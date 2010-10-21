[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



Экология

День тишины

В «Норникеле» провели акцию «Экочас», приостановив на 60 минут работу основных производственных предприятий.

Даже часовая приостановка производственных мощностей позволяет заметно снизить объём суточного выброса диоксида серы в атмосферу 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. Эта дата учреждена специальной резолюцией ООН с тем, чтобы привлечь внимание всего мирового сообщества к необходимости заботиться о природе. Её трудно отнести к конкретной категории праздников. Просто в этот день каждому жителю планеты стоит задуматься, всё ли он делает для того, чтобы сохранить наш общий дом. День окружающей среды отмечают во всех развитых странах, где проблему сохранения экологии осознали уже давно. И только объединившись, можно достичь успеха в этом деле. Норильск уже в третий раз присоединился к акции «Экочас». Если в 2017 году только медный завод останавливал основные агрегаты плавильного цеха — две печи Ванюкова, шесть конвертеров и дымовые трубы, то в прошлом году к акции присоединилась и «Надежда». Как утверждают специалисты, даже часовая приостановка производственных мощностей позволяет сэкономить несколько тысяч кубометров кислорода, более тысячи кубометров природного газа и заметно снизить объём суточного выброса диоксида серы в атмосферу. В этом году в экологической акции, направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове. Во время акции на «Надежде» провели техническое обслуживание оборудования и мелкий ремонт Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода, подчеркнул: – Эта дата очень важна для нас. Улучшение экологической обстановки в городе, сохранение уникальной северной природы — приоритетная задача компании. В акции наш завод участвует уже второй раз. В период остановки мы проводим техническое обслуживание оборудования и мелкий ремонт. На производственных планах это не отражается, а вот воздух в городе становится чище. Конечно, металлургические агрегаты — это сложное технологическое оборудование, которое невозможно остановить за один миг. Чтобы «погасить» печь, подготовку приходится начинать за час до этого, столько же времени тратится и на её разогрев при вводе в эксплуатацию. Но участие в экочасе того стоит. Согласен с коллегой Дмитрий Матюхин, главный инженер медного завода: – Мы первыми присоединились к этой акции, и между собой называем 5 июня Днём тишины, когда мы приостанавливаем работу печей Ванюкова и конвертеров. Даже один час тишины способен принести немалую пользу и экологии, и нам с вами. В акции приняли участие и предприятия Кольской ГМК. На плавильно–конвертерном участке металлургического цеха в Мончегорске на время заглушили отражательную и анодную печи, а также два конвертера. Плавильный цех в посёлке Никель «погасил» три руднотермические печи и два конвертера. Усилия «Норникеля» по снижению нагрузки на окружающую среду носят комплексный характер. Планомерно уменьшать объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволяет внедрение наилучших доступных технологий и модернизация производства. В Заполярном филиале в 2016 году закрыли никелевый завод, что позволило снизить выбросы диоксида серы в селитебной зоне на 30%. Более миллиарда рублей потрачено на замену гидротранспорта от «Надежды» до хвостохранилища — это позволило исключить протечки материалов. Построено и введено в эксплуатацию 41 локальное сооружение по очистке хозяйственно–бытовых сточных и шахтных вод. Главным экологическим мероприятием ближайших лет в Заполярном филиале станет «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля», не имеющая аналогов в мире. Её конечная цель — сокращение выбросов диоксида серы к 2023 году на 75%.

В 2016 году «Норникель» потратил на природоохранные мероприятия 22 млрд рублей, в 2017–м — 25,8 млрд рублей. Средства пошли на строительство очистных сооружений и новых пульпопроводов, модернизацию металлургического производства, восполнение водных биологических ресурсов — в 2017 году в Енисей выпустили более 300 тысяч мальков осетра. В 2018 году компания инвестировала в экологические проекты порядка 30 млрд рублей.

Лариса Стецевич Фото Николая Щипко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. Эта дата учреждена специальной резолюцией ООН с тем, чтобы привлечь внимание всего мирового сообщества к необходимости заботиться о природе. Её трудно отнести к конкретной категории праздников. Просто в этот день каждому жителю планеты стоит задуматься, всё ли он делает для того, чтобы сохранить наш общий дом.День окружающей среды отмечают во всех развитых странах, где проблему сохранения экологии осознали уже давно. И только объединившись, можно достичь успеха в этом деле. Норильск уже в третий раз присоединился к акции «Экочас». Если в 2017 году только медный завод останавливал основные агрегаты плавильного цеха — две печи Ванюкова, шесть конвертеров и дымовые трубы, то в прошлом году к акции присоединилась и «Надежда».Как утверждают специалисты, даже часовая приостановка производственных мощностей позволяет сэкономить несколько тысяч кубометров кислорода, более тысячи кубометров природного газа и заметно снизить объём суточного выброса диоксида серы в атмосферу. В этом году в экологической акции, направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове.Виталий Муравьёв, главный инженер Надеждинского металлургического завода, подчеркнул:– Эта дата очень важна для нас. Улучшение экологической обстановки в городе, сохранение уникальной северной природы — приоритетная задача компании. В акции наш завод участвует уже второй раз. В период остановки мы проводим техническое обслуживание оборудования и мелкий ремонт. На производственных планах это не отражается, а вот воздух в городе становится чище. Конечно, металлургические агрегаты — это сложное технологическое оборудование, которое невозможно остановить за один миг. Чтобы «погасить» печь, подготовку приходится начинать за час до этого, столько же времени тратится и на её разогрев при вводе в эксплуатацию. Но участие в экочасе того стоит.Согласен с коллегой Дмитрий Матюхин, главный инженер медного завода:– Мы первыми присоединились к этой акции, и между собой называем 5 июня Днём тишины, когда мы приостанавливаем работу печей Ванюкова и конвертеров. Даже один час тишины способен принести немалую пользу и экологии, и нам с вами.В акции приняли участие и предприятия Кольской ГМК. На плавильно–конвертерном участке металлургического цеха в Мончегорске на время заглушили отражательную и анодную печи, а также два конвертера. Плавильный цех в посёлке Никель «погасил» три руднотермические печи и два конвертера.Усилия «Норникеля» по снижению нагрузки на окружающую среду носят комплексный характер. Планомерно уменьшать объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволяет внедрение наилучших доступных технологий и модернизация производства.В Заполярном филиале в 2016 году закрыли никелевый завод, что позволило снизить выбросы диоксида серы в селитебной зоне на 30%. Более миллиарда рублей потрачено на замену гидротранспорта от «Надежды» до хвостохранилища — это позволило исключить протечки материалов. Построено и введено в эксплуатацию 41 локальное сооружение по очистке хозяйственно–бытовых сточных и шахтных вод.Главным экологическим мероприятием ближайших лет в Заполярном филиале станет «Серный проект» — крупнейшая экологическая инициатива «Норникеля», не имеющая аналогов в мире. Её конечная цель — сокращение выбросов диоксида серы к 2023 году на 75%.

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