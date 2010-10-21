[Индекс номера 78 (31.05.2019)]

 Спортивный интерес 
Приз за честную игру

«Норникель» получил награду за достойный вклад в проведение Всемирной зимней Универсиады. Компания стала лауреатом престижной ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».
Фанпарк «Бобровый лог» стал украшением Студенческих игр. Там было разыграно девять комплектов наград в пяти дисциплинах
Как отметили в «Норникеле», поддержка профессионального спорта, спорта высших достижений, массовое развитие физкультуры и продвижение здорового образа жизни является важным элементом социальной ответственности компании, а помощь студенческому и детско–юношескому спорту — одно из приоритетных направлений этой деятельности. «Норникель» поддержал Всемирные студенческие игры не только финансово и инфраструктурно, но и взял на себя дополнительные обязательства: подготовка кадров, собственная волонтёрская программа, содействие в открытии всему миру нового образа современной Сибири.
— Наш вклад в подготовку и проведение зимней Универсиады был высоко оценён экспертным сообществом. Помимо производственных показателей «Норникель» во главу угла ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую. Мы разделяем ценности честной игры, равных возможностей и стремления к победе, — дал комментарий старший вице–президент «Норникеля» Владислав Гасумянов.
Одним из объектов, который принял участников Универсиады, стал всесезонный парк спорта и отдыха «Бобровый лог» — инвестиционный проект «Норникеля». Он открылся в конце 2006 года, находится в городской черте Красноярска и располагает 14 горнолыжными трассами разной степени сложности общей протяжённостью около 9,8 километра и с перепадом высот 350 метров. В дни проведения Студенческих игр там было разыграно девять комплектов медалей в пяти дисциплинах.
По мнению специалистов, проведение в Красноярске грандиозного спортивного события придало импульс развитию края и оставило региону богатое наследие. Помимо «Бобрового лога» состязания проходили ещё на десяти спортивных объектах. Все они после завершения игр активно используются.
В фанпарке – 14 горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяжённостью около 9,8 километра и с перепадом высот 350 метров
Кроме того, как уже сообщало правительство края, благодаря зимней Универсиаде — 2019 жители Красноярска получили новые спортивные сооружения для занятий не только зимними, но и всесезонными, а также игровыми видами спорта. На базе объектов Студенческих игр планируется открыть не менее 12 новых отделений краевых и муниципальных спортивных школ, а также колледжей олимпийского резерва, в том числе по новому для Красноярского края виду спорта — шорт–треку. Объекты Деревни Универсиады в свою очередь переданы в распоряжение Сибирского федерального университета, клуб «Енисей» (хоккей с мячом) получил обновлённый крытый стадион, хоккейный клуб «Сокол» переехал в «Платинум–арену» и «Кристалл–арену», баскетбольный «Енисей» — на паркет МСК «Арена. Север», волейбольный «Енисей» — в обновлённый Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, футбольный «Енисей» — на отреставрированный Центральный стадион.

XXIX зимняя Универсиада, генеральным партнёром которой выступил «Норникель», прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России заняла на ней первое общекомандное место, обойдя соперников с явным преимуществом. В копилке нашей команды 112 медалей, из них 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Михаил Туаев
Фото с сайта krsk2019.ru
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