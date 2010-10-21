[Индекс номера 79 (04.06.2019)]



Итоги

Ударный сезон

В начале лета, когда воспитанники спортшкол уходят на заслуженный отдых и тренировочные залы пустеют, самое время поговорить об итогах учебно–тренировочного сезона.

Бокс – один из самых популярных видов спорта в Норильске Спортивная школа единоборств представлена в нашем городе пятью направлениями — это бокс, греко–римская борьба, дзюдо, карате и пауэрлифтинг. Сегодня отделения спортшколы действуют в Центральном районе и в Талнахе, в ней занимаются 687 воспитанников под руководством 15 тренеров. По словам её директора Сергея Никуличева, каждый сезон и для тренеров, и для спортсменов — непростой. Нынешний исключением также не стал, но благодаря перераспределению средств финансирование поездок спортсменов на состязания удалось сбалансировать. — Любой тренер скажет вам: чтобы показать достойный результат, необходимо как можно чаще выезжать на иногородние выступления. Для этого нужны деньги, и Норильск в силу своей удалённости находится в более сложной ситуации, чем другие территории региона. Поэтому была поставлена задача добиться максимального эффекта в существующих условиях. Благо от администрации города мы получили дополнительное финансирование, и в том числе поэтому смогли улучшить наши показатели, — сказал Сергей Никуличев. Наш собеседник отметил, что в прошедшем сезоне больше внимания было уделено отделению пауэрлифтинга, и спортсмены под руководством молодого, недавно приглашённого в Норильск тренера Исы Эльмурзаева завоевали на краевом первенстве первое общекомандное место. На Эльмурзаева Никуличев возлагает особые надежды, проча ему и его воспитанникам прекрасное спортивное будущее. Хорошим выдался сезон и для наших каратистов. И если раньше первые роли на краевом и всероссийском уровне благодаря профессионализму тренера Алексея Нуркенова играли ребята, выступающие в категории ката, то на сей раз «выстрелили» и кумитисты, подопечные тренера Александра Сечкина. Они заняли первые места на первенстве края и заявили о себе на окружном уровне. Не остались без медалей краевого значения и представители самого массового вида спорта, представленного в спортшколе, — дзюдоисты. Норильчане, с которыми занимаются тренеры Сергей Лебедев и Сахавет Гулиев, стали победителями и призёрами первенств края и Сибирского федерального округа, а также спартакиады школьников. К слову, именно среди дзюдоистов, по мнению Сергея Никуличева, наблюдается самая высокая конкуренция на выезде: зачастую в соответствующей весовой категории у спортсменов насчитывается до сорока соперников, что сильно усложняет их путь к пьедесталу. Говоря о воспитанниках, показавших в этом сезоне самый яркий результат, собеседник без колебаний отмечает борцов греко–римского стиля. Они брали награды разного достоинства на краевых, окружных и всероссийских турнирах. Лучше всего выступили воспитанники тренеров Алексея Калинина, Абуталиба Курбанова, а также Сергея Фолькмана. Немногим хуже, чем в прошлом сезоне, но всё равно достойно выглядели боксёры: особо отличились воспитанники тренеров Дениса Дурасова и Руслана Ибраева, победители первенства края. — Жизнь нашей спортивной школы — яркая и насыщенная. Ежегодно мы участвуем в десятках городских состязаний, проводимых как управлением по спорту, так и отдельными спортклубами. Но нужно понимать, что мастерство достигается в условиях постоянного вызова, который предлагают выездные соревнования. Поэтому для нас важно, чтобы спортсмены всех отделений имели возможность проявить себя за пределами Норильска, получить шанс, победить и в конечном итоге пополнить ряды сборной края и страны. Я считаю, что у нас есть повод для гордости, и с этим я хочу поздравить наших воспитанников, тренеров и управленческий коллектив спортшколы. Уверен, что в новом сезоне ребят ожидают громкие победы и яркие выступления, — заключил Сергей Никуличев.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спортивная школа единоборств представлена в нашем городе пятью направлениями — это бокс, греко–римская борьба, дзюдо, карате и пауэрлифтинг. Сегодня отделения спортшколы действуют в Центральном районе и в Талнахе, в ней занимаются 687 воспитанников под руководством 15 тренеров. По словам её директора Сергея Никуличева, каждый сезон и для тренеров, и для спортсменов — непростой. Нынешний исключением также не стал, но благодаря перераспределению средств финансирование поездок спортсменов на состязания удалось сбалансировать.— Любой тренер скажет вам: чтобы показать достойный результат, необходимо как можно чаще выезжать на иногородние выступления. Для этого нужны деньги, и Норильск в силу своей удалённости находится в более сложной ситуации, чем другие территории региона. Поэтому была поставлена задача добиться максимального эффекта в существующих условиях. Благо от администрации города мы получили дополнительное финансирование, и в том числе поэтому смогли улучшить наши показатели, — сказал Сергей Никуличев.Наш собеседник отметил, что в прошедшем сезоне больше внимания было уделено отделению пауэрлифтинга, и спортсмены под руководством молодого, недавно приглашённого в Норильск тренера Исы Эльмурзаева завоевали на краевом первенстве первое общекомандное место. На Эльмурзаева Никуличев возлагает особые надежды, проча ему и его воспитанникам прекрасное спортивное будущее.Хорошим выдался сезон и для наших каратистов. И если раньше первые роли на краевом и всероссийском уровне благодаря профессионализму тренера Алексея Нуркенова играли ребята, выступающие в категории ката, то на сей раз «выстрелили» и кумитисты, подопечные тренера Александра Сечкина. Они заняли первые места на первенстве края и заявили о себе на окружном уровне.Не остались без медалей краевого значения и представители самого массового вида спорта, представленного в спортшколе, — дзюдоисты. Норильчане, с которыми занимаются тренеры Сергей Лебедев и Сахавет Гулиев, стали победителями и призёрами первенств края и Сибирского федерального округа, а также спартакиады школьников. К слову, именно среди дзюдоистов, по мнению Сергея Никуличева, наблюдается самая высокая конкуренция на выезде: зачастую в соответствующей весовой категории у спортсменов насчитывается до сорока соперников, что сильно усложняет их путь к пьедесталу.Говоря о воспитанниках, показавших в этом сезоне самый яркий результат, собеседник без колебаний отмечает борцов греко–римского стиля. Они брали награды разного достоинства на краевых, окружных и всероссийских турнирах. Лучше всего выступили воспитанники тренеров Алексея Калинина, Абуталиба Курбанова, а также Сергея Фолькмана.Немногим хуже, чем в прошлом сезоне, но всё равно достойно выглядели боксёры: особо отличились воспитанники тренеров Дениса Дурасова и Руслана Ибраева, победители первенства края.— Жизнь нашей спортивной школы — яркая и насыщенная. Ежегодно мы участвуем в десятках городских состязаний, проводимых как управлением по спорту, так и отдельными спортклубами. Но нужно понимать, что мастерство достигается в условиях постоянного вызова, который предлагают выездные соревнования. Поэтому для нас важно, чтобы спортсмены всех отделений имели возможность проявить себя за пределами Норильска, получить шанс, победить и в конечном итоге пополнить ряды сборной края и страны. Я считаю, что у нас есть повод для гордости, и с этим я хочу поздравить наших воспитанников, тренеров и управленческий коллектив спортшколы. Уверен, что в новом сезоне ребят ожидают громкие победы и яркие выступления, — заключил Сергей Никуличев.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















