[Индекс номера 78 (31.05.2019)]



Больной вопрос

Дымовая завеса

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Его ещё называют днём отказа от курения. И появился он в календаре неспроста. По статистике во всём мире ежегодно от последствий этой вредной привычки умирают около 7 миллионов человек. Но люди продолжают убивать себя. В России, например, курят 30–40% населения. Есть ли шанс победить эту пагубную зависимость?







Прибыльный бизнес РБК сообщает, что депутаты Московской городской думы приняли проект поправок, предполагающих распространение действия антитабачного закона на устройства, имитирующие курение. Документ будет направлен в Госдуму. Также планируется запретить рекламу вейпов. «Мы предлагаем изменить суть Федерального закона № 15–ФЗ (об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака), включив в него такое понятие, как использование всех устройств, имитирующих курение табака. И, соответственно, распространить на них действующие ограничения», — приводит РБК слова автора проекта Людмилы Стебенковой, которая также добавила, что на сегодняшний день использование подобных устройств не регулируется, однако наносимый ими вред здоровью уже доказан. В то же время издание пишет, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2018 году недополучили 1 млрд долларов налогов от продажи нелегальной табачной продукции. Ссылаясь на подсчёты аналитиков консалтинговой компании KPMG, РБК сообщает, что если в 2015 году контрафакт занимал только 0,6% табачного рынка в странах ЕАЭС, то по итогам 2018-го этот показатель достиг 6,8%. Количество сигарет, проданных в 2018 году нелегально, превысило 20 млрд штук. При этом наиболее сильный рост подпольной продукции и, как следствие, наибольшие налоговые потери аналитики фиксируют в России. По их оценкам, доля нелегальных сигарет занимает 8,7% от российского табачного рынка. Основное влияние на рост в этой области оказывают поставки из других государств, которые являются членами союза. Это связано с увеличением цен за счёт повышения стоимости акциза: как отмечают аналитики, цены на сигареты в России стали почти на 50% выше, чем в Казахстане, который занимает среди стран — членов ЕАЭС второе место по стоимости табачной продукции.



Не всё ещё потеряно Портал «Роскачество» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает, что число курильщиков в России неуклонно сокращается. Так, на сегодняшний день уровень потребления никотиносодержащей продукции составляет 33% от взрослого населения. 29% респондентов курят сигареты, 1% использует электронные сигареты, 3% — системы нагревания табака и 7% — другие табачные изделия, такие как трубки или самокрутки. В статье говорится, что подавляющее большинство опрошенных (95%) начали впервые регулярно потреблять никотин с курения сигарет, причём эта доля выше среди женщин (97,3%), чем среди мужчин (93,3%). Что касается электронных сигарет и систем нагревания табака, то с них начинали соответственно 0,8% и 0,4% респондентов. «Мы регулярно задаём вопросы: курите вы или нет, и, если да, как часто. Если в 2009 году 41% в возрасте 18 лет и старше говорили «да, курю», то сегодня, десять лет спустя, эта доля сократилась больше чем на четверть и составляет 30% от общей численности населения. Причём снижение идёт последовательно и неуклонно», — цитирует «Роскачество» гендиректора ВЦИОМ Валерия Фёдорова.



Сила есть, а воли нет Интернет–журнал «Нож» рассказывает, что происходит с организмом человека, бросившего курить. Ссылаясь на Всемирную Организацию Здравоохранения, портал сообщает, что в течение 20 минут после последней затяжки у человека снизится пульс и артериальное давление, через 12 часов уровень окиси углерода в крови упадёт до нормы. Через трое суток организм освободится от никотина. При этом до положительного эффекта ещё далеко — человек нервничает и беспокоится по пустякам. Это пиком абстиненции: через трое суток физически станет легче, но психологически – всё ещё сложно. Через неделю из организма выводится котинин, метаболит никотина, а примерно через три месяца анализ волос методами масс–спектрометрии и газовой хроматографии больше не показывает, что человек курил. Возвращается в норму синтез дофамина. К концу года «всёжебросивший» прибавляет в весе: женщина — примерно на 8,4%, мужчина — на 6,8%. «Нож» поясняет, что очень часто возврат к курению спустя десятилетия воздержания обусловлен сильным стрессом, выбросом эмоций. Мозг вспоминает, как он был счастлив с сигаретой, и дёргает бывшего курильщика за штанину: ну давай затянемся! Первый год самый опасный. Как показывают исследования, от 60 до 90% бросающих курильщиков возвращаются к сигарете именно в этот момент. Между вторым и третьим годами воздержания возможность рецидива — от 2 до 4%. Менее 1% шанса закурить снова только у тех, кто продержался больше десяти лет. Также интернет–журнал отмечает: возможно, возврат к курению как–то связан с памятью. Так, например, «виновата» совокупность моторной памяти, которая помнит, как держать сигарету или кататься на велосипеде, и декларативной: курить или ездить на велосипеде — классно! Влияние оказывает и социально–экономическое неравенство.



