[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Таймыр- наш общий дом

Вместе с нами тает лёд

Завтра начинается лето, но для норильчан — лишь на календаре. Мы все ждём ледоход, после которого настанут тёплые солнечные деньки. И чтобы растопить лёд, готовы танцевать. Поэтому 2 июня отправимся на Набережную площадь Дудинки.

Здесь пройдёт праздник ожидания ледохода и встречи лета — фестиваль «Танцующий лёд», организованный администрацией Таймыра и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля». В 12 часов состоится официальное открытие фестиваля, после этого представители пяти северных этносов, проживающих на Таймыре, проведут традиционный обряд кормления огня и воды. Эти ритуалы обязательны для коренных народов: нужно задобрить духов и уважить природу. После начнётся основная программа фестиваля. В течение дня, до 17 часов, хореографические коллективы Норильска и Дудинки своими зажигательными танцами будут растапливать лёд. Попробовать потанцевать сможет каждый пришедший: простые и доступные мастер–классы пройдут прямо на площади. На фестивале предусмотрены и другие площадки. Как рассказали в АРН, ступени Таймырского краеведческого музея превратятся в территорию увлекательных детских забав. Юных гостей ждёт занимательная викторина в «Купеческой лавке», к которой подадут чай из самовара и угощения. А ещё — шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, мастер–класс по изготовлению кукол и росписи камней, аквагрим, чтение стихов и танцевальный конкурс. Нижняя объездная дорога на один день станет Арктическим Арбатом. Уличные музыканты, художники, выставки картин и Библиотечный дворик воссоздадут атмосферу шумной, столичной улицы. Здесь же, на Арбате, можно зарегистрироваться для участия в молодёжном квесте, который стартует в 13 часов. «Обеденная терраса» с уютными столиками, видом на Енисей и вкусной едой поможет восполнить силы после динамичных танцев. Рядом с продовольственными рядами разместится сувенирная лавка с уникальными украшениями и предметами декора ручной работы. Сохранить в памяти «Танцующий лёд» позволят снимки, сделанные в специально подготовленных фотозонах. Лучшие кадры, отмеченные специальными хэштегами, смогут побороться за призы фотоконкурса, который будет объявлен 2 июня. Завершится фестиваль дискотекой. Танцевать на берегу Енисея будут под музыку рок–банды ZIPPERS.

Подготовил Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Здесь пройдёт праздник ожидания ледохода и встречи лета — фестиваль «Танцующий лёд», организованный администрацией Таймыра и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля».В 12 часов состоится официальное открытие фестиваля, после этого представители пяти северных этносов, проживающих на Таймыре, проведут традиционный обряд кормления огня и воды. Эти ритуалы обязательны для коренных народов: нужно задобрить духов и уважить природу. После начнётся основная программа фестиваля.В течение дня, до 17 часов, хореографические коллективы Норильска и Дудинки своими зажигательными танцами будут растапливать лёд. Попробовать потанцевать сможет каждый пришедший: простые и доступные мастер–классы пройдут прямо на площади.На фестивале предусмотрены и другие площадки. Как рассказали в АРН, ступени Таймырского краеведческого музея превратятся в территорию увлекательных детских забав. Юных гостей ждёт занимательная викторина в «Купеческой лавке», к которой подадут чай из самовара и угощения. А ещё — шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, мастер–класс по изготовлению кукол и росписи камней, аквагрим, чтение стихов и танцевальный конкурс. Нижняя объездная дорога на один день станет Арктическим Арбатом. Уличные музыканты, художники, выставки картин и Библиотечный дворик воссоздадут атмосферу шумной, столичной улицы. Здесь же, на Арбате, можно зарегистрироваться для участия в молодёжном квесте, который стартует в 13 часов.«Обеденная терраса» с уютными столиками, видом на Енисей и вкусной едой поможет восполнить силы после динамичных танцев. Рядом с продовольственными рядами разместится сувенирная лавка с уникальными украшениями и предметами декора ручной работы.Сохранить в памяти «Танцующий лёд» позволят снимки, сделанные в специально подготовленных фотозонах. Лучшие кадры, отмеченные специальными хэштегами, смогут побороться за призы фотоконкурса, который будет объявлен 2 июня.Завершится фестиваль дискотекой. Танцевать на берегу Енисея будут под музыку рок–банды ZIPPERS.

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