[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Акция

Привет, сосед!

Норильчане отметили День соседей. 31 мая горожан пригласили на праздничную программу во двор дома на улице Игарской, 18, в Талнахе.

С 2015 по 2018 год в акции приняли участие более 200 000 человек из 82 субъектов РФ. Пятая всероссийская акция «Международный день соседей» прошла в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя». Праздник начался с танцевальных мастер–классов и аквагрима, затем прошли командно–эстафетные игры с мячом, в которых приняли участие дошкольники и ученики младших классов. В проведении акции помогли активисты из «Молодой гвардии». В завершение мероприятия юные участники получили сладости, наборы для творчества и сувениры. Дети были очень довольны не только праздничной атмосферой, но и собственными достижениями. Параллельно были организованы консультации специалистов в области ЖКХ и юристов. Активисты расклеили приглашения на праздничную акцию на досках объявлений близлежащих домов, поэтому жители приходили на встречу с конкретными вопросами и предложениями. – В основном вопросы имели личный характер, но людей интересовали и составляющие платы за коммунальные услуги, порядок отключения отопления в летний период, проведение ремонта в подъездах. На встрече прошло анкетирование для оценки качества обслуживания населения, — рассказала депутат Норильского городского Совета Татьяна Скорик. – Мы возвращаем добрую традицию — отмечать праздники вместе с соседями. Кроме того, они проходят довольно познавательно для квартиросъёмщиков — повышается информированность в области ЖКХ и права, культура проживания. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы соседи дружили, уважали, прислушивались друг к другу. И результат такого объединения заметен: люди стали чаще обращаться за консультацией к специалистам и более бережно относиться к общему имуществу. Если такие мероприятия охватят большее количество дворов нашего города, мы станем добрее и будем ценить территории, на которых проживаем», — пояснил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин.

Николай Кондрашов Фото норильского отделения «ЕР» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пятая всероссийская акция «Международный день соседей» прошла в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя». Праздник начался с танцевальных мастер–классов и аквагрима, затем прошли командно–эстафетные игры с мячом, в которых приняли участие дошкольники и ученики младших классов. В проведении акции помогли активисты из «Молодой гвардии». В завершение мероприятия юные участники получили сладости, наборы для творчества и сувениры. Дети были очень довольны не только праздничной атмосферой, но и собственными достижениями.Параллельно были организованы консультации специалистов в области ЖКХ и юристов. Активисты расклеили приглашения на праздничную акцию на досках объявлений близлежащих домов, поэтому жители приходили на встречу с конкретными вопросами и предложениями.– В основном вопросы имели личный характер, но людей интересовали и составляющие платы за коммунальные услуги, порядок отключения отопления в летний период, проведение ремонта в подъездах. На встрече прошло анкетирование для оценки качества обслуживания населения, — рассказала депутат Норильского городского Совета Татьяна Скорик.– Мы возвращаем добрую традицию — отмечать праздники вместе с соседями. Кроме того, они проходят довольно познавательно для квартиросъёмщиков — повышается информированность в области ЖКХ и права, культура проживания. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы соседи дружили, уважали, прислушивались друг к другу. И результат такого объединения заметен: люди стали чаще обращаться за консультацией к специалистам и более бережно относиться к общему имуществу. Если такие мероприятия охватят большее количество дворов нашего города, мы станем добрее и будем ценить территории, на которых проживаем», — пояснил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















