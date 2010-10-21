[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Хранители истории

Освобождение Украины и Белоруссии

Проект рассказывает об участниках Великой Отечественной войны со слов их потомков, сегодняшних норильских школьников. В этот раз речь пойдёт об освобождении Украины и Белоруссии.

Против «Центра» После сокрушительного поражения вермахта в Курской битве Германия была вынуждена перейти на всех фронтах к стратегической обороне. Красная Армия наступала, началось освобождение Украины и Белоруссии. Летом 1943 года немецкое командование спешно возводит в тылу стратегический оборонительный рубеж под названием «Восточный вал». Его основой была крупная водная преграда — река Днепр. В августе нашим противостоит группа немецких войск из 1 млн 240 тысяч человек, 12 600 орудий и миномётов, 2100 танков и штурмовых орудий, 2100 самолётов. Наши войска превосходили противника в живой силе в 2,1 раза, в артиллерии — в 4 раза, в самолётах — в 1,4 раза. Крупного успеха добились войска Южного фронта (командующий — генерал Ф. И. Толбухин), прорвавшие мощную оборону врага на реке Миус. 30 августа был освобождён Таганрог. Войска Юго–Западного фронта (командующий — генерал Р. Я. Малиновский) отбросили врага на 300 км. Соединение Воронежского фронта (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин) и Степного фронта (командующий — генерал И. С. Конев), сломив сопротивление вражеских частей под Харьковом, устремились к Днепру. Во второй половине сентября Днепр был форсирован в ряде мест, созданы советские плацдармы на правом берегу. «Восточный вал» рухнул. Крупных успехов добились соединения 2–го Украинского фронта (командующий — генерал И. С. Конев). Утром 15 октября главная ударная группировка, сосредоточенная юго–восточнее Кременчуга, перешла в наступление. В тот же день в сражение ввели соединения 5–й танковой армии. Сломив сопротивление, танкисты прорвались к Кривому Рогу и вышли в район Кировограда. Войска 4–го Украинского фронта очистили от врага почти всё низовье Днепра и блокировали немцев в Крыму. 6 ноября 1943 года войска 1–го Украинского фронта, который возглавил Н. Ф. Ватутин, освободили столицу Украины — город Киев, который находился под оккупацией 778 дней. За это время в городе погибли 195 тысяч человек. Свыше 100 тысяч человек фашисты угнали в Германию. Гитлер, оценивая обстановку на Украине, мрачно заявил: «Вести здесь активные операции уже невозможно. Я был бы доволен, если бы мы хотя бы остановили противника». На правобережном фланге советско–германского фронта решительные бои развернулись в декабре 1943–го. Наступление на юге Украины и Крыма стало возможным благодаря плацдармам, созданным в результате форсирования Днепра. Оно развернулось от Полесья до Чёрного моря, в нём участвовали четыре Украинских фронта. Немецкое командование придавало огромное значение удержанию Правобережной Украины и ещё питало надежды помешать дальнейшему продвижению советских войск. Стратегическим рубежом для Германии стал корсунь–шевченковский выступ на Днепре, который находился в 80 километрах южнее Киева. 1–й и 2–й Украинские фронты 28 января 1944 года замкнули кольцо вокруг корсунь–шевченковской группировки. В окружении оказались сразу десять немецких дивизий, они отказались капитулировать. 17–18 февраля Красная Армия завершила их разгром. Заключительным этапом освобождения Правобережной Украины стала наступательная операция советских войск, которая проводилась в марте–апреле 1944 года. За этот период Красная Армия освободила Херсон, Винницу, Николаев, Одессу и приступила к ликвидации вражеской группировки в Крыму. Первым ударом стала операция 8 апреля 1944 года. Прорвав оборону, наши 11 апреля освободили Керчь, 13 апреля вошли в Симферополь. 9 мая Красная Армия была в Севастополе. Белорусская наступательная операция («Багратион») войск 1, 2, 3–го Белорусских, 1–го Прибалтийского фронтов (командующие К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров, И. Д. Черняховский, И. Х. Баграмян) началась в конце июня 1944 года. К этому времени линия фронта на востоке подошла к рубежу Витебск — Орша — Могилёв — Жлобин, образовав огромный клин, обращённый вглубь СССР. Здесь располагалось крупное соединение немецких войск группы армий «Центр», что представляло большую угрозу фланговых ударов для Красной Армии. Поэтому было принято решение ликвидировать выступ. Предварительный этап операции начался 22 июня. Советские войска прорвали на многих участках оборону противника. 3 июля они вошли в Минск. Операция «Багратион» стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В результате неё была уничтожена одна из наиболее сильных вражеских группировок. Потери с немецкой стороны составили: 300 тысяч солдат убитыми, 250 тысяч ранеными, 120 тысяч взяты в плен. Серьёзными оказались потери Германии и в командном составе: девять генералов убиты, 22 — попали в плен, один пропал без вести и двое покончили жизнь самоубийством. С советской стороны: 178 тысяч воинов были убиты и пропали без вести, 587 тысяч — ранены.

