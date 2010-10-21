[Индекс номера 79 (04.06.2019)]

 Акция 
Привет, сосед!

Норильчане отметили День соседей. 31 мая горожан пригласили на праздничную программу во двор дома на улице Игарской, 18, в Талнахе.
С 2015 по 2018 год в акции приняли участие более 200 000 человек из 82 субъектов РФ.
Пятая всероссийская акция «Международный день соседей» прошла в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя». Праздник начался с танцевальных мастер–классов и аквагрима, затем прошли командно–эстафетные игры с мячом, в которых приняли участие дошкольники и ученики младших классов. В проведении акции помогли активисты из «Молодой гвардии». В завершение мероприятия юные участники получили сладости, наборы для творчества и сувениры. Дети были очень довольны не только праздничной атмосферой, но и собственными достижениями.
Параллельно были организованы консультации специалистов в области ЖКХ и юристов. Активисты расклеили приглашения на праздничную акцию на досках объявлений близлежащих домов, поэтому жители приходили на встречу с конкретными вопросами и предложениями.
– В основном вопросы имели личный характер, но людей интересовали и составляющие платы за коммунальные услуги, порядок отключения отопления в летний период, проведение ремонта в подъездах. На встрече прошло анкетирование для оценки качества обслуживания населения, — рассказала депутат Норильского городского Совета Татьяна Скорик.
– Мы возвращаем добрую традицию — отмечать праздники вместе с соседями. Кроме того, они проходят довольно познавательно для квартиросъёмщиков — повышается информированность в области ЖКХ и права, культура проживания. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы соседи дружили, уважали, прислушивались друг к другу. И результат такого объединения заметен: люди стали чаще обращаться за консультацией к специалистам и более бережно относиться к общему имуществу. Если такие мероприятия охватят большее количество дворов нашего города, мы станем добрее и будем ценить территории, на которых проживаем», — пояснил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин.

Николай Кондрашов
Фото норильского отделения «ЕР»
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