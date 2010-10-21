[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Наши традиции

Зажгли лето

В Норильске прошёл Чудо–Чадо–карнавал — большое костюмированное шоу. В этом году он отличался оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящался теме театра.

58 организаций Большого Норильска подготовили красочные команды для выхода в свет. Главными участниками праздника стали маленькие норильчане. И взрослые расстарались на все сто, чтобы сделать их счастливыми. В этом году организаторы приложили максимум усилий, чтобы порадовать горожан: действо получилось ошеломительное, пышное. Несмотря на холодную погоду с первым летним снегом, отсутствие солнца, город сиял улыбками участников карнавала и многочисленных зрителей, пришедших поглазеть на это чудо чудное. А посмотреть было на что: карнавал нынче посвятили Году театра, дав волю фантазии норильчан, которые наряжались в кого угодно — от персонажей «Золотого ключика» до героев трагедий Шекспира. Шествие началось у музея, а на Театральной площади праздник достиг своего апогея. По главной улице города двигалась огромная, с километр, вереница разряженных и абсолютно счастливых людей — больших и маленьких. Пожарные, Дюймовочки и Принцы, Шахматные Королевы, люди–цветы, люди–животные, люди–часы и тому подобное — кого тут только не было! Рассмотреть каждого не представлялось возможным. А так хотелось... Костюмы наш народ соорудил шедевральные. Что интересно, в масках шли не профессиональные актёры (этих были единицы), а обычные горожане, которые за два месяца до карнавала взялись придумывать шляпы, балаганные повозки, волшебные накидки и доспехи, тыквы и кареты, воплощая все свои смелые идеи на Фабрике карнавала в будущем музее современного искусства и на собственных кухнях, в детских садах, школах, офисах и так далее. При кажущейся хаотичности процесса впервые за пять лет существования карнавала в Норильске шоу приобрело стройную сюжетную основу, чёткие линии и своё лицо, пусть и состоящее из тысячи масок. И всё это благодаря профессиональным «рулевым» праздника. Впереди колоны шагали люди с флагами, далее – клоуны и мимы, характерные персонажи уличного театра абсурда. Блок барабанщиков возглавила сама предводительница шествия, режиссёр карнавала Марина Акишина с аксельбантом из прищепок и забрызганной красками бутафорской шляпе «а–ля Наполеон». По ходу движения выделывали невероятные па ходулисты, за ними следовала группа людей в красивых венецианских масках. Лицедеи выстукивали чечётку в лужах, обрызгивая и веселя народ, перформеры всех мастей заигрывали с малышами и их родителями. И всё это было ново, стильно, жизнеутверждающе. Люди своей энергетикой заменили солнце, «сделали» лето в городе. Каждый взрослый в душе – ребёнок. И каждый по–своему ждёт чуда В едином ритме Норильск шумел–гудел и радовался. И всё это в едином ритме. В буквальном смысле. Авангардную группу бьющих и выстукивающих ритмы участников шоу возглавил Антон Теплов, крутой тренер уличного оркестра и исполнитель ведущей партии. Карнавал–2019 имел мощное звуковое сопровождение, задающее драйв. В качестве шумовых инструментов народ использовал всё, на что хватало фантазии: например, в ход шли крышки от кастрюль и пластиковые бутылки с горохом. «Норильск, пошумим!» — так заводил карнавальную толпу уже со ступеней театра артист Александр Жуйков в образе неутомимого героя из спектакля «Рикки–Тикки–Тави». В унисон зазвучали иные, сказочные барабаны: бразды правления перешли новым участникам шоу. После выхода театралов на основной площадке карнавала свои лучшие номера продемонстрировали десятки творческих коллективов НПР, представители уличного театра абсурда «В ожидании Солнца!», арт–группа Пэжо, специально приглашённая команда из Санкт–Петербурга и другие. Норильск – город, где солнце живёт в самих людях – Такое единение в Норильске редко встретишь. Мы очень рады быть в центре фееричного праздника, — не скрывала восторга семья Ильясовых с двумя малышами. – Уверены, каждый взрослый в душе — ребёнок. Мы не встретили ни одного хмурого прохожего. У нас настоящий карнавал, свой северный Рио–де–Жанейро. И непередаваемая атмосфера какого–то всеобщего счастья. Пусть на час, на день, но это так нужно всем! — ребят из ЦАТК тоже переполняли эмоции. – Это был замечательный день! Вместе с волонтёрами «Комбината добра» и с нашей командой «Зелёнка» я поучаствовала в столь грандиозном событии, которое проходит для детей и во