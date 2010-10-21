[Индекс номера 78 (31.05.2019)]

 Таймыр- наш общий дом 
Вместе с нами тает лёд

Завтра начинается лето, но для норильчан — лишь на календаре. Мы все ждём ледоход, после которого настанут тёплые солнечные деньки. И чтобы растопить лёд, готовы танцевать. Поэтому 2 июня отправимся на Набережную площадь Дудинки.
Здесь пройдёт праздник ожидания ледохода и встречи лета — фестиваль «Танцующий лёд», организованный администрацией Таймыра и Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля».
В 12 часов состоится официальное открытие фестиваля, после этого представители пяти северных этносов, проживающих на Таймыре, проведут традиционный обряд кормления огня и воды. Эти ритуалы обязательны для коренных народов: нужно задобрить духов и уважить природу. После начнётся основная программа фестиваля.
В течение дня, до 17 часов, хореографические коллективы Норильска и Дудинки своими зажигательными танцами будут растапливать лёд. Попробовать потанцевать сможет каждый пришедший: простые и доступные мастер–классы пройдут прямо на площади.
На фестивале предусмотрены и другие площадки. Как рассказали в АРН, ступени Таймырского краеведческого музея превратятся в территорию увлекательных детских забав. Юных гостей ждёт занимательная викторина в «Купеческой лавке», к которой подадут чай из самовара и угощения. А ещё — шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, мастер–класс по изготовлению кукол и росписи камней, аквагрим, чтение стихов и танцевальный конкурс. Нижняя объездная дорога на один день станет Арктическим Арбатом. Уличные музыканты, художники, выставки картин и Библиотечный дворик воссоздадут атмосферу шумной, столичной улицы. Здесь же, на Арбате, можно зарегистрироваться для участия в молодёжном квесте, который стартует в 13 часов.
«Обеденная терраса» с уютными столиками, видом на Енисей и вкусной едой поможет восполнить силы после динамичных танцев. Рядом с продовольственными рядами разместится сувенирная лавка с уникальными украшениями и предметами декора ручной работы.
Сохранить в памяти «Танцующий лёд» позволят снимки, сделанные в специально подготовленных фотозонах. Лучшие кадры, отмеченные специальными хэштегами, смогут побороться за призы фотоконкурса, который будет объявлен 2 июня.
Завершится фестиваль дискотекой. Танцевать на берегу Енисея будут под музыку рок–банды ZIPPERS.

Подготовил Николай Кондрашов
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Таймыр- наш общий дом 
Завтра начинается лето, но для норильчан — лишь на календаре. Мы все ждём ледоход, после которого настанут тёплые солнечные деньки. И чтобы растопить лёд, готовы танцевать. Поэтому 2 июня отправимся на Набережную площадь Дудинки.

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О том, насколько оперативно специальные службы Заполярного филиала «Норникеля» реагируют на наступление неблагоприятных метеоусловий, как режим ограничения мощности влияет на выполнение производственных планов, о работе передвижных экологических лабораторий и противопаводковых мероприятиях «Заполярной Правде» рассказали представители ЗФ и метеорологи.

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 31 мая 2019 
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09:47 Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.
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