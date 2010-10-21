[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



Есть повод

Политика милосердия

Около 450 норильчан — работников социальной сферы — отмечают профессиональный праздник. Сегодня лучших из них будут чествовать в Городском центре культуры.

Норильский отдел социального обеспечения появился в Норильске в 1953 году, а в 1992–м он был реорганизован в управление соцзащиты населения. Оно занималось назначением пенсий, пособий и компенсаций, мероприятиями по поддержке престарелых, нетрудоспособных и малообеспеченных граждан, предоставлением льгот. Тогда же в структуре ведомства появились отдел социальной защиты и центр социального обслуживания, при котором открылись отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. В 2001 году были введены выплаты жилищных субсидий населению, и в связи с этим появился соответствующий отдел, а вот пенсионный, напротив, передали в федеральный Пенсионный фонд. Управление социальной политики и сегодня занимается предоставлением мер поддержки и помощи гражданам. Кроме того, ему подведомственны Комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский». Сейчас в учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек. Многие из них сегодня соберутся в Городском центре культуры, чтобы поздравить друг друга с праздником. Поблагодарить коллег и напутствовать на дальнейшую, такую нужную людям работу придут заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва и начальник управления соцполитики Светлана Бабурина. В честь праздника 29 представителей норильской соцсферы получат почётные грамоты и благодарственные письма министерства социальной политики Красноярского края и главы города. Материал о праздновании Дня соцработника читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильский отдел социального обеспечения появился в Норильске в 1953 году, а в 1992–м он был реорганизован в управление соцзащиты населения. Оно занималось назначением пенсий, пособий и компенсаций, мероприятиями по поддержке престарелых, нетрудоспособных и малообеспеченных граждан, предоставлением льгот. Тогда же в структуре ведомства появились отдел социальной защиты и центр социального обслуживания, при котором открылись отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи.В 2001 году были введены выплаты жилищных субсидий населению, и в связи с этим появился соответствующий отдел, а вот пенсионный, напротив, передали в федеральный Пенсионный фонд. Управление социальной политики и сегодня занимается предоставлением мер поддержки и помощи гражданам. Кроме того, ему подведомственны Комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский».Сейчас в учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек. Многие из них сегодня соберутся в Городском центре культуры, чтобы поздравить друг друга с праздником. Поблагодарить коллег и напутствовать на дальнейшую, такую нужную людям работу придут заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва и начальник управления соцполитики Светлана Бабурина. В честь праздника 29 представителей норильской соцсферы получат почётные грамоты и благодарственные письма министерства социальной политики Красноярского края и главы города. Материал о праздновании Дня соцработника читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».

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