Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями.
|Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузить на рейде, а с июля — с морских причалов
Как рассказал Владимир Григорчук, и.о. начальника производственного управления ЗФ, все подразделения успешно справились с производственной программой по выпуску готовой продукции и выполнили все обязательства по отгрузке меди потребителям и файнштейна для Кольской ГМК до наступления межнавигационной паузы. Кстати, завершила зимнюю навигацию 27 мая «Надежда», а судно, которое откроет новый навигационный сезон, «Норильский никель», ждут в середине июня. Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузить на рейде, а с июля — с морских причалов.
В целом по минерально–сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 105,8%.Перевыполнили свои производственные программы и металлурги. На медном заводе на 100% плана по производству катодной меди и на 100,2% — по выпуску платиновых концентратов. «Надежда» на 121% выполнила план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе и на 108,1% — по выплавке никеля в файнштейне и его отгрузке в Дудинку.
Талнахская обогатительная фабрика переработала рудного сырья в объёме 104,5%.При этом никеля в концентрате было выдано 102,7%, а меди — 105,9%.
– В довесок к успешному выполнению производственных программ мы хорошо справились и с планово–предупредительными ремонтами, — отметил Владимир Григорчук. — К тому же в конце месяца мы провели комплексный ремонт в контуре «Надежда» — Талнахская обогатительная фабрика — медный завод. За три дня было отремонтировано несколько плавильных агрегатов, конвейеры, оборудование второй технологической линии НМЗ и дробильного цеха ТОФ.
Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и работникам Норильского обеспечивающего комплекса — всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.Ирина ЛипскаяФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда