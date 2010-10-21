[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Резонанс

Спасибо этому дому

Четыре норильские гостинки признаны аварийными. Несмотря на то что случилось это больше полутора лет назад, у норильчан по–прежнему возникают вопросы, касающиеся нюансов переселения.

Звонки в редакцию: «По семейным обстоятельствам я больше двух лет жил на материке. Вернувшись в город, выяснил, что дом, где у меня в собственности квартира, признан аварийным. Что мне делать в первую очередь?» «Я живу в квартире по соцнайму. Предлагаемые администрацией варианты переселения меня не устраивают. Куда обращаться?» «Мы давно планировали приобрести квартиру большей площади, чем комната в гостинке. Могу ли я рассчитывать на то, что при переезде из аварийного дома нам дадут жилье побольше? Как можно этого добиться?»

В данном случае действует Положение о переселении норильчан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда. При этом собственникам гостинок либо возмещают стоимость аварийного жилья, либо предоставляют квартиру аналогичной площади, сообщает и. о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска Денис Вальтер. Для выплаты компенсации независимые профессиональные оценщики дают заключение о рыночной цене квартир. Администрация города не может влиять на результаты оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предоставление жилья большей площади допускается, но не более чем на 20 кв. м. Управление жилищного фонда обеспечивает проведение независимой оценки и занимаемого жилья, и предоставляемого. Если стоимость новой квартиры отличается от стоимости старой, собственник должен перечислить разницу в бюджет города и наоборот. Нанимателям по договору социального найма предлагается не более трёх вариантов равноценных по площади квартир. В случае отказа наниматель и члены его семьи выселяются в судебном порядке в один из предлагаемых вариантов жилья. Нанимателям по договорам служебного и коммерческого найма предоставляется другое жильё на основании ходатайства работодателя.

В октябре 2017 года четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными и подлежащими сносу. Это дома по адресам: ул. Лауреатов, 31, ул. Надеждинская, 18, ул. Шахтёрская, 5 и 18. В общей сложности расселению подлежит 1100 жилых помещений. На сегодняшний день расселено 394 квартиры.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В данном случае действует Положение о переселении норильчан из непригодных жилых помещений муниципального жилищного фонда. При этом собственникам гостинок либо возмещают стоимость аварийного жилья, либо предоставляют квартиру аналогичной площади, сообщает и. о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска Денис Вальтер.Для выплаты компенсации независимые профессиональные оценщики дают заключение о рыночной цене квартир. Администрация города не может влиять на результаты оценки, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации.Предоставление жилья большей площади допускается, но не более чем на 20 кв. м. Управление жилищного фонда обеспечивает проведение независимой оценки и занимаемого жилья, и предоставляемого. Если стоимость новой квартиры отличается от стоимости старой, собственник должен перечислить разницу в бюджет города и наоборот.Нанимателям по договору социального найма предлагается не более трёх вариантов равноценных по площади квартир. В случае отказа наниматель и члены его семьи выселяются в судебном порядке в один из предлагаемых вариантов жилья. Нанимателям по договорам служебного и коммерческого найма предоставляется другое жильё на основании ходатайства работодателя.

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