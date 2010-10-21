[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Крупным планом

Условия ставит погода

О том, насколько оперативно специальные службы Заполярного филиала «Норникеля» реагируют на наступление неблагоприятных метеоусловий, как режим ограничения мощности влияет на выполнение производственных планов, о работе передвижных экологических лабораторий и противопаводковых мероприятиях «Заполярной Правде» рассказали представители ЗФ и метеорологи.

Стоп машина В весенне–летний период капризы норильской погоды доставляют особенные неприятности горожанам, так как северо–западный ветер чаще, чем когда–либо, сносит газ металлургических заводов к жилой зоне. Чтобы минимизировать воздействие выбросов, на предприятиях вводится режим ограничения мощности. Больше всего, до 80%, её снижают на медном заводе — именно его газовый шлейф периодически накрывает Норильск и окрестности. Газ с «Надежды» достигает городской черты реже. Но иногда роза ветров поворачивается так, что снижать темпы работы приходится обоим заводам. По словам Алексея Девочкина, заместителя директора ЗФ «Норникеля» — главного инженера, Заполярный филиал заблаговременно планирует производственную программу и регулярно отслеживает экологическую обстановку на территории. Передвижные экологические лаборатории работают в круглосуточном режиме. Вся информация о состоянии атмосферного воздуха оперативно передаётся в диспетчерский пункт управления ЗФ, а если концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые пределы, то и на предприятие, которое является источником выбросов. – Достоверность метеорологических прогнозов для нас очень важна, — подчеркивает Алексей Девочкин. — Металлургическая печь — сложный агрегат, и остановить его в одно мгновение невозможно. Для этого требуется как минимум два часа. Поэтому летом мы ужесточаем требования к производству и вводим дополнительные меры по снижению воздействия выбросов на окружающую среду. А так как из–за розы ветров в это время года газовый шлейф чаще опускается на город, на этот сезон мы планируем и основную часть ремонтов. Главный инженер ЗФ также отметил, что сейчас действует три режима регулировки выбросов. Эффективность первого — 15%, второго — 35% и третьего — 80%. – Плавильное производство — это автогенные режимы, при которых плавка идёт за счёт наличия серы в сырье. Резкая остановка агрегата с большим объёмом загруженного материала может привести к аварийной ситуации, — говорит Александр Леонов, директор медного завода. — Просто так его потом не запустишь. Придётся ремонтировать, расхолаживать и так далее. К тому же больше восьми часов печи стоять не могут, и поэтому мы вынуждены идти на компромиссы: одна печь работает на минимальном режиме, вторая стоит. И наоборот. Против ветра Как отмечает руководство Заполярного филиала, с закрытием никелевого завода, а также модернизацией медного и «Надежды», экологическая ситуация в Большом Норильске значительно улучшилась. Это подтверждает и статистика. – Если сравнивать с 2017 и 2018 годами, снижение выбросов составляет 14%, — говорит Галина Велюжинец, начальник управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля». — Их воздействие на жилую зону неуклонно снижается. К тому же хочу отметить, что после закрытия никелевого завода и роста мощностей НМЗ была