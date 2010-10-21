[Индекс номера 79 (04.06.2019)]

 Проекты 
Смотрите и слушайте

В России стартовал третий, самый массовый этап перехода на цифровое телевещание. Вместе с 60 миллионами россиян в 36 регионах страны он коснулся и жителей Норильска. Этой теме было посвящено и вчерашнее совещание при главе города Ринате Ахметчине.
3 июня на новое вещание перешёл Красноярский край
Переход на «цифру» осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы». Он был разбит на несколько этапов: начался в декабре прошлого года с Тверской области, затем процедура повторилась зимой и весной в других регионах страны. 3 июня на новую схему вещания перешли на территориях, где проживает около 40% населения России, в том числе и в Красноярском крае. Заключительная, четвёртая волна перехода состоится в октябре с участием оставшихся 21 региона.
Отметим, что для просмотра цифрового телевидения требуется либо телевизор, выпущенный после 2013 года, либо специальная приставка, которую необходимо подключить и настроить. Региональные и местные каналы продолжают вещать в аналоговом формате. С запуском сети цифрового вещания жители России бесплатно получают набор из телеканалов высокого качества, сопоставимый с теми, что раньше предлагались только в платных пакетах. В первый мультиплекс вошли: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Матч ТВ», «Петербург — 5 канал», «ТВ Центр», НТВ, ОТР, «Культура» и «Карусель». Во второй — «Рен ТВ», «ТВ–3», СТС, ТНТ, «Мир», «Звезда», «Домашний», «Спас», «Пятница» и «Муз–ТВ».
Как прокомментировали в администрации Норильска, для поддержки социально незащищённых категорий граждан при переходе на цифровое телевещание управлением социальной политики с декабря прошлого года были приняты меры для поддержки нуждающихся. Прежде всего — это одиноко проживающие неработающие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями.
– Мы рассказали о переходе на цифровое телевещание 871 человеку. С 1 декабря прошлого года за материальной поддержкой на эти цели к нам обратились 24 норильчанина. Им была оказана помощь из средств краевого бюджета, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» на сумму 84 840 рублей, в том числе четырём гражданам выделили 52 тысячи рублей на приобретение телевизоров и 20 горожанам — 32 840 рублей на приставки–ресиверы, — пояснили в администрации Норильска.
По профильным вопросам вы можете обращаться к специалистам городской антенной службы по телефону 42–10–31 в будние дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 15.00.

Норильск стопроцентно готов к переходу на «цифру». Охват нашей территории полный, включая и отдалённый Снежногорск. Нами была проделана большая предварительная работа, в том числе и в направлении социальной политики, и в освещении этого вопроса в СМИ.
Вячеслав Чалый,
начальник управления информатизации и связи администрации Норильска.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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