имя детей, — поделилась организатор городских социальных и общественных акций Эдилия Ерохина. – Творить с вами было удовольствием, а клеёнка оказалась отличным материалом для экспериментального пошива одежды, — призналась Виктория Артёменко, участник благотворительной программы «Мир новых возможностей» по социальному предпринимательству, открывшая своё ателье и придумавшая суперкостюмы. Норильчане заслуживают того, чтобы перед ними артисты выкладывались по полной Гостья из Санкт–Петербурга Екатерина Гордеева, менеджер «Пэжо арт–групп» из театра маски, пластики, интерактива, гротеска и буффонады, сказала, что участвовать в шествии в образах цветных Панталоне и делать свою заставку на площади им очень понравилось: – Город у вас специфический, публика прекрасная, люди открытые, готовые радоваться и радовать других. Они на общей волне подключились к действу, ловили шутки, чудили вместе с нами, были чуткими. Норильчане заслуживают того, чтоб перед вами выкладываться по полной! Персонажи из нашего перформанса буквально захватили ваш город, наполнили его положительными эмоциями. Мы кукольники, танцоры... и немного психологи, так что знаем кое–какие секреты круговорота позитива в природе. Прививка творчества Напомним, организаторами карнавала выступило управление по делам культуры и искусства администрации Норильска при поддержке компании «Норникель». Кроме шествия и уличных концертов от ГЦК и других учреждений города кинотеатр «Родина» провёл для детей бесплатные показы, а Музей Норильска — экскурсии по выставкам. Целый ряд мероприятий прошёл в библиотеке, многие ребятишки посетили в этот день мастер–классы по изготовлению масок, кукол–марионеток, забавных закладок для книг, легко превращающихся в кукольный мини–театр. Начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева от всей души поблагодарила участников карнавального движения: – Спасибо взрослым, которые взяли за руки детей и пришли с ними на праздник. Без вас, уважаемые родители, воспитатели, педагоги и работники культуры, карнавал не получился бы и не стал бы настоящим семейным праздником. Странствующие персонажи театра г–на Пэжо «захватили» город, наполнив его положительной энергией и позитивом По выражению директора музея Натальи Федяниной, «вирус» карнавала, а вернее эта прививка смелости и свободного творчества уже внутри людей и останется в них навсегда. И Норильск — тот город, где солнце живёт в самих людях. А день карнавала можно назвать волшебным, потому что каждый мог вернуться в детство.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской и Марины Хорошевской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 58 организаций Большого Норильска подготовили красочные команды для выхода в свет. Главными участниками праздника стали маленькие норильчане. И взрослые расстарались на все сто, чтобы сделать их счастливыми.В этом году организаторы приложили максимум усилий, чтобы порадовать горожан: действо получилось ошеломительное, пышное. Несмотря на холодную погоду с первым летним снегом, отсутствие солнца, город сиял улыбками участников карнавала и многочисленных зрителей, пришедших поглазеть на это чудо чудное. А посмотреть было на что: карнавал нынче посвятили Году театра, дав волю фантазии норильчан, которые наряжались в кого угодно — от персонажей «Золотого ключика» до героев трагедий Шекспира. Шествие началось у музея, а на Театральной площади праздник достиг своего апогея.По главной улице города двигалась огромная, с километр, вереница разряженных и абсолютно счастливых людей — больших и маленьких. Пожарные, Дюймовочки и Принцы, Шахматные Королевы, люди–цветы, люди–животные, люди–часы и тому подобное — кого тут только не было! Рассмотреть каждого не представлялось возможным. А так хотелось...Костюмы наш народ соорудил шедевральные. Что интересно, в масках шли не профессиональные актёры (этих были единицы), а обычные горожане, которые за два месяца до карнавала взялись придумывать шляпы, балаганные повозки, волшебные накидки и доспехи, тыквы и кареты, воплощая все свои смелые идеи на Фабрике карнавала в будущем музее современного искусства и на собственных кухнях, в детских садах, школах, офисах и так далее.При кажущейся хаотичности процесса впервые за пять лет существования карнавала в Норильске шоу приобрело стройную сюжетную основу, чёткие линии и своё лицо, пусть и состоящее из тысячи масок. И всё это благодаря профессиональным «рулевым» праздника.