Тамара Бродская • Родилась в 1924 году. • Попала на фронт в 1943 году, служила снайпером. • Умерла в 2014 году на 90-м году жизни. Враг под прицелом О своей героической прабабушке Тамаре Бродской, прожившей много лет в Норильске, рассказывает Роман Бродский: — Во время Великой Отечественной войны она была снайпером, освобождала от немцев Белоруссию, награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии» и другими. Когда началась война, прабабушка (в девичестве Бабинова) жила в Свердловске, ей тогда было 17. В 1942–м она окончила снайперскую школу в Подмосковье, получила звание сержанта, попала служить в 174–ю стрелковую часть 3–го Белорусского фронта. Её главные военные подвиги пришлись на 1943 и 1944 годы. Это было время перелома в войне: Советская армия перешла от обороны к наступлению, вытесняя фашистов на юго–западном направлении: через Гродно, Витебск, Минск и далее, к Европе и Балтике. Снайпер Тамара Бродская на военные задания ходила как на работу: выслеживала противника, стреляла, ежеминутно рискуя своей жизнью. Жила в теплушках, носила огромных размеров мужскую одежду и старые сапоги, ела американскую тушёнку и спала на шинелях. И лишь между боями, по её словам, на фронте случались минутки отдыха: молодёжь тогда плясала и пела под гармошку советские песни и частушки, танцевала польку, краковяк и особенно любимую Тамарой «подиспань». «За нас командиры считали, сколько целей мы уничтожили — самостоятельно мы такой счёт не вели. Это позже мне сказали, что я завалила 31 фрица», — рассказывала прабабушка. До победного мая она не дослужила месяц с небольшим, её война закончилась в марте 1945–го в Кёнигсберге. После победы она вернулась в родную уральскую деревню Коптяки, где работала до 1951 года. Потом с мужем–геологом они уехали в Казахстан. Тамара Павловна пережила и мужа, и двоих своих детей. Всего у неё их было трое, а ещё семеро внуков и столько же правнуков. Когда прабабушка осталась одна, третья дочь с зятем забрали её в Норильск, где она прожила до глубокой старости. Напомним, «Заполярка» в разные годы писала о Тамаре Бродской, вплоть до её отъезда из Норильска в 2013 году, а после вела переписку с дочерью ветерана. Вот такое послание Тамара Павловна оставила норильчанам перед своим отъездом: «Я желаю всем здоровья. От этого зависит всё остальное в жизни. Нет здоровья — нет и никаких радостей. Нынешнему и всем последующим поколениям желаю, чтоб они никогда не испытали того, что выпало на нашу долю. Чтобы не было в их жизни ничего страшного, ничего дурного. Чтобы молодёжь своих детей растила в добре, без ложных ориентиров. Ведь это счастье — знать, что после тебя остаются целые поколения твоих близких. (Из «Альбома Победы» «Заполярной правды», 2010 год). P.S.: В начале 2014 года «Заполярка» получила такое письмо от дочери нашей героини, Татьяны Мишлановой: «16 марта умерла мама, отмучилась, бедная... И не дотянула немного до 90–летия. Спасибо вам за ваше внимание».

