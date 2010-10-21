[Индекс номера 82 (07.06.2019)]

Хорошо пошло!

Ледоход на Енисее традиционно символизирует для норильчан наступление лета. Вот и свершилось — в среду и четверг он прошёл.
Первые подвижки на Енисее в районе Дудинки начались ещё в понедельник. Два дня горожане следили за новостями, а в среду в 17.30 при уровне воды 14 метров 14 сантиметров лёд тронулся. В четверг утром уровень Енисея районе Дудинки достиг отметки 14 метров 84 сантиметра.
Как говорят специалисты, нынешний ледоход — обычный, не выходящий за рамки многолетних значений. Для сравнения: самый поздний сход ледяного покрова (конечно, за тот период, что ведутся наблюдения) был отмечен в 1996 году — река скинула покров только 16 июня. Зато на следующий год, 1997–й, Дудинка увидела гладь Енисея раньше всего: река освободилась 21 мая на отметке 14 метров 14 сантиметров. Ещё через два года — 31 мая 1999–го — был зарегистрирован максимальный уровень воды в Енисее — 21 метр 49 сантиметров. Эта цифра считается критической для Дудинки, и улицы столицы Таймыра той весной были частично затоплены.
Зато сейчас подтвердились неоднократные высказывания синоптиков о том, что ледоходы никак не влияют на нашу погоду, и похолодание во время прохода льда — не более, чем совпадение. Эта неделя, независимо от вестей с Енисея, выдалась тёплой и солнечной, некоторые норильчане даже поспешили переодеться в шорты. Но слишком расслабляться не стоит. Хорошая погода у нас простоит до конца недели, а 9 июня норильские синоптики ожидают падения температуры до –2 градусов и порывов холодного шквалистого ветра северного и северо–западного направлений. Район Норильска зацепит циклон, несущий арктический холод, однако ненастье простоит лишь до 11 июня, затем прогнозируется потепление — до +25 градусов к концу июня. А вместе с ним ожидается и проход льда на реке Норильской, которая обычно освобождается от зимней «одёжки» примерно на неделю позже, чем её старший товарищ Енисей.

Светлана Гунина
Фото Дениса Кожевникова
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Ледоход на Енисее традиционно символизирует для норильчан наступление лета. Вот и свершилось — в среду и четверг он прошёл.

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