Здоровье не купишь Агентство городских новостей «Москва» пишет, что курение кальяна может привести к развитию туберкулёза и других инфекционных заболеваний. Об этом изданию сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно–практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев. «Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулёза и инфекционных заболеваний. Средства без никотина имитируют курение, что может в будущем спровоцировать переход уже на никотиносодержащие продукты. Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим — это семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжёлые металлы и радиоактивные вещества», — цитирует Кутушева новостное агентство. По словам специалиста, парение при помощи устройств нагревания табака и вейпов приводит, в свою очередь, к развитию «попкорновой болезни легких». «Не бывает безопасного потребления табака как при обычном курении, так и при использовании новомодных девайсов. Их вред связан с нейротоксичностью никотина и тех продуктов, которые образуются при нагревании ароматизаторов — они вызывают так называемую «попкорновую болезнь», поражающую альвеолы. И главное — восемь из десяти вейперов через полтора года парения переходят на обычные сигареты», — отмечает он.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент газеты «Заполярная Правда» К сожалению, я тоже курю. А ведь раньше даже представить не мог, что когда–нибудь мне придётся столкнуться с этой проблемой. В школе и институте, когда многие из моих друзей бегали на перекур, я оставался свободным от сигарет. А потом ушёл в армию, и вот там–то, в глуши забайкальских степей, одним осенним вечером то ли на учениях, то ли ещё где, я впервые потянулся к сигарете. Что меня к этому подтолкнуло и какие вообще были мысли в голове в тот момент, я не помню. Но уже через месяц после первой неуверенной затяжки я окончательно понял, что стал по–настоящему зависимым. Когда ты в армии, ты во всём ограничен и стараешься получить удовольствие от того, что тебе доступно. Именно поэтому, на мой взгляд, многие там и закуривают, не думая о последствиях: «Поскорее бы дослужить, а дальше видно будет». И вот уже семь лет я гроблю своё здоровье. Почему не удаётся бросить? Когда–то я часто задавал этот же вопрос своим друзьям–курильщикам и, не услышав достойного ответа, списывал пагубное пристрастие на их слабость и элементарную глупость. Но на деле всё оказалось гораздо сложнее. Доказано, что ни одна сигарета не выкуривается просто так. Перекур — это своего рода ритуал, например, после выхода из дома, во время перерыва в работе, в ожидании автобуса, после еды и т. д. Кто–то ещё говорит о генетике, которая, так или иначе, формирует привычки. Когда я только начинал курить, пачка сигарет, которые я покупал, стоила немногим больше 50 рублей. Сейчас она обходится порядка 150 рублей. Останавливает ли это курильщиков? Нет. Если завтра вы узнаете, что за сигареты придётся отдать уже 250 рублей, то, я больше чем уверен, не бросите курить. Взрослого человека от этой привычки может уберечь только «первый звоночек», который ясно даст понять, что здоровье не вечно, а смерть близка. Я знаю нескольких человек, за последний год бросивших курить именно по этой причине. Да, им сейчас нелегко, но мысль о том, что ты сам себе сокращаешь жизнь, — ещё ужаснее. Единственно верное решение в этом вопросе, как мне кажется, — не ограничение мест для курения и не повышение цен на табачную продукцию, ведь, сколько наш народ ни пугай, он из принципа будет делать всё по–своему. Надо донести до людей, а особенно подростков, мысль о том, что сигареты — это не только вредно, но и неприлично, не модно. С другой стороны, продажа сигарет приносит миллиардные прибыли, и ни одна табачная корпорация не откажется от своей доли на мировом рынке. А какие доходы от акцизов!.. И всем, кто на этом обогащается, плевать, что никотин — по сути, легальный наркотик, и что по официальным данным ежегодно только в России из–за болезней, связанных с курением, умирают более 300 тысяч человек. Это фактически население такого города, как Иваново. Сколько раз я, докуривая очередную пачку, обещал себе, что она последняя, и больше — никогда. Но каждый раз нарушал обещание. Вот и сейчас, дописывая эти строки, к своему стыду и сожалению поймал себя на мысли: надо перекурить. И сам же себя спрашиваю: может, хватит уже?..

