смогут сделать фото на память на фоне фирменного баннера в фотозоне, организованной Агентством развития Норильска. Поддерживают акцию и «Больничные клоуны», которые умеют создавать нужное настроение. На финише для атлетов и всех горожан выступит одна из норильских рок–групп.
– Суть проекта не только в том, чтобы собрать деньги для нуждающихся, — говорит Наталья Солодовник, председатель фонда «Территория добра». — Он о том, как самому можно научиться помогать другим, учить этому своих детей, а главное — делать добрые дела с пользой для собственного здоровья.
А ведь всё началось с акции для корпоративных волонтёров в рамках программы «Комбинат добра», напомнила Светлана Семенкова, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля»:
– Но оказалось, что проект интересен многим горожанам, которые с радостью откликнулись на призыв и круг которых продолжает расширяться.
Ещё до начала официальной регистрации её уже прошли 30 человек.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда