[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Событие

С пылу с жару

Фестиваль «Танцующий лёд» объединил Норильск и Дудинку. В столице Таймыра более четырёх тысяч человек пустились в пляс и «подтолкнули» лёд на Енисее.

Обряд поклонения воде В понедельник утром Енисей порадовал северян очередной подвижкой льда, а значит, и приближением долгожданного лета. За день до этого на берегу реки уже во второй раз прошёл танцевальный фест. Его организаторы — администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». По самым скромным подсчётам, из Норильска в Дудинку приехали более полутора тысяч норильчан, не считая волонтёров. Девиз фестиваля — «Хочешь растопить лёд? Танцуй!», и его участники с огромным энтузиазмом последовали этому призыву. А чтобы всё прошло без сучка, без задоринки и природа услышала мольбы северян о наступлении лета, представители пяти этносов Таймыра — ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки — в национальных одеждах совершили обряд поклонения воде и духам стихий. – Огонь, пылающий в очаге, — главный покровитель и защитник для всех народов Арктики. Это источник жизни и тепла в тундре. Издавна огонь почитают как живое существо, его принято кормить и разговаривать с ним. Пламя призвано растопить лёд, а лёд — это символ прошлого. Он превратится в воду и принесёт миру обновление, — пояснила гостям ведущая. Пленэр на Арктическом Арбате Хранительницы огня передали свою силу главному шаману Таймыра, и вокруг костра закружился хоровод дружбы. Основной танцпол разместился на площади перед Таймырским краеведческим музеем. На сцене зажигали хореографические коллективы Большого Норильска и Дудинки, а перед ней свободно танцевали все желающие. На площадке «Детские забавы» детвора могла поучаствовать в различных мастер–классах, восхититься шоу мыльных пузырей, преобразиться с помощью аквагрима и поучаствовать в интерактивном спектакле. Не менее здорово было прогуляться по набережной и окунуться в атмосферу Арктического Арбата — послушать уличных музыкантов, познакомиться с творчеством дудинских художников и купить приглянувшуюся работу. Всех проголодавшихся и замёрзших ждали на обеденной террасе, где им предлагали горячий чай и другие напитки, угощали горячими пирожками, шашлыком с пылу с жару и прочими вкусностями. Сделать фото на память можно было в мини–аллее «В ожидании ледохода». Куколка рождается в руках 120 гостей фестиваля побывали на спектакле театра– студии «Белые птицы» «Ялико и Ярко», который прошёл в конференц–зале музея. Экспозиции Таймырского краеведческого посетило 950 человек. – В прошлом году фестиваль нашел большой отлик, — рассказывает Татьяна Друппова, заместитель главы Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры. — В этом году он приобрёл ещё более оживлённый формат. Много движения, различных площадок, и всё это дополняется ожиданием чуда. Я думаю, что фестиваль и дальше будет привлекать северян и приезжих, заиграет новыми красками. Светлана Рубашкина, руководитель Агентства развития Норильска, отметила: – В этом году работала обеденная зона, поэтому люди могли провести на свежем воздухе больше времени. Наша задача заключалась не столько в том, чтобы все начали танцевать, а в том, чтобы горожане семьями и компаниями вышли из дома, приехали в Дудинку, полюбовались Енисеем и получили удовольствие от праздника. Людмиле Земской, педагогу детско–юношеского центра туризма и творчества «Юниор», досталась самая летняя и самая детская площадка. Она вместе с юными участниками фестиваля «Танцующий лёд» мастерила воздушных змеев и расписывала яркими цветами речные камушки. Такое занятие было выбрано неспроста: воздушные змеи ассоциируются с летом и теплом, а камни можно легко найти под ногами, и тем интереснее подключить фантазию и увидеть в обычном сером голыше что–то необычное. Зажигательные ZIPPERS! Ученица Дудинской школы искусств Даша Парамонова совместила веселье с пребыванием на пленэре. Побродив по фестивальным площадкам, Даша поставила мольберт на набережной Енисея и решила нарисовать пастелью якорь. Свою задумку она объяснила тем, что для ней якорь олицетворяет гармонию и надежду на лучшее. Завершилась череда фестивальных мероприятий выступлением норильской рок–группы ZIPPERS, песнями о любви и отличном настроении. Басист Денис Майданов, барабанщик Александр Клевцов, гитарист Александр Лысенко и вокалистка Екатерина Карасёва своей музыкой заставили пуститься в пляс всех, кто до этого отнекивался и стеснялся.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В понедельник утром Енисей порадовал северян очередной подвижкой льда, а значит, и приближением долгожданного лета. За день до этого на берегу реки уже во второй раз прошёл танцевальный фест. Его организаторы — администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». По самым скромным подсчётам, из Норильска в Дудинку приехали более полутора тысяч норильчан, не считая волонтёров.Девиз фестиваля — «Хочешь растопить лёд? Танцуй!», и его участники с огромным энтузиазмом последовали этому призыву. А чтобы всё прошло без сучка, без задоринки и природа услышала мольбы северян о наступлении лета, представители пяти этносов Таймыра — ненцы, долганы, нганасаны, энцы и эвенки — в национальных одеждах совершили обряд поклонения воде и духам стихий.– Огонь, пылающий в очаге, — главный покровитель и защитник для всех народов Арктики. Это источник жизни и тепла в тундре. Издавна огонь почитают как живое существо, его принято кормить и разговаривать с ним. Пламя призвано растопить лёд, а лёд — это символ прошлого. Он превратится в воду и принесёт миру обновление, — пояснила гостям ведущая.Хранительницы огня передали свою силу главному шаману Таймыра, и вокруг костра закружился хоровод дружбы. Основной танцпол разместился на площади перед Таймырским краеведческим музеем. На сцене зажигали хореографические коллективы Большого Норильска и Дудинки, а перед ней свободно танцевали все желающие. На площадке «Детские забавы» детвора могла поучаствовать в различных мастер–классах, восхититься шоу мыльных пузырей, преобразиться с помощью аквагрима и поучаствовать в интерактивном спектакле. Не менее здорово было прогуляться по набережной и окунуться в атмосферу Арктического Арбата — послушать уличных музыкантов, познакомиться с творчеством дудинских художников и купить приглянувшуюся работу. Всех проголодавшихся и замёрзших ждали на обеденной террасе, где им предлагали горячий чай и другие напитки, угощали горячими пирожками, шашлыком с пылу с жару и прочими вкусностями. Сделать фото на память можно было в мини–аллее «В ожидании ледохода».120 гостей фестиваля побывали на спектакле театра– студии «Белые птицы» «Ялико и Ярко», который прошёл в конференц–зале музея. Экспозиции Таймырского краеведческого посетило 950 человек.– В прошлом году фестиваль нашел большой отлик, — рассказывает Татьяна Друппова, заместитель главы Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры. — В этом году он приобрёл ещё более оживлённый формат. Много движения, различных площадок, и всё это дополняется ожиданием чуда. Я думаю, что фестиваль и дальше будет привлекать северян и приезжих, заиграет новыми красками.Светлана Рубашкина, руководитель Агентства развития Норильска, отметила:– В этом году работала обеденная зона, поэтому люди могли провести на свежем воздухе больше времени. Наша задача заключалась не столько в том, чтобы все начали танцевать, а в том, чтобы горожане семьями и компаниями вышли из дома, приехали в Дудинку, полюбовались Енисеем и получили удовольствие от праздника.Людмиле Земской, педагогу детско–юношеского центра туризма и творчества «Юниор», досталась самая летняя и самая детская площадка. Она вместе с юными участниками фестиваля «Танцующий лёд» мастерила воздушных змеев и расписывала яркими цветами речные камушки. Такое занятие было выбрано неспроста: воздушные змеи ассоциируются с летом и теплом, а камни можно легко найти под ногами, и тем интереснее подключить фантазию и увидеть в обычном сером голыше что–то необычное.Ученица Дудинской школы искусств Даша Парамонова совместила веселье с пребыванием на пленэре. Побродив по фестивальным площадкам, Даша поставила мольберт на набережной Енисея и решила нарисовать пастелью якорь. Свою задумку она объяснила тем, что для ней якорь олицетворяет гармонию и надежду на лучшее.Завершилась череда фестивальных мероприятий выступлением норильской рок–группы ZIPPERS, песнями о любви и отличном настроении. Басист Денис Майданов, барабанщик Александр Клевцов, гитарист Александр Лысенко и вокалистка Екатерина Карасёва своей музыкой заставили пуститься в пляс всех, кто до этого отнекивался и стеснялся.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