Впереди колоны шагали люди с флагами, далее – клоуны и мимы, характерные персонажи уличного театра абсурда. Блок барабанщиков возглавила сама предводительница шествия, режиссёр карнавала Марина Акишина с аксельбантом из прищепок и забрызганной красками бутафорской шляпе «а–ля Наполеон». По ходу движения выделывали невероятные па ходулисты, за ними следовала группа людей в красивых венецианских масках. Лицедеи выстукивали чечётку в лужах, обрызгивая и веселя народ, перформеры всех мастей заигрывали с малышами и их родителями.И всё это было ново, стильно, жизнеутверждающе. Люди своей энергетикой заменили солнце, «сделали» лето в городе.Норильск шумел–гудел и радовался. И всё это в едином ритме. В буквальном смысле. Авангардную группу бьющих и выстукивающих ритмы участников шоу возглавил Антон Теплов, крутой тренер уличного оркестра и исполнитель ведущей партии. Карнавал–2019 имел мощное звуковое сопровождение, задающее драйв. В качестве шумовых инструментов народ использовал всё, на что хватало фантазии: например, в ход шли крышки от кастрюль и пластиковые бутылки с горохом.«Норильск, пошумим!» — так заводил карнавальную толпу уже со ступеней театра артист Александр Жуйков в образе неутомимого героя из спектакля «Рикки–Тикки–Тави». В унисон зазвучали иные, сказочные барабаны: бразды правления перешли новым участникам шоу. После выхода театралов на основной площадке карнавала свои лучшие номера продемонстрировали десятки творческих коллективов НПР, представители уличного театра абсурда «В ожидании Солнца!», арт–группа Пэжо, специально приглашённая команда из Санкт–Петербурга и другие.– Такое единение в Норильске редко встретишь. Мы очень рады быть в центре фееричного праздника, — не скрывала восторга семья Ильясовых с двумя малышами.– Уверены, каждый взрослый в душе — ребёнок. Мы не встретили ни одного хмурого прохожего. У нас настоящий карнавал, свой северный Рио–де–Жанейро. И непередаваемая атмосфера какого–то всеобщего счастья. Пусть на час, на день, но это так нужно всем! — ребят из ЦАТК тоже переполняли эмоции.– Это был замечательный день! Вместе с волонтёрами «Комбината добра» и с нашей командой «Зелёнка» я поучаствовала в столь грандиозном событии, которое проходит для детей и во имя детей, — поделилась организатор городских социальных и общественных акций Эдилия Ерохина.– Творить с вами было удовольствием, а клеёнка оказалась отличным материалом для экспериментального пошива одежды, — призналась Виктория Артёменко, участник благотворительной программы «Мир новых возможностей» по социальному предпринимательству, открывшая своё ателье и придумавшая суперкостюмы.Гостья из Санкт–Петербурга Екатерина Гордеева, менеджер «Пэжо арт–групп» из театра маски, пластики, интерактива, гротеска и буффонады, сказала, что участвовать в шествии в образах цветных Панталоне и делать свою заставку на площади им очень понравилось:– Город у вас специфический, публика прекрасная, люди открытые, готовые радоваться и радовать других. Они на общей волне подключились к действу, ловили шутки, чудили вместе с нами, были чуткими.Норильчане заслуживают того, чтоб перед вами выкладываться по полной! Персонажи из нашего перформанса буквально захватили ваш город, наполнили его положительными эмоциями. Мы кукольники, танцоры... и немного психологи, так что знаем кое–какие секреты круговорота позитива в природе.Напомним, организаторами карнавала выступило управление по делам культуры и искусства администрации Норильска при поддержке компании «Норникель». Кроме шествия и уличных концертов от ГЦК и других учреждений города кинотеатр «Родина» провёл для детей бесплатные показы, а Музей Норильска — экскурсии по выставкам.Целый ряд мероприятий прошёл в библиотеке, многие ребятишки посетили в этот день мастер–классы по изготовлению масок, кукол–марионеток, забавных закладок для книг, легко превращающихся в кукольный мини–театр. Начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева от всей души поблагодарила участников карнавального движения:– Спасибо взрослым, которые взяли за руки детей и пришли с ними на праздник. Без вас, уважаемые родители, воспитатели, педагоги и работники культуры, карнавал не получился бы и не стал бы настоящим семейным праздником.По выражению директора музея Натальи Федяниной, «вирус» карнавала, а вернее эта прививка смелости и свободного творчества уже внутри людей и останется в них навсегда. И Норильск — тот город, где солнце живёт в самих людях. А день карнавала можно назвать волшебным, потому что каждый мог вернуться в детство.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