разработана обширная программа мониторинга для Кайеркана. За два года там отобрали тысячу проб и зафиксировали лишь единичные случаи превышения ПДК. Но, к сожалению, есть ещё узкие места, отмечают в ЗФ. – Окончательно ситуация стабилизируется к 2023 году, когда будет полностью реализован «Серный проект», который уже стартовал на медном заводе, — сообщил Алексей Девочкин. Стоит отметить, что заполярная погода не спешит помогать людям справляться с последствиями неблагоприятных метеорологических условий. Постоянно подкидывает сложные задачки, которые необходимо решать быстро. – Как я уже говорил, летом нам приходится особенно трудно. Бывают ситуации, когда факелы производственных выбросов от разных источников идут в противоположных направлениях, — продолжает Алексей Девочкин. — Например, факел высоких источников идёт на юг, а низовых — на север. На здании института «Норильскпроект» у нас стоят камеры, по которым диспетчер в круглосуточном режиме отслеживает направление движения факела, и при необходимости высылает в критические точки мобильные эколаборатории для уточнения обстановки. За примером непредсказуемости погоды далеко ходить не надо, напомнила Галина Велюжинец. 16 мая частично оторванный ветром факел от медного завода завис над городом, а ветер, словно сделав свое чёрное дело, тут же прекратился. И хотя завод снизил параметры производства, облако газа не рассеивалось ещё долго. – Это и называется неблагоприятными погодными условиями. Увы, не всё зависит от возможностей предприятия, но такие ситуации, к счастью, очень редки. А бывают и приятные сюрпризы. Так, прошлым летом почти весь июнь дул южный ветер, что весьма необычно для Норильска, и медный завод мог работать, не снижая параметры без ущерба для горожан, – рассказала Галина Велюжинец. Кругом вода Что касается паводка, который ожидают в ближайшие дни, то все гидротехнические сооружения Заполярного филиала к нему готовы и приняты Ростехнадзором, отмечает руководство ЗФ. При этом паводок в Дудинке и временное прекращение работы порта не скажется на сроках и качестве поставки продукции Заполярного филиала партнёрам. Последним судном с продукцией компании, ушедшим из Дудинского порта перед ледоходом, стала «Надежда». Сейчас портовики начинают выводить краны на стоянку. В районе реки Далдыкан продолжается строительство нового водовода, гидротранспорт работает в штатном режиме. – На строительство водовода и обустройство территории потрачено 1,5 млрд рублей, — рассказал Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода. — Помимо прочего, 77 млн рублей выделено на очистку территории и гидропосев многолетних трав. На посту Говоря об экологической составляющей, стоит упомянуть о том, что у Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды тоже появилась собственная передвижная эколаборатория. Об этом на брифинге сообщила Мария Корина, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Таймырского ЦГМС. – Передвижная лаборатория — это независимый источник информации, — подчеркнула она, — который параллельно с Заполярным филиалом ведёт мониторинг состояния воздуха в Большом Норильске. Правда, в отличие от лаборатории ЗФ, которая работает круглосуточно и в том числе проводит подфакельное наблюдение за выбросами заводов, регламент работы передвижной лаборатории ЦГМС лежит в пределах 12 часов — с 6 часов утра до 18 часов вечера на строго определённых постах.