Марина Хорошевская Фото из архива семьи Бродских www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда После сокрушительного поражения вермахта в Курской битве Германия была вынуждена перейти на всех фронтах к стратегической обороне. Красная Армия наступала, началось освобождение Украины и Белоруссии. Летом 1943 года немецкое командование спешно возводит в тылу стратегический оборонительный рубеж под названием «Восточный вал». Его основой была крупная водная преграда — река Днепр. В августе нашим противостоит группа немецких войск из 1 млн 240 тысяч человек, 12 600 орудий и миномётов, 2100 танков и штурмовых орудий, 2100 самолётов. Наши войска превосходили противника в живой силе в 2,1 раза, в артиллерии — в 4 раза, в самолётах — в 1,4 раза.Крупного успеха добились войска Южного фронта (командующий — генерал Ф. И. Толбухин), прорвавшие мощную оборону врага на реке Миус. 30 августа был освобождён Таганрог. Войска Юго–Западного фронта (командующий — генерал Р. Я. Малиновский) отбросили врага на 300 км. Соединение Воронежского фронта (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин) и Степного фронта (командующий — генерал И. С. Конев), сломив сопротивление вражеских частей под Харьковом, устремились к Днепру. Во второй половине сентября Днепр был форсирован в ряде мест, созданы советские плацдармы на правом берегу. «Восточный вал» рухнул.Крупных успехов добились соединения 2–го Украинского фронта (командующий — генерал И. С. Конев). Утром 15 октября главная ударная группировка, сосредоточенная юго–восточнее Кременчуга, перешла в наступление. В тот же день в сражение ввели соединения 5–й танковой армии. Сломив сопротивление, танкисты прорвались к Кривому Рогу и вышли в район Кировограда.Войска 4–го Украинского фронта очистили от врага почти всё низовье Днепра и блокировали немцев в Крыму. 6 ноября 1943 года войска 1–го Украинского фронта, который возглавил Н. Ф. Ватутин, освободили столицу Украины — город Киев, который находился под оккупацией 778 дней. За это время в городе погибли 195 тысяч человек. Свыше 100 тысяч человек фашисты угнали в Германию. Гитлер, оценивая обстановку на Украине, мрачно заявил: «Вести здесь активные операции уже невозможно. Я был бы доволен, если бы мы хотя бы остановили противника».На правобережном фланге советско–германского фронта решительные бои развернулись в декабре 1943–го. Наступление на юге Украины и Крыма стало возможным благодаря плацдармам, созданным в результате форсирования Днепра. Оно развернулось от Полесья до Чёрного моря, в нём участвовали четыре Украинских фронта. Немецкое командование придавало огромное значение удержанию Правобережной Украины и ещё питало надежды помешать дальнейшему продвижению советских войск. Стратегическим рубежом для Германии стал корсунь–шевченковский выступ на Днепре, который находился в 80 километрах южнее Киева.1–й и 2–й Украинские фронты 28 января 1944 года замкнули кольцо вокруг корсунь–шевченковской группировки. В окружении оказались сразу десять немецких дивизий, они отказались капитулировать. 17–18 февраля Красная Армия завершила их разгром.Заключительным этапом освобождения Правобережной Украины стала наступательная операция советских войск, которая проводилась в марте–апреле 1944 года. За этот период Красная Армия освободила Херсон, Винницу, Николаев, Одессу и приступила к ликвидации вражеской группировки в Крыму. Первым ударом стала операция 8 апреля 1944 года. Прорвав оборону, наши 11 апреля освободили Керчь, 13 апреля вошли в Симферополь. 9 мая Красная Армия была в Севастополе.