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда РБК сообщает, что депутаты Московской городской думы приняли проект поправок, предполагающих распространение действия антитабачного закона на устройства, имитирующие курение. Документ будет направлен в Госдуму. Также планируется запретить рекламу вейпов. «Мы предлагаем изменить суть Федерального закона № 15–ФЗ (об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака), включив в него такое понятие, как использование всех устройств, имитирующих курение табака. И, соответственно, распространить на них действующие ограничения», — приводит РБК слова автора проекта Людмилы Стебенковой, которая также добавила, что на сегодняшний день использование подобных устройств не регулируется, однако наносимый ими вред здоровью уже доказан.В то же время издание пишет, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2018 году недополучили 1 млрд долларов налогов от продажи нелегальной табачной продукции. Ссылаясь на подсчёты аналитиков консалтинговой компании KPMG, РБК сообщает, что если в 2015 году контрафакт занимал только 0,6% табачного рынка в странах ЕАЭС, то по итогам 2018-го этот показатель достиг 6,8%. Количество сигарет, проданных в 2018 году нелегально, превысило 20 млрд штук. При этом наиболее сильный рост подпольной продукции и, как следствие, наибольшие налоговые потери аналитики фиксируют в России. По их оценкам, доля нелегальных сигарет занимает 8,7% от российского табачного рынка.Основное влияние на рост в этой области оказывают поставки из других государств, которые являются членами союза. Это связано с увеличением цен за счёт повышения стоимости акциза: как отмечают аналитики, цены на сигареты в России стали почти на 50% выше, чем в Казахстане, который занимает среди стран — членов ЕАЭС второе место по стоимости табачной продукции.Портал «Роскачество» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает, что число курильщиков в России неуклонно сокращается. Так, на сегодняшний день уровень потребления никотиносодержащей продукции составляет 33% от взрослого населения. 29% респондентов курят сигареты, 1% использует электронные сигареты, 3% — системы нагревания табака и 7% — другие табачные изделия, такие как трубки или самокрутки.В статье говорится, что подавляющее большинство опрошенных (95%) начали впервые регулярно потреблять никотин с курения сигарет, причём эта доля выше среди женщин (97,3%), чем среди мужчин (93,3%). Что касается электронных сигарет и систем нагревания табака, то с них начинали соответственно 0,8% и 0,4% респондентов.«Мы регулярно задаём вопросы: курите вы или нет, и, если да, как часто. Если в 2009 году 41% в возрасте 18 лет и старше говорили «да, курю», то сегодня, десять лет спустя, эта доля сократилась больше чем на четверть и составляет 30% от общей численности населения. Причём снижение идёт последовательно и неуклонно», — цитирует «Роскачество» гендиректора ВЦИОМ Валерия Фёдорова.Интернет–журнал «Нож» рассказывает, что происходит с организмом человека, бросившего курить. Ссылаясь на Всемирную Организацию Здравоохранения, портал сообщает, что в течение 20 минут после последней затяжки у человека снизится пульс и артериальное давление, через 12 часов уровень окиси углерода в крови упадёт до нормы. Через трое суток организм освободится от никотина. При этом до положительного эффекта ещё далеко — человек нервничает и беспокоится по пустякам. Это пиком абстиненции: через трое суток физически станет легче, но психологически – всё ещё сложно. Через неделю из организма выводится котинин, метаболит никотина, а примерно через три месяца анализ волос методами масс–спектрометрии и газовой хроматографии больше не показывает, что человек курил. Возвращается в норму синтез дофамина.К концу года «всёжебросивший» прибавляет в весе: женщина — примерно на 8,4%, мужчина — на 6,8%.«Нож» поясняет, что очень часто возврат к курению спустя десятилетия воздержания обусловлен сильным стрессом, выбросом эмоций. Мозг вспоминает, как он был счастлив с сигаретой, и дёргает бывшего курильщика за штанину: ну давай затянемся! Первый год самый опасный. Как показывают исследования, от 60 до 90% бросающих курильщиков возвращаются к сигарете именно в этот момент. Между вторым и третьим годами воздержания возможность рецидива — от 2 до 4%. Менее 1% шанса закурить снова только у тех, кто продержался больше десяти лет.Также интернет–журнал отмечает: возможно, возврат к курению как–то связан с памятью. Так, например, «виновата» совокупность моторной памяти, которая помнит, как держать сигарету или кататься на велосипеде, и декларативной: курить или ездить на велосипеде — классно! Влияние оказывает и социально–экономическое неравенство.Агентство городских новостей «Москва» пишет, что курение кальяна может привести к развитию туберкулёза и других инфекционных заболеваний. Об этом изданию сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно–практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев. «Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулёза и инфекционных заболеваний. Средства без никотина имитируют курение, что может в будущем спровоцировать переход уже на никотиносодержащие продукты. Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим — это семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжёлые металлы и радиоактивные вещества», — цитирует Кутушева новостное агентство.По словам специалиста, парение при помощи устройств нагревания табака и вейпов приводит, в свою очередь, к развитию «попкорновой болезни легких». «Не бывает безопасного потребления табака как при обычном курении, так и при использовании новомодных девайсов. Их вред связан с нейротоксичностью никотина и тех продуктов, которые образуются при нагревании ароматизаторов — они вызывают так называемую «попкорновую болезнь», поражающую альвеолы. И главное — восемь из десяти вейперов через полтора года парения переходят на обычные сигареты», — отмечает он.

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