[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Наши традиции

Вы просто ахнете!

До 1 июня остался один день! В этом году норильский карнавал в честь Международного дня защиты детей носит название «В городе — Театр!». Праздник пройдёт у нас в пятый раз. К костюмированному шествию может присоединиться каждый желающий.

• Чудо-Чадо-карнавал проходит в Норильске в пятый раз. В этом году он посвящен теме театра. • В карнавальном шествии – 2019 по предварительным данным выразили желание поучаствовать 1450 человек. • В колоннах по Ленинскому проспекту пройдут представители 58 учреждений НПР, организаторы разбили их на 10 блоков. Это зрелищное событие обещает быть необыкновенным – как по форме, так и по содержанию. О его масштабах и наполнении мы говорим с начальником управления культуры и искусства администрации Норильска Ириной Субочевой. – Ещё пару недель назад одна из служб, которые занимаются карнавальной работой, написала в соцсетях: «К карнавалу готовы, осталось только провести». 29 мая завершился второй цикл занятий одного из кураторов шествия Антона Теплова с представителями всех учреждений–участников, 30 мая прошла генеральная репетиция на стадионе «Заполярник». Те, кто хоть краем глаза видел подготовку, в лёгком шоке. Что за чудо нас ждёт? Как это всё будет организовано и кто за что отвечает? – Действительно размах в этом году колоссальный. Огромное спасибо компании «Норникель» за поддержку карнавала — без финансовой помощи нам бы не удалось провести мероприятие в таком формате. Организаторов тоже прибавилось: в их числе не только управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и наш Городской центр культуры, но и Ассоциация организаторов фестивалей уличных театров России, а также уличный театр маски «Странствующие куклы господина Пэжо». Это серьёзная заявка на высокий уровень. Пройти в карнавальном шествии выразили желание, по предварительным данным, 1450 человек — порядка 50 команд. Эти люди заявились как полноправные участники действия: они будут в костюмах, с шумелками–дуделками, в невероятных, ими самими созданных образах. Все представляют свои группы: команды единомышленников, друзей, ту или иную городскую организацию. Перфоманс-шествие от «Пэжо арт-групп» Шествие начнётся в 14.00. В связи с тем что этот год в стране объявлен Годом театра, мы переиграли традиционный маршрут первоиюньской «демонстрации» в защиту детей. Колонна в этот раз будет формироваться у Музея Норильска и пойдёт по чётной стороне Ленинского проспекта с остановками на пересечении с улицей Советской и у дома № 28 по Ленинскому проспекту, затем продолжит движение до Театральной площади — «лобное место» нынче объявлено здесь! – Неужели вся эта полуторатысячная движуха с дудками и барабанами там поместится? – Должны. Вспомните, в прошлые годы на этой площади неоднократно проводились масштабные проекты и крупные концерты, и все вполне помещались. Правда, народ летом ещё и газоны осваивал... Места, по нашим прогнозам, должно хватить всем. «Пожарные». Готовность № 1 – Что ещё разместится на площади? – Там будет не только организованная разряженная карнавальная публика, но и зрители, которые придут посмотреть шоу. За программу отвечает Городской центр культуры. В приветствии этой феерической колонны у театра участвуют режиссёр норильской «Маяковки» Тимур Файрузов и его артисты из спектаклей «Рикки–Тикки–Тави» и «Конёк–горбунок». Карнавальным «оркестром» «дирижирует» Марина Акишина, председатель Ассоциации организаторов фестивалей уличных театров России. Она профессионал, знающий толк в карнавальных шествиях, именно поэтому мы пригласили её в этом году для «переформатирования» праздника. Мы познакомились с Мариной сначала как с арт–резидентом норильского музея. Год назад на