Белорусская наступательная операция («Багратион») войск 1, 2, 3–го Белорусских, 1–го Прибалтийского фронтов (командующие К. К. Рокоссовский, Г. Ф. Захаров, И. Д. Черняховский, И. Х. Баграмян) началась в конце июня 1944 года. К этому времени линия фронта на востоке подошла к рубежу Витебск — Орша — Могилёв — Жлобин, образовав огромный клин, обращённый вглубь СССР. Здесь располагалось крупное соединение немецких войск группы армий «Центр», что представляло большую угрозу фланговых ударов для Красной Армии. Поэтому было принято решение ликвидировать выступ. Предварительный этап операции начался 22 июня. Советские войска прорвали на многих участках оборону противника. 3 июля они вошли в Минск. Операция «Багратион» стала одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В результате неё была уничтожена одна из наиболее сильных вражескихгруппировок.Потери с немецкой стороны составили: 300 тысяч солдат убитыми, 250 тысяч ранеными, 120 тысяч взяты в плен. Серьёзными оказались потери Германии и в командном составе: девять генералов убиты, 22 — попали в плен, один пропал без вести и двое покончили жизнь самоубийством. С советской стороны: 178 тысяч воинов были убиты и пропали без вести, 587 тысяч — ранены.О своей героической прабабушке Тамаре Бродской, прожившей много лет в Норильске, рассказывает Роман Бродский:— Во время Великой Отечественной войны она была снайпером, освобождала от немцев Белоруссию, награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белоруссии» и другими.Когда началась война, прабабушка (в девичестве Бабинова) жила в Свердловске, ей тогда было 17. В 1942–м она окончила снайперскую школу в Подмосковье, получила звание сержанта, попала служить в 174–ю стрелковую часть 3–го Белорусского фронта. Её главные военные подвиги пришлись на 1943 и 1944 годы. Это было время перелома в войне: Советская армия перешла от обороны к наступлению, вытесняя фашистов на юго–западном направлении: через Гродно, Витебск, Минск и далее, к Европе и Балтике.Снайпер Тамара Бродская на военные задания ходила как на работу: выслеживала противника, стреляла, ежеминутно рискуя своей жизнью. Жила в теплушках, носила огромных размеров мужскую одежду и старые сапоги, ела американскую тушёнку и спала на шинелях. И лишь между боями, по её словам, на фронте случались минутки отдыха: молодёжь тогда плясала и пела под гармошку советские песни и частушки, танцевала польку, краковяк и особенно любимую Тамарой «подиспань».«За нас командиры считали, сколько целей мы уничтожили — самостоятельно мы такой счёт не вели. Это позже мне сказали, что я завалила 31 фрица», — рассказывала прабабушка. До победного мая она не дослужила месяц с небольшим, её война закончилась в марте 1945–го в Кёнигсберге.После победы она вернулась в родную уральскую деревню Коптяки, где работала до 1951 года. Потом с мужем–геологом они уехали в Казахстан. Тамара Павловна пережила и мужа, и двоих своих детей. Всего у неё их было трое, а ещё семеро внуков и столько же правнуков. Когда прабабушка осталась одна, третья дочь с зятем забрали её в Норильск, где она прожила до глубокой старости.Напомним, «Заполярка» в разные годы писала о Тамаре Бродской, вплоть до её отъезда из Норильска в 2013 году, а после вела переписку с дочерью ветерана. Вот такое послание Тамара Павловна оставила норильчанам перед своим отъездом: «Я желаю всем здоровья. От этого зависит всё остальное в жизни. Нет здоровья — нет и никаких радостей. Нынешнему и всем последующим поколениям желаю, чтоб они никогда не испытали того, что выпало на нашу долю. Чтобы не было в их жизни ничего страшного, ничего дурного. Чтобы молодёжь своих детей растила в добре, без ложных ориентиров. Ведь это счастье — знать, что после тебя остаются целые поколения твоих близких. (Из «Альбома Победы» «Заполярной правды», 2010 год).P.S.: В начале 2014 года «Заполярка» получила такое письмо от дочери нашей героини, Татьяны Мишлановой: «16 марта умерла мама, отмучилась, бедная... И не дотянула немного до 90–летия. Спасибо вам за ваше внимание».

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