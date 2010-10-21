В Норильске началась горячая пора больших ремонтов. Сегодня это одна из первостепенных задач, учитывая наше короткое лето.
Жилищный фонд
|Летом обновят фасады домов на улицах Б. Хмельницкого, Комсомольской, Таймырской, Горняков и Бауманской.
На рабочем совещании с руководителями городских структур при главе Норильска Ринате Ахметчине обсуждались предстоящие работы. Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, сообщил, что в этом году будет отремонтировано 244 квартиры, в том числе 160 — за счёт средств краевого бюджета и 84 — за счёт местного.
Кроме того, запланированы снос дома № 26 на улице Надеждинской в Кайеркане и ремонт двух магистральных коллекторов: один — на Солнечном проезде, другой — на Набережной Урванцева.
За счёт субсидий управляющие организации обновят фасады домов на улицах Б. Хмельницкого, Комсомольской, Таймырской, Горняков и Бауманской. На 13 зданиях отремонтируют металлические кровли.
В домах на улицах Нансена, 24, 36, 48, 60 и 72, Федоровского, 2 и 25, Рудной, 47, и на проезде Котульского, 15 и 21, будут заменены системы ТВС.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» отремонтируют асфальтовое покрытие на 27 придомовых территориях общей площадью 34 819 кв. м (в 2018 году было отремонтировано 4089 кв. м — в четырёх дворах).
Продолжится формирование комфортной городской среды. Для этого благоустроят 12 дворовых территорий по адресам: Кравца, 2, Маслова, 2, Дудинская, 7, Завенягина, 6, Ленинский пр., 25, Надеждинская, 26, Шахтёрская, 6, Ленинградская, 7, Енисейская, 22, Комсомольская, 9, 15 и 23. Как отметил Евгений Войник, сюда входит: асфальтировка дворов, установка светильников, скамеек, урн, а также оборудование детских игровых площадок.
Запланированы и мероприятия по сохранению устойчивости перспективного жилищного фонда, а также разработка проектно–сметной документации под реализацию работ в 2020 году.Городские объекты
В свою очередь Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, рассказал, что в этом году по муниципальной программе «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» запланированы ремонты фасадов и их элементов на десяти зданиях, где располагаются муниципальные учреждения, и на семи — обновят кровли. На 11 объектах заменят оконные блоки. И это не считая ремонта крылец, тамбуров, игровых площадок, переходной лестницы в районе улицы Комсомольской.
Также этим летом на четырёх объектах, где находятся спортивные и образовательные учреждения, заменят внешние сети электроснабжения, а возле десяти заасфальтируют прилегающую территорию.
Запланированы и работы по облицовке площади Памяти Героев. Заниматься этим будет общество с ограниченной ответственностью «СибГрупп–Н», имеющее лицензию на ремонт объектов культурного наследия. Контракт с ним заключили 24 мая. Подрядчик пообещал справиться с поставленной задачей до 30 сентября и уже начал подготовку к строительно–монтажным работам.
— Из 65 объектов, где планируются ремонтные работы, по 60 уже заключены контракты, — отметил Дмитрий Самородов. — Не состоялись торги по пяти объектам. Это ремонт кровель на зданиях средней школы № 40 и талнахской библиотеки на Диксона, 9, а также на Энергетической, 14. Нет пока подрядчиков для ремонта фасадов плавательного бассейна СК «Кайеркан» и пандуса в БОКМО. Эти лоты размещены повторно.Дороги
Приведут в порядок и дороги. Как рассказал Олег Крист, начальник «Норильскавтодора», уже заключены контракты на основные виды работ. Так, «Илан–Норильск» собирается отремонтировать 69 336 кв. м проезжей части, а на ремонт тротуаров и бордюров выделено более 40,5 млн рублей частным предпринимателям. На вопрос Рината Ахметчина, допустимо ли класть асфальт во время дождя и снега и не страдает ли при этом качество, Олег Крист заверил, что при соблюдении определённых технологий это возможно.
Общество с ограниченной ответственностью «МФЦ» взялось за ремонт водопропускной трубы на участке автодороги Норильск — посёлок Алыкель, а установкой светофора на перекрёстке улиц Кирова и Советской займётся «СМЭП+». Обустройство пешеходного перехода светофорами Т7 на улице Победы доверено «Айтехникс», как и светофорный объект на перекрёстке улиц Талнахской и Пушкина.
Помимо этого заключён контракт со «Спецдорпроектом» на подготовку проектов по созданию защитного сооружения в районе медного завода и по реконструкции участка автодороги Норильск — посёлок Алыкель (устройство водопропускной трубы). А с фирмой «Геокомплексизыскания» — на проектирование перехода через коммуникации на улице Октябрьской.
Запланированы также обустройство трёх остановок на общую сумму около 2,3 млн рублей, ремонт и замена опор наружного освещения — чуть более 9 млн рублей.
Особое внимание глава Норильска Ринат Ахметчин обратил на обустройство тёплых остановок.
— Хотелось бы, чтобы там можно было не только согреться, но и зарядить телефон, а для защиты от вандалов их необходимо оборудовать специальными устройствами, — высказал он свои пожелания. — Посмотрим, если эти остановки будут комфортны и удобны для жителей, то постепенно мы поставим их по всему Большому Норильску.Лариса СтецевичФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда