[Индекс номера 82 (07.06.2019)]



Итоги

Отработали гладко

Последний весенний месяц все предприятия Заполярного филиала «Норникеля» отработали с высокими показателями.

Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузить на рейде, а с июля — с морских причалов Как рассказал Владимир Григорчук, и.о. начальника производственного управления ЗФ, все подразделения успешно справились с производственной программой по выпуску готовой продукции и выполнили все обязательства по отгрузке меди потребителям и файнштейна для Кольской ГМК до наступления межнавигационной паузы. Кстати, завершила зимнюю навигацию 27 мая «Надежда», а судно, которое откроет новый навигационный сезон, «Норильский никель», ждут в середине июня. Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузить на рейде, а с июля — с морских причалов. В целом по минерально–сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 105,8%.Перевыполнили свои производственные программы и металлурги. На медном заводе на 100% плана по производству катодной меди и на 100,2% — по выпуску платиновых концентратов. «Надежда» на 121% выполнила план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе и на 108,1% — по выплавке никеля в файнштейне и его отгрузке в Дудинку. Талнахская обогатительная фабрика переработала рудного сырья в объёме 104,5%.При этом никеля в концентрате было выдано 102,7%, а меди — 105,9%. – В довесок к успешному выполнению производственных программ мы хорошо справились и с планово–предупредительными ремонтами, — отметил Владимир Григорчук. — К тому же в конце месяца мы провели комплексный ремонт в контуре «Надежда» — Талнахская обогатительная фабрика — медный завод. За три дня было отремонтировано несколько плавильных агрегатов, конвейеры, оборудование второй технологической линии НМЗ и дробильного цеха ТОФ. Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и работникам Норильского обеспечивающего комплекса — всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.

Ирина Липская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказал Владимир Григорчук, и.о. начальника производственного управления ЗФ, все подразделения успешно справились с производственной программой по выпуску готовой продукции и выполнили все обязательства по отгрузке меди потребителям и файнштейна для Кольской ГМК до наступления межнавигационной паузы. Кстати, завершила зимнюю навигацию 27 мая «Надежда», а судно, которое откроет новый навигационный сезон, «Норильский никель», ждут в середине июня. Готовая продукция ЗФ пока складируется в порту Дудинки. С середины июня суда будут грузить на рейде, а с июля — с морских причалов.В целом по минерально–сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 105,8%.Перевыполнили свои производственные программы и металлурги. На медном заводе на 100% плана по производству катодной меди и на 100,2% — по выпуску платиновых концентратов. «Надежда» на 121% выполнила план по переработке сырья на гидрометаллургическом переделе и на 108,1% — по выплавке никеля в файнштейне и его отгрузке в Дудинку.Талнахская обогатительная фабрика переработала рудного сырья в объёме 104,5%.При этом никеля в концентрате было выдано 102,7%, а меди — 105,9%.– В довесок к успешному выполнению производственных программ мы хорошо справились и с планово–предупредительными ремонтами, — отметил Владимир Григорчук. — К тому же в конце месяца мы провели комплексный ремонт в контуре «Надежда» — Талнахская обогатительная фабрика — медный завод. За три дня было отремонтировано несколько плавильных агрегатов, конвейеры, оборудование второй технологической линии НМЗ и дробильного цеха ТОФ.Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и работникам Норильского обеспечивающего комплекса — всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.

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