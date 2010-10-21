[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Право руля

Опасный переход

Учащиеся школы № 28, инспекторы ГИБДД и журналисты «Заполярки» провели совместную акцию «Опасный пешеходный переход». В этот раз участники проекта рассказали автомобилистам о необходимости быть бдительными при проезде через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.

Вместе за безопасность на дорогах Перед рейдом со школьниками встретился инспектор дорожного надзора Норильского отдела ГИБДД Максим Ветров, который рассказал об опасностях, подстерегающих на пешеходных переходах. Водители не всегда снижают скорость, хотя обязаны это делать. А на регулируемых пешеходных переходах встречаются лихачи, игнорирующие красный сигнал светофора. Инспектор ГИБДД отметил, что на улице не следует забывать о своей безопасности ни на минуту, так как при столкновении пешехода с автомобилем в любом случае больше всего пострадает пешеход. «Железо» можно отремонтировать, а вот здоровье удаётся восстановить не всегда. В своих рисунках ребята отразили как опасные ситуации на пешеходных переходах, так и безопасные. Три лучшие работы были опубликованы в «Заполярной Правде» за 21 мая 2019 года. Творения Александра Морозова, Софьи Ермолаевой и Алины Карабутовой взяли за основу для флаеров. Отличная памятка! Рейд решили провести в обеденное время. Так как авторы работ едва окончили первый и второй классы, вручать листовки было поручено более опытным участникам отряда ЮИД «Перекрёсток» — четвероклассникам: Сузанне Барсегян, Семёну Вакуленко, Кире Витоль, Кире Гладких, Людмиле Зенькович, Дмитрию Куликову, Софье Лысовой, Андрею Носенко, Егору Сябе и Ярославу Рогову. Ребята надели сигнальные жилеты со световозвращающими полосками и вместе с инспекторами ГИБДД отправились на нерегулируемый пешеходный переход в районе магазина «Сказка». Здесь старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров провёл инструктаж по безопасному поведению в ходе рейда. Судя по всему, появление наряда ДПС и юных инспекторов движения не обрадовало водителей, так как некоторые из них на этом участке улицы Талнахской частенько нарушают ПДД и «забывают» пропускать пешеходов. Поэтому напоминание автомобилистам о том, что они управляют средством повышенной опасности и несут ответственность за обстановку на дорогах, не было лишним. Фото на память о рейде Слова школьников о том, что водители–торопыги могут сбить пешехода, заставляли нарушителей задуматься. Тем более что замечания ребят красноречиво подтверждали и факты, приведённые в листовках. Так, при скорости всего 40 км/ч остановочный путь технически исправного автомобиля будет равен примерно 26 метрам, а на скользкой или мокрой дороге он увеличится в разы. Это значит, что если ребёнок неожиданно выскочит на переход, а водитель не успеет затормозить, то случится беда. При наезде на пешехода на переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения, и за каждый предусмотрено определённое наказание: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до 5000. Поскольку в обеденное время движение на дорогах Норильска довольно интенсивное, то листовки разошлись очень быстро. Участники рейда вместе с инспекторами ГИБДД сделали фото на память. Победители конкурса рисунков получили подарки, а Михаил Назаров ещё раз напомнил школьникам, что безопасность на улицах города в немалой степени зависит и от них самих.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Перед рейдом со школьниками встретился инспектор дорожного надзора Норильского отдела ГИБДД Максим Ветров, который рассказал об опасностях, подстерегающих на пешеходных переходах. Водители не всегда снижают скорость, хотя обязаны это делать. А на регулируемых пешеходных переходах встречаются лихачи, игнорирующие красный сигнал светофора. Инспектор ГИБДД отметил, что на улице не следует забывать о своей безопасности ни на минуту, так как при столкновении пешехода с автомобилем в любом случае больше всего пострадает пешеход. «Железо» можно отремонтировать, а вот здоровье удаётся восстановить не всегда.В своих рисунках ребята отразили как опасные ситуации на пешеходных переходах, так и безопасные. Три лучшие работы были опубликованы в «Заполярной Правде» за 21 мая 2019 года. Творения Александра Морозова, Софьи Ермолаевой и Алины Карабутовой взяли за основу для флаеров.Рейд решили провести в обеденное время. Так как авторы работ едва окончили первый и второй классы, вручать листовки было поручено более опытным участникам отряда ЮИД «Перекрёсток» — четвероклассникам: Сузанне Барсегян, Семёну Вакуленко, Кире Витоль, Кире Гладких, Людмиле Зенькович, Дмитрию Куликову, Софье Лысовой, Андрею Носенко, Егору Сябе и Ярославу Рогову. Ребята надели сигнальные жилеты со световозвращающими полосками и вместе с инспекторами ГИБДД отправились на нерегулируемый пешеходный переход в районе магазина «Сказка». Здесь старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров провёл инструктаж по безопасному поведению в ходе рейда.Судя по всему, появление наряда ДПС и юных инспекторов движения не обрадовало водителей, так как некоторые из них на этом участке улицы Талнахской частенько нарушают ПДД и «забывают» пропускать пешеходов. Поэтому напоминание автомобилистам о том, что они управляют средством повышенной опасности и несут ответственность за обстановку на дорогах, не было лишним.Слова школьников о том, что водители–торопыги могут сбить пешехода, заставляли нарушителей задуматься. Тем более что замечания ребят красноречиво подтверждали и факты, приведённые в листовках. Так, при скорости всего 40 км/ч остановочный путь технически исправного автомобиля будет равен примерно 26 метрам, а на скользкой или мокрой дороге он увеличится в разы. Это значит, что если ребёнок неожиданно выскочит на переход, а водитель не успеет затормозить, то случится беда. При наезде на пешехода на переходе водитель нарушает как минимум несколько пунктов правил дорожного движения, и за каждый предусмотрено определённое наказание: не уступает дорогу пешеходу — штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей; обгон на переходе — лишение прав до 6 месяцев; превышение скорости — штраф от 500 рублей до 5000.Поскольку в обеденное время движение на дорогах Норильска довольно интенсивное, то листовки разошлись очень быстро. Участники рейда вместе с инспекторами ГИБДД сделали фото на память. Победители конкурса рисунков получили подарки, а Михаил Назаров ещё раз напомнил школьникам, что безопасность на улицах города в немалой степени зависит и от них самих.

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