Шесть лет назад руководство «Норникеля» приняло долгосрочную производственную стратегию, предполагающую радикальную перестройку всех технологических процессов с целью повышения экологической безопасности производства.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В весенне–летний период капризы норильской погоды доставляют особенные неприятности горожанам, так как северо–западный ветер чаще, чем когда–либо, сносит газ металлургических заводов к жилой зоне. Чтобы минимизировать воздействие выбросов, на предприятиях вводится режим ограничения мощности. Больше всего, до 80%, её снижают на медном заводе — именно его газовый шлейф периодически накрывает Норильск и окрестности. Газ с «Надежды» достигает городской черты реже. Но иногда роза ветров поворачивается так, что снижать темпы работы приходится обоим заводам.По словам Алексея Девочкина, заместителя директора ЗФ «Норникеля» — главного инженера, Заполярный филиал заблаговременно планирует производственную программу и регулярно отслеживает экологическую обстановку на территории. Передвижные экологические лаборатории работают в круглосуточном режиме. Вся информация о состоянии атмосферного воздуха оперативно передаётся в диспетчерский пункт управления ЗФ, а если концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые пределы, то и на предприятие, которое является источником выбросов.– Достоверность метеорологических прогнозов для нас очень важна, — подчеркивает Алексей Девочкин. — Металлургическая печь — сложный агрегат, и остановить его в одно мгновение невозможно. Для этого требуется как минимум два часа. Поэтому летом мы ужесточаем требования к производству и вводим дополнительные меры по снижению воздействия выбросов на окружающую среду. А так как из–за розы ветров в это время года газовый шлейф чаще опускается на город, на этот сезон мы планируем и основную часть ремонтов.Главный инженер ЗФ также отметил, что сейчас действует три режима регулировки выбросов. Эффективность первого — 15%, второго — 35% и третьего — 80%.– Плавильное производство — это автогенные режимы, при которых плавка идёт за счёт наличия серы в сырье. Резкая остановка агрегата с большим объёмом загруженного материала может привести к аварийной ситуации, — говорит Александр Леонов, директор медного завода. — Просто так его потом не запустишь. Придётся ремонтировать, расхолаживать и так далее. К тому же больше восьми часов печи стоять не могут, и поэтому мы вынуждены идти на компромиссы: одна печь работает на минимальном режиме, вторая стоит. И наоборот.Как отмечает руководство Заполярного филиала, с закрытием никелевого завода, а также модернизацией медного и «Надежды», экологическая ситуация в Большом Норильске значительно улучшилась. Это подтверждает и статистика.– Если сравнивать с 2017 и 2018 годами, снижение выбросов составляет 14%, — говорит Галина Велюжинец, начальник управления промышленной экологии ЗФ «Норникеля». — Их воздействие на жилую зону неуклонно снижается. К тому же хочу отметить, что после закрытия никелевого завода и роста мощностей НМЗ была разработана обширная программа мониторинга для Кайеркана. За два года там отобрали тысячу проб и зафиксировали лишь единичные случаи превышения ПДК.Но, к сожалению, есть ещё узкие места, отмечают в ЗФ.– Окончательно ситуация стабилизируется к 2023 году, когда будет полностью реализован «Серный проект», который уже стартовал на медном заводе, — сообщил Алексей Девочкин.Стоит отметить, что заполярная погода не спешит помогать людям справляться с последствиями неблагоприятных метеорологических условий. Постоянно подкидывает сложные задачки, которые необходимо решать быстро.– Как я уже говорил, летом нам приходится особенно трудно. Бывают ситуации, когда факелы производственных выбросов от разных источников идут в противоположных направлениях, — продолжает Алексей Девочкин. — Например, факел высоких источников идёт на юг, а низовых — на север. На здании института «Норильскпроект» у нас стоят камеры, по которым диспетчер в круглосуточном режиме отслеживает направление движения факела, и при необходимости высылает в критические точки мобильные эколаборатории для уточнения обстановки.За примером непредсказуемости погоды далеко ходить не надо, напомнила Галина Велюжинец. 16 мая частично оторванный ветром факел от медного завода завис над городом, а ветер, словно сделав свое чёрное дело, тут же прекратился. И хотя завод снизил параметры производства, облако газа не рассеивалось ещё долго.– Это и называется неблагоприятными погодными условиями. Увы, не всё зависит от возможностей предприятия, но такие ситуации, к счастью, очень редки. А бывают и приятные сюрпризы. Так, прошлым летом почти весь июнь дул южный ветер, что весьма необычно для Норильска, и медный завод мог работать, не снижая параметры без ущерба для горожан, – рассказала Галина Велюжинец.Что касается паводка, который ожидают в ближайшие дни, то все гидротехнические сооружения Заполярного филиала к нему готовы и приняты Ростехнадзором, отмечает руководство ЗФ. При этом паводок в Дудинке и временное прекращение работы порта не скажется на сроках и качестве поставки продукции Заполярного филиала партнёрам. Последним судном с продукцией компании, ушедшим из Дудинского порта перед ледоходом, стала «Надежда». Сейчас портовики начинают выводить краны на стоянку.В районе реки Далдыкан продолжается строительство нового водовода, гидротранспорт работает в штатном режиме.– На строительство водовода и обустройство территории потрачено 1,5 млрд рублей, — рассказал Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода. — Помимо прочего, 77 млн рублей выделено на очистку территории и гидропосев многолетних трав.Говоря об экологической составляющей, стоит упомянуть о том, что у Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды тоже появилась собственная передвижная эколаборатория. Об этом на брифинге сообщила Мария Корина, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Таймырского ЦГМС.– Передвижная лаборатория — это независимый источник информации, — подчеркнула она, — который параллельно с Заполярным филиалом ведёт мониторинг состояния воздуха в Большом Норильске. Правда, в отличие от лаборатории ЗФ, которая работает круглосуточно и в том числе проводит подфакельное наблюдение за выбросами заводов, регламент работы передвижной лаборатории ЦГМС лежит в пределах 12 часов — с 6 часов утра до 18 часов вечера на строго определённых постах.

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