музейной ночи она показала своё шоу «Артерии Арктики», а после выиграла грант на проект «Летая над Норильском» и создала в нашем городе целое театральное движение — театр абсурда «В ожидании солнца». Таким образом этот светлый, неутомимый человек прочно вписался в наше культурное пространство. Её опыт помогает нам в этом году подойти к карнавальному делу по–настоящему — с авангардным, футуристическим началом и лёгкой «сумасшедшинкой», в хорошем смысле слова, разумеется... Фабрика карнавала Марины Акишиной – Кто будет в голове колонны? – Впереди пойдёт движущийся перформанс: циркачи, клоуны, мимы и прочие лицедейские персонажи, уличные артисты Театра господина Пэжо — есть в Санкт–Петербурге такой коллектив, работающий на стыке клоунады, театрального искусства и танца. Его представители приезжали к нам, чтобы набрать команду из норильчан, научить их не просто двигаться, развлекать публику, но и фокусам, пластике, взаимодействию с прохожими. Команд «от Пэжо» в карнавале будет две, каждая со своим представлением, стилем и характером. Норильские организации выстроятся своеобразными блоками, между которыми разместятся барабанщики и другие заводилы действа. В колонну во время остановок вольются невероятные участники, например, «великаны» — люди на ходулях. На площади у театра ожидается апогей зрелища: приветствие от Заполярного театра драмы, перформансы от артистов театра абсурда и Театра г–на Пэжо, концертная программа от ГЦК и так далее. На установленном здесь экране норильчане увидят яркие ролики. Планируется уличная торговля и другие сюрпризы. Мастер-класс для барабанщиков – Из чего ещё состояла подготовка к Чудо–Чадо– карнавалу? – В Норильске прошли мастер–классы для актёров: по клоунаде, пластике, актёрскому мастерству. Они также осваивали ходули, карнавальные барабаны. Для шествия активно готовились костюмы, шляпы, маски и прочие аксессуары карнавальных образов. Про многоуровневую фабрику карнавала и его мастер–классы хочется сказать отдельно. Здесь надо отметить все активные коллективы — детские сады и школы, а также творческих работников городских учреждений и предприятий Большого Норильска, которые подключились к подготовке праздника. Фабрика работала почти круглосуточно. Располагалась она в будущем Музее современного искусства АММА на Комсомольской, 37. Всё это время (особенно последние два месяца) АММА был настоящим ульем, в котором рождались идеи и создавались шедевры. С утра и до позднего вечера на фабрике постоянно что–то клеилось, красилось, варилось, выпиливалось, крепилось, кипело и бурлило! Кроме этого, мастер–классы прошли в Норильской детской художественной школе, Оганерской детской школе искусств, библиотеках, КДЦ «Юбилейный» и КДЦ им. В. Высоцкого. Помимо нарядов из папье–маше и крафт–бумаги там создавались фантастические столбы, каски, металлоконструкции и прочий «космос». Кроме того, участники обучались ритмам, а также созданию и «несению» своего образа. Вся эта красота уже завтра выйдет на улицы города, и вы просто ахнете! Огромное спасибо всем взрослым, которые своим примером и задором помогают сделать праздник для ребят. Может, конечно, возникнуть вопрос: «Не много ли взрослых на празднике детей?» Нет! Важно понимать, что формирование культуры карнавальных шествий возможно только с помощью взрослых. Не учить детей нужно, а включать в ту деятельность, которая им может быть интересной. Очень важно, чтобы люди участвовали семьями. Мы безмерно признательны неутомимым воспитателям детских садов, педагогам, которые приводят и детей, и родителей. Только все вместе мы можем сделать праздник. Причём не ради праздника, а так, чтобы ещё чему–то научиться, больше узнать друг о друге, стать более открытыми и дружелюбными и в конечном итоге — ближе друг другу.

