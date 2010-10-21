В России появился новый вид мошенничества. Десятки случаев зарегистрированы в каждом регионе страны. Только в Красноярском крае с начала года их было порядка 20. До Норильска этот вид обмана ещё не добрался, но полицейские прогнозируют, что в ближайшем будущем мошенники могут начать промышлять и у нас.
Итак, в чём же суть мошенничества? Все мы знаем о таких услугах, как перевод денег с карты на карту и пополнение баланса телефона. Так вот: злоумышленник подходит к банкомату, выбирает одну из вышеописанных услуг, но при этом не вносит платеж и не вставляет карту, оставляя операцию незаконченной. Если следующий клиент вставляет карту в банкомат и набирает пин–код в течение полутора минут, то он автоматически оплачивает услугу незнакомца, который стоял перед ним. Деньги списаны, а куда они ушли, кому и на какой номер были переведены — непонятно: предстоит длительное разбирательство с привлечением полиции и службы безопасности банка.
Чтобы не попасться на новую уловку, норильские полицейские рекомендуют гражданам соблюдать простые правила:
1. Перед тем как вставить карту в банкомат, убедитесь, что предыдущий пользователь завершил все операции и на экране устройства отображается стандартная заставка банка.
2. Если экран банкомата затемнён, на нём написано «введите пин–код» или отображается любая незавершенная операция, лучше воспользуйтесь другим аппаратом. Если в этот момент вы находитесь в банке, обратитесь к его сотрудникам, чтобы они помогли вам безопасно воспользоваться картой.
3. Полицейские советуют использовать один проверенный ход: перед тем как вставить карту в банкомат, дважды нажмите на кнопку «Отмена», чтобы завершить все предыдущие операции.
4. Не пользуйтесь банкоматами, экраны которых повреждены и частично затемнены. Не переводите деньги неизвестным людям и на неизвестные номера карт и телефонов.
– В Норильске также участились случаи, когда гражданам звонят, представляются сотрудниками банка, называя при этом их фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, и требуют назвать код подтверждения банковской операции либо информацию, напечатанную на обороте карты. Это стопроцентно мошенники, которые где–то незаконным способом получили такие сведения. Будьте бдительны, не сообщайте личные данные посторонним, — предупреждает начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску Виталий Цауня. Полина Любимаяwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда