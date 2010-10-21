[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Промплощадка

В боевой готовности

Все производственные объекты компаний газового комплекса «Норникеля» стопроцентно готовы к паводку. Поставка и транспортировка газа по заявкам потребителей выполняются в полном объёме.

На Мессояхском газовом месторождении, которое разрабатывается с 1969 года, всё готово к весеннему паводку Традиционно в период весеннего паводка все подразделения газового комплекса — «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» — приводятся в боевую готовность. Как отметил Аркадий Стригунов, и. о. генерального директора «Норильскгазпрома», главное в этот период — обеспечить устойчивую работу объектов добычи и подготовки к транспортировке природного газа и газового конденсата, основных и вспомогательных объектов газотранспортной системы, чтобы обеспечить бесперебойную добычу и поставку газа потребителям: – Ежегодно в период обильного снеготаяния мы усиливаем контроль над водными объектами и за подготовкой питьевой воды в соответствии с санитарными нормами, то есть следим за состоянием водозаборных сооружений и береговых линий, а также за уровнем воды. Регулярно мониторим состояние промысловых и технологических трубопроводов и береговых укреплений. Повышаем надёжность каре («каре» — бетонный вал высотой 1,8 м), проводим обвалование резервуарных парков, отводим талые воды c каре резервуарных парков метанола и конденсата, с территории площадочных объектов, проводим ревизию резервуаров и ёмкостей. Все вахтовые посёлки и удалённые объекты обеспечены запасом медикаментов на случай необходимости неотложной помощи и нелётной погоды в период паводка, усилен контроль со стороны медицинских работников за санитарно–противоэпидемическим режимом во время обильного снеготаяния. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на всех объектах газового комплекса имеется аварийный запас оборудования и техники, горюче–смазочных материалов, химических реагентов. Особое внимание уделяется ревизии всех объектов газотранспортной системы Пеляткинского газоконденсатного месторождения На водозаборах трассовых посёлков организовано оперативное круглосуточное дежурство ремонтного персонала. У специалистов есть мобильная связь и вся необходимая техника. По словам Сергея Соколова, и. о. генерального директора «Норильсктрансгаза», в преддверии паводка особое внимание уделяется ревизии и обеспечению безотказной работы систем телемеханики всех объектов газотранспортной системы от Пеляткинского газоконденсатного месторождения до Норильска. – Системы телемеханики — это датчики, расположенные на газопроводах, которые фиксируют изменения температуры и давления, сигнализируют о положении магистральных кранов. Благодаря им мы дистанционно управляем кранами, то есть своевременно открываем перемычки или закрываем участки, контролируем надёжность работы газопроводов, — пояснил Сергей Соколов. Очищаются от снега эстакады, здания, технологические линии и трубопроводы. Проводятся дополнительные обследования запорной арматуры, фланцевых соединений наружных технологических трубопроводов и прочего оборудования. – В период активного ледохода и паводка планируется регулярный облёт трассы магистральных и межпромысловых трубопроводов, — добавил Сергей Соколов. – Все производственные объекты компаний газового комплекса «Норникеля» готовы к паводку. Поставка и транспортировка газа по заявкам потребителей выполняются в полном объёме. На сегодня это порядка 7 млн кубометров в день, — подвёл итог Аркадий Стригунов.

Лариса Стецевич Фото Вадима Кирпиченко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Традиционно в период весеннего паводка все подразделения газового комплекса — «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» — приводятся в боевую готовность.Как отметил Аркадий Стригунов, и. о. генерального директора «Норильскгазпрома», главное в этот период — обеспечить устойчивую работу объектов добычи и подготовки к транспортировке природного газа и газового конденсата, основных и вспомогательных объектов газотранспортной системы, чтобы обеспечить бесперебойную добычу и поставку газа потребителям:– Ежегодно в период обильного снеготаяния мы усиливаем контроль над водными объектами и за подготовкой питьевой воды в соответствии с санитарными нормами, то есть следим за состоянием водозаборных сооружений и береговых линий, а также за уровнем воды. Регулярно мониторим состояние промысловых и технологических трубопроводов и береговых укреплений. Повышаем надёжность каре («каре» — бетонный вал высотой 1,8 м), проводим обвалование резервуарных парков, отводим талые воды c каре резервуарных парков метанола и конденсата, с территории площадочных объектов, проводим ревизию резервуаров и ёмкостей.Все вахтовые посёлки и удалённые объекты обеспечены запасом медикаментов на случай необходимости неотложной помощи и нелётной погоды в период паводка, усилен контроль со стороны медицинских работников за санитарно–противоэпидемическим режимом во время обильного снеготаяния. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на всех объектах газового комплекса имеется аварийный запас оборудования и техники, горюче–смазочных материалов, химических реагентов.На водозаборах трассовых посёлков организовано оперативное круглосуточное дежурство ремонтного персонала. У специалистов есть мобильная связь и вся необходимая техника.По словам Сергея Соколова, и. о. генерального директора «Норильсктрансгаза», в преддверии паводка особое внимание уделяется ревизии и обеспечению безотказной работы систем телемеханики всех объектов газотранспортной системы от Пеляткинского газоконденсатного месторождения до Норильска.– Системы телемеханики — это датчики, расположенные на газопроводах, которые фиксируют изменения температуры и давления, сигнализируют о положении магистральных кранов. Благодаря им мы дистанционно управляем кранами, то есть своевременно открываем перемычки или закрываем участки, контролируем надёжность работы газопроводов, — пояснил Сергей Соколов.Очищаются от снега эстакады, здания, технологические линии и трубопроводы. Проводятся дополнительные обследования запорной арматуры, фланцевых соединений наружных технологических трубопроводов и прочего оборудования.– В период активного ледохода и паводка планируется регулярный облёт трассы магистральных и межпромысловых трубопроводов, — добавил Сергей Соколов.– Все производственные объекты компаний газового комплекса «Норникеля» готовы к паводку. Поставка и транспортировка газа по заявкам потребителей выполняются в полном объёме. На сегодня это порядка 7 млн кубометров в день, — подвёл итог Аркадий Стригунов.

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