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Марины АКИШИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это зрелищное событие обещает быть необыкновенным – как по форме, так и по содержанию. О его масштабах и наполнении мы говорим с начальником управления культуры и искусства администрации Норильска Ириной Субочевой.– Действительно размах в этом году колоссальный. Огромное спасибо компании «Норникель» за поддержку карнавала — без финансовой помощи нам бы не удалось провести мероприятие в таком формате. Организаторов тоже прибавилось: в их числе не только управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и наш Городской центр культуры, но и Ассоциация организаторов фестивалей уличных театров России, а также уличный театр маски «Странствующие куклы господина Пэжо». Это серьёзная заявка на высокий уровень.Пройти в карнавальном шествии выразили желание, по предварительным данным, 1450 человек — порядка 50 команд. Эти люди заявились как полноправные участники действия: они будут в костюмах, с шумелками–дуделками, в невероятных, ими самими созданных образах. Все представляют свои группы: команды единомышленников, друзей, ту или иную городскую организацию.Шествие начнётся в 14.00. В связи с тем что этот год в стране объявлен Годом театра, мы переиграли традиционный маршрут первоиюньской «демонстрации» в защиту детей. Колонна в этот раз будет формироваться у Музея Норильска и пойдёт по чётной стороне Ленинского проспекта с остановками на пересечении с улицей Советской и у дома № 28 по Ленинскому проспекту, затем продолжит движение до Театральной площади — «лобное место» нынче объявлено здесь!– Должны. Вспомните, в прошлые годы на этой площади неоднократно проводились масштабные проекты и крупные концерты, и все вполне помещались. Правда, народ летом ещё и газоны осваивал... Места, по нашим прогнозам, должно хватить всем.– Там будет не только организованная разряженная карнавальная публика, но и зрители, которые придут посмотреть шоу. За программу отвечает Городской центр культуры. В приветствии этой феерической колонны у театра участвуют режиссёр норильской «Маяковки» Тимур Файрузов и его артисты из спектаклей «Рикки–Тикки–Тави» и «Конёк–горбунок».Карнавальным «оркестром» «дирижирует» Марина Акишина, председатель Ассоциации организаторов фестивалей уличных театров России. Она профессионал, знающий толк в карнавальных шествиях, именно поэтому мы пригласили её в этом году для «переформатирования» праздника. Мы познакомились с Мариной сначала как с арт–резидентом норильского музея. Год назад на музейной ночи она показала своё шоу «Артерии Арктики», а после выиграла грант на проект «Летая над Норильском» и создала в нашем городе целое театральное движение — театр абсурда «В ожидании солнца». Таким образом этот светлый, неутомимый человек прочно вписался в наше культурное пространство. Её опыт помогает нам в этом году подойти к карнавальному делу по–настоящему — с авангардным, футуристическим началом и лёгкой «сумасшедшинкой», в хорошем смысле слова, разумеется...– Впереди пойдёт движущийся перформанс: циркачи, клоуны, мимы и прочие лицедейские персонажи, уличные артисты Театра господина Пэжо — есть в Санкт–Петербурге такой коллектив, работающий на стыке клоунады, театрального искусства и танца. Его представители приезжали к нам, чтобы набрать команду из норильчан, научить их не просто двигаться, развлекать публику, но и фокусам, пластике, взаимодействию с прохожими.Команд «от Пэжо» в карнавале будет две, каждая со своим представлением, стилем и характером. Норильские организации выстроятся своеобразными блоками, между которыми разместятся барабанщики и другие заводилы действа. В колонну во время остановок вольются невероятные участники, например, «великаны» — люди на ходулях.На площади у театра ожидается апогей зрелища: приветствие от Заполярного театра драмы, перформансы от артистов театра абсурда и Театра г–на Пэжо, концертная программа от ГЦК и так далее. На установленном здесь экране норильчане увидят яркие ролики. Планируется уличная торговля и другие сюрпризы.– В Норильске прошли мастер–классы для актёров: по клоунаде, пластике, актёрскому мастерству. Они также осваивали ходули, карнавальные барабаны. Для шествия активно готовились костюмы, шляпы, маски и прочие аксессуары карнавальных образов.Про многоуровневую фабрику карнавала и его мастер–классы хочется сказать отдельно. Здесь надо отметить все активные коллективы — детские сады и школы, а также творческих работников городских учреждений и предприятий Большого Норильска, которые подключились к подготовке праздника.Фабрика работала почти круглосуточно. Располагалась она в будущем Музее современного искусства АММА на Комсомольской, 37. Всё это время (особенно последние два месяца) АММА был настоящим ульем, в котором рождались идеи и создавались шедевры. С утра и до позднего вечера на фабрике постоянно что–то клеилось, красилось, варилось, выпиливалось, крепилось, кипело и бурлило! Кроме этого, мастер–классы прошли в Норильской детской художественной школе, Оганерской детской школе искусств, библиотеках, КДЦ «Юбилейный» и КДЦ им. В. Высоцкого. Помимо нарядов из папье–маше и крафт–бумаги там создавались фантастические столбы, каски, металлоконструкции и прочий «космос». Кроме того, участники обучались ритмам, а также созданию и «несению» своего образа. Вся эта красота уже завтра выйдет на улицы города, и вы просто ахнете!Огромное спасибо всем взрослым, которые своим примером и задором помогают сделать праздник для ребят. Может, конечно, возникнуть вопрос: «Не много ли взрослых на празднике детей?» Нет! Важно понимать, что формирование культуры карнавальных шествий возможно только с помощью взрослых. Не учить детей нужно, а включать в ту деятельность, которая им может быть интересной. Очень важно, чтобы люди участвовали семьями. Мы безмерно признательны неутомимым воспитателям детских садов, педагогам, которые приводят и детей, и родителей. Только все вместе мы можем сделать праздник. Причём не ради праздника, а так, чтобы ещё чему–то научиться, больше узнать друг о друге, стать более открытыми и дружелюбными и в конечном итоге — ближе друг другу.

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